Date: 13/12/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 18

LIVE : Et c'est 2-1, signé Nilson Angulo !

Le RSC Anderlecht veut se relancer ce samedi face à Saint-Trond, surprenant deuxième au classement en D1A.

Temps   88' 41" 
Florent Malice
84
 remplacé Ilias Sebaoui
remplaçant Ryan Merlen
84
 Centre dans les gants de Coosemans
83
 SALIBA ! C'est sorti par Kokubo !
82
  Carte jaune pour Andres Ferrari
82
 Tristan Degreef, fraîchement monté au jeu, obtient un très bon coup-franc axial en contre
81
 remplacé Arbnor Muja
remplaçant Andres Ferrari
81
 remplacé Rihito Yamamoto
remplaçant Kaito Matsuzawa
81
 remplacé Moussa N'Diaye
remplaçant Yasin Özcan
81
 remplacé Thorgan Hazard
remplaçant Enric Llansana
81
 remplacé Adriano Bertaccini
remplaçant Tristan Degreef
75
 Contre trudonnaire, centre de Muja... Maamar s'offre un excellent retour devant Ito
74
 CVETKOVIC !!!! Il avait complètement mélangé Shogo Taniguchi après être parti en contre, mais sa frappe est un tout petit peu trop croisée !
73
 Eeeet c'est bel et bien goal ! C'est validé par le VAR !
71

But 		But de Nilson Angulo (Mihajlo Cvetkovic)
71
 On a cru au goal ! Mais il y avait faute sur Kokubo !
70
 Corner concédé par Sissako ! Le RSCA réagit bien
69
  Carte jaune pour Shogo Taniguchi
68

But 		But de Nathan-Dylan Saliba (Thorgan Hazard)
68
 Eeeeeet le goaaaal ! Superbement donné par Hazard, Nathan Saliba met un coup de casque au fond des filets !
67
 Bon coup-franc obtenu par Angulo devant Musliu, averti
67
  Carte jaune pour Visar Musliu
66
 Anderlecht, notamment de l'arrière, est très lent à la construction
62
  Carte jaune pour Keisuke Goto
62
 Le match se tend !
61
 STVV se montre encore dangereux avec un centre de Muja, qui prend le meilleur sur N'diaye en ce début de seconde période... Goto fait faute en tentant de reprendre le pied trop haut
59
  Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba
58
 remplacé Mario Stroeykens
remplaçant Mihajlo Cvetkovic
58
 Corner obtenu par Sardella devant Van Helden
56
 Drôle de phase avec Hazard lancé côté droit de façon un peu chanceuse et il ne va pas au bout de l'action
53

But 		But de Keisuke Goto (Coup de pied de réparation)
53
 Eeeet c'est Keisuke Goto qui transforme le penalty !
52

Coup de pied de réparation 		Penalty pour STVV
52
 Et c'est un PENALTY !
51
  Carte jaune pour Adriano Bertaccini
51
 Un centre venu de la gauche trudonnaire a été dévié par ce qui semble être une main de Thorgan Hazard... l'arbitre consulte la VAR !
46
 C'est reparti !


Arbitre 		Mi-temps


45+1
 Très bien défendu de Maamar devant Juklerod
43
 KOKUBO !! Superbe arrêt réflexe sur une tête de Sardella ! Bon centre de Maamar à la base !
42
 Tête de Musliu au-dessus sur le coup-franc
41
 Sebaoui gagne son duel contre Sardella et obtient une faute très bien placée !
41
  Carte jaune pour Killian Sardella
40
 Remontée de terrain entre Hazard et Maamar... mais le ballon de Thorgan est trop long
39
 L'ambiance est très tendue au Lotto Park avec chaque décision arbitrale sifflée par le stade
38
 Oooh mais quelle succession d'approximations dans la défense trudonnaire ! Angulo finit presque par en profiter mais Kokubo sort de justesse dans ses pieds
37
 Accélération d'Angulo côté gauche... mais centre bien trop fort !
35
 Belle récupération de Maamar, Saliba décale ensuite De Cat... qui pousse son ballon un peu loin puis prend jaune
35
  Carte jaune pour Nathan De Cat
34
 Frappe contrée de Bertaccini, corner
33
 Juklerod amène régulièrement le danger sur son flanc gauche
31
 Passe manquée de Bertaccini dans les vingt-cinq derniers mètres, STVV part en contre et N'diaye fait faute sur Muja
28
 STROEYKENS ! Superbe déviation de Thorgan Hazard et frappe enroulée de "Super Mario" qui passe de peu à côté !
27
 Plusieurs centres trudonnaires contrés, par Hey puis Angulo...
26
 Grossière perte de balle de N'diaye devant Muja ! Heureusement pour lui, ça se dégage
24
 Faute sur Kokubo bousculé dans son petit rectangle
23
 Corner obtenu par Saliba
20
 C'était une fausse alerte pour Stroeykens qui remonte sur le terrain... pour combien de temps ?
18
 Eeeet... Mario Stroeykens maintenant qui se tient la cuisse et va sortir aussi ! Incroyable : lui aussi devait aller à la CAN !
18
 ANGULO ! Frappe très difficilement repoussée par Kokubo !
17
  Carte jaune pour Rihito Yamamoto
17
 Nathan De Cat avait pris de vitesse Yamamoto... qui le retient par le maillot ! Il prend jaune, mais le Bruxellois est furieux car il était parti et l'arbitre aurait pu laisser jouer
16
 remplacé Ilay Camara
remplaçant Ali Maamar
15
 Non, c'est bel et bien fini pour l'international sénégalais
14
 Retournement de situation : finalement Camara a pu garder sa place pour l'instant !
13
 Coup dur pour Ilay Camara, qui sort blessé : sa CAN serait-elle en danger ? En tout cas, Ali Maamar le remplace
11
 Bertaccini récupère un ballon contré et frappe, Kokubo capte en deux temps
10
 Corner obtenu par Angulo bien décalé côté gauche
4
 MUJA ! Ca passe juste au-dessus ! Belle occasion trudonnaire !
2
 Hazard reprend le second ballon de volée, Bertaccini le dévie au-dessus, Kokubo va pouvoir se relancer
2
 Corner maintenant sur une frappe contrée de Bertaccini
1
 Et dès l'entame, Anderlecht se porte à l'attaque : centre de Camara très dangereux et repoussé par Taniguchi !
1
 C'est parti après un hommage poignant à Glen De Boeck
1
 Anderlecht - STVV: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - STVV)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Killian Sardella - Lucas Hey - Moussa N'Diaye - Thorgan Hazard - Nathan De Cat - Nathan-Dylan Saliba - Adriano Bertaccini - Mario Stroeykens - Nilson Angulo
Banc: Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Enric Llansana - Yasin Özcan - Ali Maamar - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate

STVV (Anderlecht - STVV)
STVV: Leobrian Kokubo - Simen Juklerød - Rein Van Helden - Visar Musliu - Shogo Taniguchi - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Banc: Andres Ferrari - Isaias Delpupo - Ryan Merlen - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Illyès Benachour - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili
Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 5.83 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/26 (23.1%)
Plus de stats
Camara Ilay 16' 6.48 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Sardella Killian   90' 6.59 -
  • Précision des passes: 38/44 (86.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Hey Lucas 90' 6.79 -
  • Précision des passes: 51/54 (94.4%)
Plus de stats
N'Diaye Moussa 81' 6.39 -
  • Précision des passes: 42/53 (79.2%)
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Hazard Thorgan A 81' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
De Cat Nathan   90' 6.12 -
  • Précision des passes: 35/38 (92.1%)
  • Interceptions: 4
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan  90' 7.93 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 32/40 (80%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano   81' 6.72 -
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Stroeykens Mario 58' 5.96 -
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Angulo Nilson 90' 7.75 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 20/29 (69%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Cvetkovic Mihajlo A 32' 7.22 -
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Verschaeren Yari 0'  
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Llansana Enric 9' 6.35  
Plus de stats
Özcan Yasin 9' 6.55  
Özcan Yasin 9' 6.55
Maamar Ali 74' 6.9 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Degreef Tristan 9' 6.42  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Kanate Ibrahim 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.71 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/18 (22.2%)
Plus de stats
Juklerød Simen 90' 5.96 -
  • Précision des passes: 16/28 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Van Helden Rein 90' 5.53 -
  • Précision des passes: 25/39 (64.1%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/13 (15.4%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Musliu Visar   90' 6.21 -
  • Précision des passes: 25/31 (80.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Taniguchi Shogo   90' 6.45 -
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
Plus de stats
Sissako Abdoulaye 90' 6.34 -
  • Précision des passes: 27/33 (81.8%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Yamamoto Rihito   81' 5.89 -
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Muja Arbnor 81' 5.92 -
  • Précision des passes: 19/26 (73.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ito Ryotaro 90' 6.64 -
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sebaoui Ilias 84' 6.43 -
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Goto Keisuke  90' 6.76 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Ferrari Andres   9' 6.1  
Plus de stats
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 6' 6.22  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Benachour Illyès 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 9' 6.26  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Nhaili Adam 0'  

présentation (du match)

Les onze probables de RSCA-STVV
Les onze probables de RSCA-STVV
Photo: © photonews

Après l'humiliation à Westerlo, on serait surpris que Besnik Hasi opte encore pour le même onze de base.

Besnik Hasi peut-il vraiment se permettre de réaligner le même onze que celui qui a pris l'eau en Campine ? Problème : les joueurs qui sont passés au travers n'ont pas vraiment d'alternative sur le banc. On pense notamment à Hey, en l'absence de Marco Kana.

Il n'est pas impossible, cependant, que Moussa N'diaye paie son très mauvais match et soit remplacé... par Ali Maamar ? C'est la seule option, et elle enverrait un message clair. Le champion du monde U20 mérite certainement de recevoir une nouvelle chance.

Du reste, le onze ne devrait pas changer énormément, car les entrants n'ont pas vraiment fait la différence à Westerlo non plus.

Les 11 probables : 

RSCA : Coosemans / Maamar - Hey - Sardella - Camara / De Cat - Saliba - Hazard / Bertaccini - Cvetkovic - Angulo 

STVV : Kokubo / Van Helden - Taniguchi - Musliu - Vanwesemael / Yamamoto- Sissako - Muja -Ito - Sebaoui / Goto

