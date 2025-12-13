LIVE : Et c'est 2-1, signé Nilson Angulo !

|
|
Florent Malice
|
84
|
Ilias Sebaoui
Ryan Merlen
|
84
|
Centre dans les gants de Coosemans
|
|
83
|
SALIBA ! C'est sorti par Kokubo !
|
82
|
Carte jaune pour Andres Ferrari
|
82
|
Tristan Degreef, fraîchement monté au jeu, obtient un très bon coup-franc axial en contre
|
81
|
Arbnor Muja
Andres Ferrari
|
81
|
Rihito Yamamoto
Kaito Matsuzawa
|
81
|
Moussa N'Diaye
Yasin Özcan
|
|
81
|
Thorgan Hazard
Enric Llansana
|
81
|
Adriano Bertaccini
Tristan Degreef
|
75
|
Contre trudonnaire, centre de Muja... Maamar s'offre un excellent retour devant Ito
|
74
|
CVETKOVIC !!!! Il avait complètement mélangé Shogo Taniguchi après être parti en contre, mais sa frappe est un tout petit peu trop croisée !
|
73
|
Eeeet c'est bel et bien goal ! C'est validé par le VAR !
|
71
|
But de Nilson Angulo (Mihajlo Cvetkovic)
|
71
|
On a cru au goal ! Mais il y avait faute sur Kokubo !
|
70
|
Corner concédé par Sissako ! Le RSCA réagit bien
|
69
|
Carte jaune pour Shogo Taniguchi
|
68
|
But de Nathan-Dylan Saliba (Thorgan Hazard)
|
|
68
|
Eeeeeet le goaaaal ! Superbement donné par Hazard, Nathan Saliba met un coup de casque au fond des filets !
|
67
|
Bon coup-franc obtenu par Angulo devant Musliu, averti
|
67
|
Carte jaune pour Visar Musliu
|
66
|
Anderlecht, notamment de l'arrière, est très lent à la construction
|
62
|
Carte jaune pour Keisuke Goto
|
62
|
Le match se tend !
|
61
|
STVV se montre encore dangereux avec un centre de Muja, qui prend le meilleur sur N'diaye en ce début de seconde période... Goto fait faute en tentant de reprendre le pied trop haut
|
59
|
Carte jaune pour Nathan-Dylan Saliba
|
58
|
Mario Stroeykens
Mihajlo Cvetkovic
|
58
|
Corner obtenu par Sardella devant Van Helden
|
|
56
|
Drôle de phase avec Hazard lancé côté droit de façon un peu chanceuse et il ne va pas au bout de l'action
|
53
|
But de Keisuke Goto (Coup de pied de réparation)
|
53
|
Eeeet c'est Keisuke Goto qui transforme le penalty !
|
52
|
Penalty pour STVV
|
52
|
Et c'est un PENALTY !
|
51
|
Carte jaune pour Adriano Bertaccini
|
51
|
Un centre venu de la gauche trudonnaire a été dévié par ce qui semble être une main de Thorgan Hazard... l'arbitre consulte la VAR !
|
46
|
C'est reparti !
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
45+1
|
Très bien défendu de Maamar devant Juklerod
|
|
43
|
KOKUBO !! Superbe arrêt réflexe sur une tête de Sardella ! Bon centre de Maamar à la base !
|
42
|
Tête de Musliu au-dessus sur le coup-franc
|
41
|
Sebaoui gagne son duel contre Sardella et obtient une faute très bien placée !
|
41
|
Carte jaune pour Killian Sardella
|
40
|
Remontée de terrain entre Hazard et Maamar... mais le ballon de Thorgan est trop long
|
39
|
L'ambiance est très tendue au Lotto Park avec chaque décision arbitrale sifflée par le stade
|
38
|
Oooh mais quelle succession d'approximations dans la défense trudonnaire ! Angulo finit presque par en profiter mais Kokubo sort de justesse dans ses pieds
|
37
|
Accélération d'Angulo côté gauche... mais centre bien trop fort !
|
35
|
Belle récupération de Maamar, Saliba décale ensuite De Cat... qui pousse son ballon un peu loin puis prend jaune
|
35
|
Carte jaune pour Nathan De Cat
|
|
34
|
Frappe contrée de Bertaccini, corner
|
33
|
Juklerod amène régulièrement le danger sur son flanc gauche
|
31
|
Passe manquée de Bertaccini dans les vingt-cinq derniers mètres, STVV part en contre et N'diaye fait faute sur Muja
|
28
|
STROEYKENS ! Superbe déviation de Thorgan Hazard et frappe enroulée de "Super Mario" qui passe de peu à côté !
|
27
|
Plusieurs centres trudonnaires contrés, par Hey puis Angulo...
|
26
|
Grossière perte de balle de N'diaye devant Muja ! Heureusement pour lui, ça se dégage
|
24
|
Faute sur Kokubo bousculé dans son petit rectangle
|
23
|
Corner obtenu par Saliba
|
20
|
C'était une fausse alerte pour Stroeykens qui remonte sur le terrain... pour combien de temps ?
|
18
|
Eeeet... Mario Stroeykens maintenant qui se tient la cuisse et va sortir aussi ! Incroyable : lui aussi devait aller à la CAN !
|
|
18
|
ANGULO ! Frappe très difficilement repoussée par Kokubo !
|
17
|
Carte jaune pour Rihito Yamamoto
|
17
|
Nathan De Cat avait pris de vitesse Yamamoto... qui le retient par le maillot ! Il prend jaune, mais le Bruxellois est furieux car il était parti et l'arbitre aurait pu laisser jouer
|
16
|
Ilay Camara
Ali Maamar
|
15
|
Non, c'est bel et bien fini pour l'international sénégalais
|
14
|
Retournement de situation : finalement Camara a pu garder sa place pour l'instant !
|
13
|
Coup dur pour Ilay Camara, qui sort blessé : sa CAN serait-elle en danger ? En tout cas, Ali Maamar le remplace
|
11
|
Bertaccini récupère un ballon contré et frappe, Kokubo capte en deux temps
|
10
|
Corner obtenu par Angulo bien décalé côté gauche
|
4
|
MUJA ! Ca passe juste au-dessus ! Belle occasion trudonnaire !
|
|
2
|
Hazard reprend le second ballon de volée, Bertaccini le dévie au-dessus, Kokubo va pouvoir se relancer
|
2
|
Corner maintenant sur une frappe contrée de Bertaccini
|
1
|
Et dès l'entame, Anderlecht se porte à l'attaque : centre de Camara très dangereux et repoussé par Taniguchi !
|
1
|
C'est parti après un hommage poignant à Glen De Boeck
|
1
|
Anderlecht - STVV: 0-0
|
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ilay Camara
- Killian Sardella
- Lucas Hey
- Moussa N'Diaye
- Thorgan Hazard
- Nathan De Cat
- Nathan-Dylan Saliba
- Adriano Bertaccini
- Mario Stroeykens
- Nilson Angulo
Banc:
Mihajlo Cvetkovic
- Yari Verschaeren
- Mihajlo Ilic
- Mads Kikkenborg
- Enric Llansana
- Yasin Özcan
- Ali Maamar
- Tristan Degreef
- Ibrahim Kanate
STVV:
Leobrian Kokubo
- Simen Juklerød
- Rein Van Helden
- Visar Musliu
- Shogo Taniguchi
- Abdoulaye Sissako
- Rihito Yamamoto
- Arbnor Muja
- Ryotaro Ito
- Ilias Sebaoui
- Keisuke Goto
Banc:
Andres Ferrari
- Isaias Delpupo
- Ryan Merlen
- Matt Lendfers
- Wolke Janssens
- Illyès Benachour
- Alouis Diriken
- Kaito Matsuzawa
- Adam Nhaili
|
|
|