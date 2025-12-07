Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

Anderlecht avait une opportunité incroyable : celle de prendre la deuxième place au classement. Et les Mauves ont sorti leur pire match de la saison.

Est-ce la pression face à la possibilité, inespérée il y a quelques semaines, de dépasser Bruges au classement ? La décompression après un mois de novembre parfait et une qualification pleine d'émotions en Coupe de Belgique ? Toujours est-il qu'Anderlecht a été, le mot n'est pas trop fort, ridicule au Kuipje ce dimanche.

Et ce, dès les premières secondes : Colin Coosemans, pas spécialement mis sous pression, relance plein axe vers De Cat, trop court - Arthur Piedfort surgit et conclut sans trembler (1-0, 1e). Le portier est 100% coupable, mais les mauvaises relances seront généralisées : Sardella, puis N'diaye en offrent encore dans la foulée.

Un Anderlecht complètement aux fraises

Lucas Mbamba et Jungdal y vont de leur propre incompréhension derrière, qui profite presque à Bertaccini (20e), mais ce sera la seule semi-alerte pour Westerlo. Ferri prend le dos de Camara mais voit sa frappe contrée (23e), N'diaye relance directement sur un adversaire (28e), avant que Lucas Hey offre un énième ballon à l'adversaire, que Sakamoto met sur le poteau après avoir roulé Sardella dans la farine (31e).

On sent le break arriver : Hey, encore, relance plein axe dans les pieds d'un Campinois. Nacho Ferri centre sur la tête d'Allahyar Sayyadmanesh (34e, 2-0). Il faut une intervention de Coosemans pour empêcher le 3-0 devant Sakamoto, encore (38e). Ce n'est que partie remise : Verschaeren perd un ballon devant le rectangle, Moussa N'diaye fait faute en intervenant et Allahyar Sayyadmanesh s'offre tranquillement un doublé sur penalty (45e, 3-0).

Un 12/12 trompeur ?

Besnik Hasi fait naturellement plusieurs changements à la pause et c'est notamment De Cat, sacrifié seul en 6 en première période, qui en fait les frais. Ca ne changera pas grand chose, notamment car Lucas Hey vit toujours un cauchemar derrière et rate intervention après intervention. Verschaeren, lui, perd un ballon loin de son but sur un tacle de Piedfort : l'international Espoirs trouve Sakamoto, qui glisse à Bryan Reynolds entre Maamar et Llansana, pourtant fraîchement montés (57e, 4-0).

On commence à avoir en tête le 6-0 de 1998, et Westerlo n'est pas rassasié : Ferri, le buteur maison, prend Hey de vitesse et frappe dans le petit filet (60e). À la 77e, le même Ferri dépassera encore le Danois et forcera Coosemans à une sortie osée. Avant ça, c'est Sayyadmanesh qui, au bout d'un joli solo, aura frôlé le triplé (71e). Jungdal, lui, ne doit être attentif que devant Angulo (77e) et, de loin, sur Saliba (89e), mais la messe est dite.

Les supporters d'Anderlecht ayant boycotté le déplacement ont donc eu du "flair" : après un 12/12 inespéré, leur équipe a livré son plus mauvais match de la saison. De quoi se demander si cette belle série n'était pas en quelque sorte trompeuse, face à des adversaires sortant de rencontres européennes en semaine notamment...