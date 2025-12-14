Zorgane de retour au Mambourg, Florucz absent : les compos probables de Charleroi - Union

Charleroi accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. Il s'agit du premier match des Zèbres depuis le départ de Rik De Mil.

Après toutes les discussions autour du départ de Rik De Mil et de son successeur, place au terrain. Si le match aller avait débouché sur la première apparition de David Hubert sur le banc saint-gillois, cette confrontation verra la première d'Hans Cornelis comme T1 ad interim côté carolo.

L'ancien entraîneur de Lokeren explique partager une vision assez similaire avec Rik De Mil et ne pas avoir l'intention de tout chambouler pour à tout prix imprimer sa griffe. Il ne devrait donc pas y avoir trop de changements.

Cornelis devra toutefois opérer un choix sur la droite : Kevin Van den Kerkhof est de retour et devrait reprendre sa place de titulaire, mais Lewin Blum est loin d'avoir démérité en son absence.

Côté saint-gillois, le déplacement de ce soir sera marqué par le retour d'Adem Zorgane au Mambourg, sa dernière apparition avec l'Union avant son départ à la CAN. David Hubert devra dès ce soir se passer de Raul Florucz, qui s'est blessé contre Marseille. Promise David pourrait en profiter pour faire son retour dans l'équipe.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Pflücke, Bernier, Guiagon - Scheidler



