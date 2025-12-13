🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

Juste derrière Matthieu Epolo, qui faisait son interview au micro de DAZN, Thomas Henry s'est pris le bec avec un supporter du Standard après la défaite face à Louvain. L'attaquant français lui a reproché de manquer de respect et de "faire le malin".

C’est une nouvelle soirée en enfer vécue par le Standard. Sans rien montrer, les Rouches ont été battus par les Louvanistes à Sclessin et ont terminé la rencontre sifflés par leurs propres supporters.

De nombreux chants de contestation ont été entonnés dans les tribunes en fin de partie, comme "bougez vos co…" et "si vous ne le méritez pas, nous, on est là." Et après le coup de sifflet final, le tour d’honneur est rapidement devenu un tour de pardon, lors duquel les joueurs de Vincent Euvrard ont été conspués par leurs fans, ce qui avait déjà été le cas après 45 minutes.

Le coup de sang de Thomas Henry sur un supporter du Standard

Pendant ce temps, Matthieu Epolo, le seul joueur du Standard à avoir été à niveau ce vendredi soir, avec peut-être Ibe Hautekiet, s’est présenté au micro de DAZN pour tenter d’expliquer l’inexplicable. En l’absence de Marlon Fossey, le gardien capitaine a été interrogé sur les manquements de ses coéquipiers et a éprouvé beaucoup de mal à répondre.

D’autant qu’en pleine interview, le portier congolais a été dérangé par une voix s’élevant juste derrière lui. Il s’agissait de celle de Thomas Henry, en train d’engueuler un supporter ayant visiblement exprimé sa déception avec trop de véhémence et des insultes mal placées.

"Faites ça avec respect. Parce qu’on est nuls, il n’y a pas de souci. Par contre, parle-moi avec respect, et parle-moi de la même façon quand je suis dans la rue, s’il te plaît. Parce que là, je suis dans un stade et tu fais le malin. Là, tu fais le malin," a lancé l’attaquant français, avant de revenir à la charge sur un ton, cette fois, plus calme. Une nouvelle soirée où les nerfs ont été mis à rude épreuve à Sclessin.



