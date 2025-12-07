Date: 07/12/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 17

Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo
Photo: © photonews

Anderlecht avait une opportunité incroyable : celle de prendre la deuxième place au classement. Et les Mauves ont sorti leur pire match de la saison.

Est-ce la pression face à la possibilité, inespérée il y a quelques semaines, de dépasser Bruges au classement ? La décompression après un mois de novembre parfait et une qualification pleine d'émotions en Coupe de Belgique ? Toujours est-il qu'Anderlecht a été, le mot n'est pas trop fort, ridicule au Kuipje ce dimanche.

Et ce, dès les premières secondes : Colin Coosemans, pas spécialement mis sous pression, relance plein axe vers De Cat, trop court - Arthur Piedfort surgit et conclut sans trembler (1-0, 1e). Le portier est 100% coupable, mais les mauvaises relances seront généralisées : Sardella, puis N'diaye en offrent encore dans la foulée.

Un Anderlecht complètement aux fraises 

Lucas Mbamba et Jungdal y vont de leur propre incompréhension derrière, qui profite presque à Bertaccini (20e), mais ce sera la seule semi-alerte pour Westerlo. Ferri prend le dos de Camara mais voit sa frappe contrée (23e), N'diaye relance directement sur un adversaire (28e), avant que Lucas Hey offre un énième ballon à l'adversaire, que Sakamoto met sur le poteau après avoir roulé Sardella dans la farine (31e).

On sent le break arriver : Hey, encore, relance plein axe dans les pieds d'un Campinois. Nacho Ferri centre sur la tête d'Allahyar Sayyadmanesh (34e, 2-0). Il faut une intervention de Coosemans pour empêcher le 3-0 devant Sakamoto, encore (38e). Ce n'est que partie remise : Verschaeren perd un ballon devant le rectangle, Moussa N'diaye fait faute en intervenant et Allahyar Sayyadmanesh s'offre tranquillement un doublé sur penalty (45e, 3-0). 

Un 12/12 trompeur ?

Besnik Hasi fait naturellement plusieurs changements à la pause et c'est notamment De Cat, sacrifié seul en 6 en première période, qui en fait les frais. Ca ne changera pas grand chose, notamment car Lucas Hey vit toujours un cauchemar derrière et rate intervention après intervention. Verschaeren, lui, perd un ballon loin de son but sur un tacle de Piedfort : l'international Espoirs trouve Sakamoto, qui glisse à Bryan Reynolds entre Maamar et Llansana, pourtant fraîchement montés (57e, 4-0). 

On commence à avoir en tête le 6-0 de 1998, et Westerlo n'est pas rassasié : Ferri, le buteur maison, prend Hey de vitesse et frappe dans le petit filet (60e). À la 77e, le même Ferri dépassera encore le Danois et forcera Coosemans à une sortie osée. Avant ça, c'est Sayyadmanesh qui, au bout d'un joli solo, aura frôlé le triplé (71e). Jungdal, lui, ne doit être attentif que devant Angulo (77e) et, de loin, sur Saliba (89e), mais la messe est dite.

Les supporters d'Anderlecht ayant boycotté le déplacement ont donc eu du "flair" : après un 12/12 inespéré, leur équipe a livré son plus mauvais match de la saison. De quoi se demander si cette belle série n'était pas en quelque sorte trompeuse, face à des adversaires sortant de rencontres européennes en semaine notamment...

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 7.0 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 10/35 (28.6%)
Plus de stats
Reynolds Bryan  90' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 24/31 (77.4%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Lapage Amando 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 25/28 (89.3%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Bayram Emin 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Mbamba-Muanda Lucas   45' 6.6 -
  • Précision des passes: 8/8 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Piedfort Arthur 78' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/26 (65.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Haspolat Dogucan 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Passes clés: 4
Plus de stats
Alcocer Josimar 86' 6.5 -
  • Précision des passes: 16/24 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sakamoto Isa A 73' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Sayyadmanesh Allahyar ⚽ ⚽ 90' 8.1 -
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 16/23 (69.6%)
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Mbamba Lucas 90' -
Nacho Ferri A 78' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Sydorchuk Sergiy 17' 6.8 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Bujupi Eliot 0'  
Cordero Antoñito 0'  
Vaesen Kyan 12' 6.5 -
Plus de stats
Yow Griffin 4' 6.4  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Rommens Tuur   45' 6.7 -
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman 0'  
Van Den Keybus Thomas 12' 7.1 -
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.1 1
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/19 (15.8%)
Plus de stats
N'Diaye Moussa 45' 5.7 1
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Hey Lucas 90' 6.5 1
  • Précision des passes: 49/56 (87.5%)
Plus de stats
Sardella Killian 90' 6.3 1
  • Précision des passes: 69/75 (92%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Camara Ilay 69' 5.5 1
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Stroeykens Mario 90' 6.4 1
  • Précision des passes: 42/51 (82.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
De Cat Nathan 45' 5.9 1
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Verschaeren Yari   90' 6.1 1
  • Précision des passes: 41/49 (83.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Angulo Nilson 90' 6.8 1
  • Précision des passes: 39/45 (86.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 45' 5.8 1
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 61' 6.0 1
  • Précision des passes: 3/9 (33.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Saliba Nathan-Dylan 29' 6.2 1
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 45' 6.3 1
  • Précision des passes: 8/13 (61.5%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Llansana Enric 45' 6.7 1
  • Précision des passes: 25/28 (89.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Özcan Yasin 0'  
Maamar Ali 45' 6.3 1
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Degreef Tristan   21' 5.7 1
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Kanate Ibrahim 0'  
Revivre Westerlo - Anderlecht

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 2-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved