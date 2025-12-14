Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

Charleroi a été au charbon pour pousser l'Union dans ses retranchements en seconde mi-temps. Plusieurs joueurs sont à l'origine de cette révolte, voici leurs notes.

Koné (6) : pratiquement aucune intervention avant le but de Promise David, sur lequel il n'a rien à se reprocher. Pas plus de travail en deuxième mi-temps.

Blum (6,5) : peut-être la dernière occasion de se montrer avant le retour de Van den Kerkhof. Très appliqué sur la droite face à Khalaili, qu'il n'a pas laissé se montrer dangereux.

Ousou (6,5) : est plusieurs fois venu aider Keita quand son compère était en difficulté. Un match très solide de sa part.

Keita (6) : souvent bougé dans les duels par Promise David et Kevin Rodriguez en première mi-temps, plus autoritaire par la suite. Pensait être le héros de la soirée avec ce but sur coup franc dans le temps additionnel, avant que le VAR n'en décide autrement.

Nzita (5,5) : beaucoup de boulot face à l'activité de Louis Patris, dont il a parfois peiné à contenir les courses en profondeur.



Lire aussi… L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel ›

Camara (6) : encore quelques pertes de balles évitables qui ont déséquilibré l'équipe, mais aussi plusieurs récupérations hautes qui ont fait du bien.

Titraoui (7) : des percées calculées, bien senties, dans le bon tempo. Face à son ancien compère Adem Zorgane, le milieu algérien s'est montré à son avantage.

Bernier (7,5) : très vite, on a senti que le danger pouvait venir de son côté. Cela s'est confirmé sur les premières situations chaudes carolos, sur lesquelles il n'a pas tardé à prendre Leysen de vitesse. Plus en jambes que ces dernières semaines.

Pflücke (6,5) : des prises de balle tranchantes qui ont accéléré le jeu carolo. Sa capacité à se faire oublier aux abords du rectangle a encore amené quelques situations intéressantes.

Guiagon (6,5) : encore quelques doutes au moment d'initier les offensives balles au pied. Mais son niveau technique moyen reste un atout non-négligeable. Cela s'est remarqué sur coup franc : le premier, un tir flottant, amène l'égalisation en poussant Scherpen à la faute. Le second, un ballon millimétré, a failli permettre à Keita d'offrir la victoire à Charleroi.

Scheidler (7) : un match longtemps frustrant face à Christian Burgess. Mais le Français n'a pas lâché, jusqu'à gagner quelques duels et même passer devant son homme, cette fois Kevin Mac Allister, à deux reprises pour créer le danger dans la dernière demi-heure. Remplacé par Antoine Colassin, qui se mue en supersub grâce à son tout premier but pour Charleroi.