RAAL La Louvière RAAL La Louvière
1-2
FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière
denFCV Dender EH
0-1
11' Bruny Nsimba (Pen)
(Maxence Maisonneuve) Pape Moussa Fall 32'
1-1
1-2
52' Roman Kvet (Bruny Nsimba)
Date: 05/12/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 17
Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien
Photo: © photonews

La RAAL s'est inclinée 1-2 contre Dender. La lanterne rouge confirme sa renaissance et relance encore un peu plus la lutte pour le maintien.

Vous reprendrez bien encore une petite dose de Jupiler Pro League ? Moins de 24 heures après l'épilogue des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, dans la foulée du tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde, le championnat reprenait ses droits avec le match entre la RAAL et Dender.

Les Loups avaient l'occasion de repousser la lanterne rouge à douze points. Pour cela, Frédéric Taquin a opté pour Pape Moussa Fall, auteur d'un doublé sur la pelouse du Beerschot, ce qui a renvoyé Oucasse Mendy sur le banc. Ses troupes ont bien commencé, avec plusieurs centres dangereux vers Fall.

Mais c'est bien Dender qui est venu jeter un froid sur la Région du Centre en allant forcer un penalty après un peu plus de cinq minutes. Aussi involontaire soit-elle, la faute de Nolan Gillot dans le rectangle est bien réelle sur un adversaire arrivé dans son dos. Bruny Nsimba n'a pas laissé échapper l'occasion, prenant Marcos Peano à contre-pied (9e, 0-1).

Sonnée, La Louvière a accusé le coup. Incompréhensions, mauvaises passes, précipitation : le but des visiteurs a mis du temps à être digéré. C'est sur une longue rentrée en touche que la RAAL a remis Dender sous pression, avec une reprise de Maxence Maisonneuve repoussée sur la ligne de but.

Ce n'était que partie remise : deux minutes plus tard, c'est un corner qui a amené l'égalisation. Jerry Afriyie a fait la différence en allant récupérer un ballon trop long, il a ensuite dribblé son homme pour remettre à Fall dans le rectangle. L'ancien de Seraing n'a pas tremblé pour égaliser : 1-1 peu après la demi-heure malgré une longue vérification du VAR pour un potentiel hors-jeu, évité de quelques millimètres.

Le match sur un fil

Sur sa lancée, la RAAL a poussé jusqu'à la mi-temps, avec deux grosses occasions à la clé : d'abord une reprise hors-cadre d'Owen Maës sur un ballon repoussé par Dietch dans le rectangle, puis un rush en profondeur d'Afriyie, conclu par une frappe là aussi au-dessus du but. Les hennuyers n'étaient pas à l'abri pour autant. Peano a dû sortir son premier arrêt de la rencontre avant la pause sur une incursion de David Toshevski dans le rectangle.

1-1 à la mi-temps, et presque 2-1 à la reprise : la remise de Fall était parfaite pour lancer Afriyie face au but, mais la frappe de ce dernier n'était pas cadrée. Un tournant dans ce deuxième acte : quelques secondes plus tard, Dender marquait le 1-2. Spectatrice sur toute la phase, la RAAL n'a pu que constater les dégâts lorsque Roman Kvet s'est finalement retrouvé isolé face à Peano (52e, 1-2).

Frédéric Taquin a tout tenté en enlevant Nolan Gillot pour faire entrer Oucasse Mendy puis Alexis Beka Beka. Mais le but encaissé a une nouvelle fois coupé les jambes de ses hommes. La dernière demi-heure a débouché sur un festival de centres manqués et de ballons renvoyés comme à la parade par la défense de Dender.

La RAAL s'incline donc 1-2 au terme d'un match très brouillon. Les Loups n'avaient plus encaissé plus d'un but à domicile depuis la défaite inaugurale contre le Standard. Et cela à des conséquences : Dender revient à six points et n'est plus qu'à une unité du Cercle de Bruges en bas de tableau.

Les compositions

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 7.32 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Liongola Jordi 90' 5.66 -
  • Précision des passes: 23/36 (63.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 3/10 (30%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
  • Ballons perdus: 28
Plus de stats
Maisonneuve Maxence A 90' 6.67 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 42/57 (73.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des longs ballons: 4/17 (23.5%)
Plus de stats
Okou Yllan 90' 7.07 -
  • Précision des passes: 55/65 (84.6%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 90' -
Gillot Nolan 69' 5.94 -
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Lahssaini Sami 90' 6.65 -
  • Précision des passes: 38/44 (86.4%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Ito Joël 78' 6.14 -
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Maës Owen 90' 5.87 -
  • Précision des passes: 10/18 (55.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
  • Précision des centres: 2/15 (13.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
  • Ballons perdus: 33
Plus de stats
Moussa Fall Pape  90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 15/23 (65.2%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 3/6
Plus de stats
Afriyie Jerry 90' 6.12 -
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Lutonda Thierry 0'  
Beka Beka Alexis 12' 6.15 -
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Gueulette Samuel 0'  
Yaya Guindo Mohamed 0'  
Pau Maxime 0'  
Benavides Dario 0'  
Riou Matthis 0'  
Mendy Oucasse 21' 6.24 -
Plus de stats
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume   90' 6.18 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 9/34 (26.5%)
Plus de stats
Ferraro Fabio 90' 6.72 -
  • Précision des passes: 28/34 (82.4%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Goncalves Bryan 90' 6.45 -
  • Précision des passes: 26/41 (63.4%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 11/30 (36.7%)
Plus de stats
Marijnissen Luc 90' 6.77 -
  • Précision des passes: 44/52 (84.6%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Sambu Marsoni 72' 6.55 -
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kvet Roman 87' 7.81 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 29/37 (78.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mbamba Noah 90' 6.33 -
  • Précision des passes: 35/43 (81.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Viltard Malcolm 72' 6.26 -
  • Précision des passes: 19/26 (73.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Nsimba BrunyA 62' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Toshevski David 45' 6.61 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Fortin Louis 0'  
Rodes Nathan 0' 6.64  
  • Précision des passes: 34/37 (91.9%)
Plus de stats
Attah Kadiri Jordan 0'  
Hrnčár David 0'  
Cools Kobe 3' 6.07  
Plus de stats
Acquah Desmond 18' 5.86 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Jahanbakhsh Alireza 45' 6.02 -
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
De Fougerolles Luc 18' 6.44 -
Plus de stats
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Berte Mohamed 28' 6.41 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
