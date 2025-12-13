🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Juste derrière Matthieu Epolo, qui faisait son interview au micro de DAZN, Thomas Henry s'est pris le bec avec un supporter du Standard après la défaite face à Louvain. L'attaquant français lui a reproché de manquer de respect et de "faire le malin".

C’est une nouvelle soirée en enfer vécue par le Standard. Sans rien montrer, les Rouches ont été battus par les Louvanistes à Sclessin et ont terminé la rencontre sifflés par leurs propres supporters.

De nombreux chants de contestation ont été entonnés dans les tribunes en fin de partie, comme "bougez vos co…" et "si vous ne le méritez pas, nous, on est là." Et après le coup de sifflet final, le tour d’honneur est rapidement devenu un tour de pardon, lors duquel les joueurs de Vincent Euvrard ont été conspués par leurs fans, ce qui avait déjà été le cas après 45 minutes.

Le coup de sang de Thomas Henry sur un supporter du Standard

Pendant ce temps, Matthieu Epolo, le seul joueur du Standard à avoir été à niveau ce vendredi soir, avec peut-être Ibe Hautekiet, s’est présenté au micro de DAZN pour tenter d’expliquer l’inexplicable. En l’absence de Marlon Fossey, le gardien capitaine a été interrogé sur les manquements de ses coéquipiers et a éprouvé beaucoup de mal à répondre.

D’autant qu’en pleine interview, le portier congolais a été dérangé par une voix s’élevant juste derrière lui. Il s’agissait de celle de Thomas Henry, en train d’engueuler un supporter ayant visiblement exprimé sa déception avec trop de véhémence et des insultes mal placées.

"Faites ça avec respect. Parce qu’on est nuls, il n’y a pas de souci. Par contre, parle-moi avec respect, et parle-moi de la même façon quand je suis dans la rue, s’il te plaît. Parce que là, je suis dans un stade et tu fais le malin. Là, tu fais le malin," a lancé l’attaquant français, avant de revenir à la charge sur un ton, cette fois, plus calme. Une nouvelle soirée où les nerfs ont été mis à rude épreuve à Sclessin.

Lire aussi… Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
OH Louvain
Thomas Henry

Plus de news

Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance Analyse

Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance

23:15
1
Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

22:47
"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

07:00
Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

06:30
Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

22:00
Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

23:00
"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

22:30
Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

21:20
Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

21:00
Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

21:40
Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

14:30
1
C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

19:30
Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

17:00
2
Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

20:30
Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

18:30
1
Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

20:00
Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

19:00
LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

09:20
📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

16:30
Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

17:30
33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

18:00
"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

15:00
Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

08:20
"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

16:00
Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

12:00
1
Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

13:30
1
Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

15:30
Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

14:00
Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

13:00
La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

12:40
🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

08:00
Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

11:30
L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

12:20
🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

11:00
"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

10:00
3
Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

11/12
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved