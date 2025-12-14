L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel

L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel
Photo: © photonews

Charleroi a accroché l'Union au Mambourg (1-1). Un partage mérité au vu de la physionomie de la deuxième mi-temps et qui aurait même pu se transformer en victoire dans le temps additionnel.

Lors du match aller entre les deux équipes, David Hubert opérait son baptême de l'air sur le banc de l'Union. Cette fois, c'est Hans Cornelis qui en a fait de même dans le camp d'en face suite au départ de Rik De Mil. Il a toutefois opté pour la stabilité en alignant le même onze que lors des derniers matchs. Côté unioniste, la blessure de Raul Florucz a poussé David Hubert à aligner Promise David en pointe. Sur le côté gauche, Louis Patris a renvoyé Ousseynou Niang sur le banc. Dans l'entrejeu, Rob Schoofs a gardé la préséance sur Anouar Ait El Hadj.

L'Union a débuté avec beaucoup d'intensité et des combinaisons intéressantes dans le cœur du jeu. Mais il a manqué de la justesse dans le dernier geste pour se procurer des occasions, comme sur ce contrôle trop long de Rob Schoofs qui l'a empêché de se présenter face à Mohamed Koné après cinq minutes.

Promise David prend la défense carolo à défaut

Après un premier quart d'heure à courir après le ballon, Charleroi a fait le pari de reculer pour permettre à ses attaquants de gêner la progression de l'Union au milieu et repartir en contre. À ce petit jeu, Antoine Bernier a fait souffrir Fedde Leysen à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs Kjell Scherpen qui a eu le premier arrêt à effectuer sur une percée d'Antoine Bernier, à l'occasion d'une rentrée en touche que l'on pensait trop longue.

Mais l'Union a fini par trouver plus de justesse dans le dernier geste lors du troisième quart d'heure. Les Bruxellois ont d'ailleurs fait mouche sur leur première véritable occasion. Après une récupération haute, Kevin Rodriguez a trouvé...Kevin Mac Allister aux abords du rectangle. L'Argentin a parfaitement lancé Promise David face à Koné. L'attaquant saint-gillois ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score (38e, 0-1).



Lire aussi… Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

Dans son temps fort, l'Union a encore hérité de deux occasions avant la mi-temps, les frappes de David et Schoofs ne sont pas passées loin du but, 0-1 au repos. Pas de changement pour reprendre la partie mais une équipe de Charleroi positionnée plus haut et plus conquérante dans les duels. Cela a failli payer peu avant l'heure de jeu, lorsqu'Aurélien Scheidler est passé devant Kevin Mac Allister dans le rectangle, mais Scherpen a sorti le grand jeu pour éviter l'égalisation.

Touché physiquement, Mac Allister a dû céder sa place après avoir encore été devancé par Scheidler, cette fois contré par Leysen dans le rectangle. Pas vraiment remontée sur le terrain, l'Union n'a pratiquement rien créé en deuxième mi-temps. C'est d'ailleurs de manière assez logique que Charleroi a fini par égaliser à neuf minutes de la fin du temps réglementaire.

Sur un coup franc axial assez flottant de Guiagon, Kjell Scherpen a repoussé le cuir dans les pieds d'Antoine Colassin. Tout juste monté au jeu, le Carolo n'en demandait pas tant pour égaliser, son tout premier but chez les Zèbres. Complètement dépassée dans le deuxième acte, l'Union a même bien failli repartir vaincue du Pays Noir.

Le Mambourg a exulté sur la reprise de Cheick Keita au fond des filets sur coup franc, mais le VAR a annulé le but pour hors-jeu. Charleroi est passé tout proche d'une victoire retentissante pour la première d'Hans Cornelis. De son côté, l'Union devra se remettre en question après cette deuxième mi-temps fantomatique.

