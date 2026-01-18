LIVE : Anderlecht marque sur son premier corner ! (0-1)

Anderlecht se déplace à Gand sans Lucas Hey, suspendu. Et sans Marco Kana ? Ce serait prendre un gros risque que d'aligner une défense centrale 100% remaniée.

Marco Kana a été impérial - jusqu'à cette phase qui aurait pu lui valoir l'expulsion - contre La Gantoise, rappelant en un match pourquoi son absence a tant manqué. Problème : il est sorti un peu cramé physiquement et ne cachait pas, après la rencontre, qu'il sentait ses jambes.

Que va donc faire Besnik Hasi ? Car le compère de Kana dans l'axe, Lucas Hey, est lui suspendu. Ludwig Augustinsson assurait en souriant que s'il devait jouer dans l'axe, il le ferait... "mais je préfère que ce soit dans une défense à trois", ajoutait-il.

Kana va devoir commencer

Problème : s'il a du mal à trouver deux axiaux, Hasi aura aussi du mal à en trouver trois. Un duo Augustinsson - Sardella dans l'axe ? Ce serait déplacer le problème car Ali Maamar revient de blessure... et Basile Vroninks a déjà été grillé une fois parce qu'il a été titularisé trop tôt, à Häcken.

Dans tous les cas, donc, Hasi devra prendre un risque. Le "moindre" risque est-il de titulariser Marco Kana ? Une nouvelle absence du patron de la défense pourrait coûter cher à moyen terme.

Cependant, le RSC Anderlecht le savait bien : en faisant du quart de finale de Coupe la priorité, le risque était que le match à Gand quelques jours plus tard se passe moins bien. Il faut maintenant assumer.

Le onze potentiel :

Coosemans / N'diaye - Augustinsson - Sardella - Maamar / De Cat - Saliba - Degreef / Angulo - Bertaccini - Hazard