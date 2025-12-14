Suis Charleroi - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
Date: 14/12/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 18
Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union
Photo: © photonews

Charleroi accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. Il s'agit du premier match des Zèbres depuis le départ de Rik De Mil.

Après toutes les discussions autour du départ de Rik De Mil et de son successeur, place au terrain. Si le match aller avait débouché sur la première apparition de David Hubert sur le banc saint-gillois, cette confrontation verra la première d'Hans Cornelis comme T1 ad interim côté carolo.

L'ancien entraîneur de Lokeren explique partager une vision assez similaire avec Rik De Mil et ne pas avoir l'intention de tout chambouler pour à tout prix imprimer sa griffe. Il ne devrait donc pas y avoir trop de changements.

Cornelis devra toutefois opérer un choix sur la droite : Kevin Van den Kerkhof est de retour et devrait reprendre sa place de titulaire, mais Lewin Blum est loin d'avoir démérité en son absence.

Côté saint-gillois, le déplacement de ce soir sera marqué par le retour d'Adem Zorgane au Mambourg, sa dernière apparition avec l'Union avant son départ à la CAN. David Hubert devra dès ce soir se passer de Raul Florucz, qui s'est blessé contre Marseille. Promise David pourrait en profiter pour faire son retour dans l'équipe.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Pflücke, Bernier, Guiagon - Scheidler

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Leysen - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Schoofs, Niang - Rodriguez, David

Comparatif Charleroi - Union SG

Classement

12
1

Points

19
37

Gagner

5
11

Perdre

8
2

Buts inscrits

18
32

Buts reçus

22
10

Cartes jaunes

34
38

Cartes rouges

2
0

face-à-face remportés

0
0
9
18/10 20:45 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
11/01 20:45 Charleroi Charleroi 1-2 Union SG Union SG
16/08 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
10/12 19:15 Charleroi Charleroi 1-3 Union SG Union SG
01/10 13:30 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
28/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
29/07 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
19/02 20:45 Charleroi Charleroi 0-3 Union SG Union SG
06/11 20:45 Union SG Union SG 4-0 Charleroi Charleroi
