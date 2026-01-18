Date: 18/01/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 21

LIVE : Anderlecht marque sur son premier corner ! (0-1)

Le RSC Anderlecht veut enchaîner après la qualification contre Gand, tandis que les Buffalos veulent prendre leur revanche.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   34' 43" 
Florent Malice
34
  Carte jaune pour Marco Kana
33
 Sortie sur blessure maintenant de Siebe van der Heyden, remplacé par Kotto
33
 remplacé Siebe Van Der Heyden
remplaçant Samuel Kotto
31
  Carte jaune pour Siebe Van Der Heyden
29
 Frappe de Volckaert après un une-deux avec Ito... loin au-dessus
27
 Bonne interception de Killian Sardella sur son flanc
23
 Un centre trouve Skoras côté gauche... il temporise et remet en arrière, la frappe de son coéquipier est dévissée
21
 DE CAT ! Un centre de Nilson Angulo est renvoyé à l'entrée du rectangle et le jeune médian envoie une volée de peu au-dessus !
19
 Centre de Hazard... et corner concédé par Paskotsi !
14
 Et encore un arrêt de Coosemans ! Hong envoie une belle frappe de seconde zone sur le corner et il se couche...
13
 Les corners s'enchaînent, c'est dangereux dans le rectangle anderlechtois
13
 ARAUJO !!! Quelle énorme occasion sur le contre gantois ! Enorme frappe du Sud-Coréen, Coosemans dévie la frappe sur son montant !
11
 Corner obtenu par Angulo...
11
 Anderlecht est très bien dans son match pour le moment avec de belles sorties de défense
9
 Plusieurs dédoublements côté gauche avec N'diaye fraîchement monté... centre de Hazard et frappe de Saliba, à côté
6
 Alors que gros coup dur pour le RSCA en parallèle : Augustinsson s'est blessé et est remplacé par N'diaye
6
 Et le goal est validé ! C'est 0-1
6
 remplacé Ludwig Augustinsson
remplaçant Moussa N'Diaye
5
 C'est une déviation de Cvetkovic pour Nilson Angulo, qui n'a qu'à la pousser au fond... mais est-ce hors-jeu ? La VAR vérifie
4

But 		But de Nilson Angulo (Mihajlo Cvetkovic)
4
 Premier corner pour Anderlecht... et goaaaal déjà !! Incroyable début de match pour le RSCA !
2
 Joli geste de Lopes Da Silva dans l'entrejeu pour obtenir une bonne faute
2
 Mihajlo Ilic est déjà au duel avec Kanga et obtient une bonne faute. Ce sera un gros test aujourd'hui pour le Serbe
1
 C'est parti à Gand !
1
 La Gantoise - Anderlecht: 0-0
La Gantoise (La Gantoise - Anderlecht)
La Gantoise: Davy Roef - Maksim Paskotsi - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Michal Skoras - Tiago Araujo - Leonardo Da Silva Lopes - Atsuki Ito - Abdelkahar Kadri - Hyun-Seok Hong - Wilfried Kanga
Banc: Samuel Kotto - Aimé Omgba - Momodou Sonko - Max Dean - Tibe De Vlieger - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Bas Evers - Gilles De Meyer - Hyllarion Goore - Wout Asselman

Anderlecht (La Gantoise - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Mihajlo Ilic - Marco Kana - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Thorgan Hazard - Mihajlo Cvetkovic - Nilson Angulo
Banc: Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Yasin Özcan - Basile Vroninks - Joachim Imbrechts - Anas Tajaouart - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate
Gros coup dur : à peine revenu, un Anderlechtois se blesse et cède sa place à Gand

Gros coup dur : à peine revenu, un Anderlechtois se blesse et cède sa place à Gand

14:00

Anderlecht a très bien commencé son match à Gand en marquant dès la 6e minute de jeu, mais en parallèle, Besnik Hasi a déploré un coup dur. Ludwig Augustinsson est sorti bl...

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 6.0  
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Paskotsi Maksim 7.0  
  • Précision des passes: 26/27 (96.3%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe   6.3  
  • Précision des passes: 28/30 (93.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Volckaert Matties 6.7  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Skoras Michal 6.5  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Araujo Tiago 6.8  
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 6.6  
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Ito Atsuki 6.3  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kadri Abdelkahar 6.4  
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Hong Hyun-Seok 6.5  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Kanga Wilfried 6.4  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Kotto Samuel  
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Dean Max  
De Vlieger Tibe  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
Evers Bas  
De Meyer Gilles  
Goore Hyllarion  
Asselman Wout  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 7.2  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Sardella Killian 6.7  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ilic Mihajlo 6.6  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
Plus de stats
Kana Marco 6.8  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 6.7  
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 6.9  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Cat Nathan 6.4  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Degreef Tristan 6.5  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 7.0  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo A 7.1  
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Angulo Nilson 7.8  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Banc
N'Diaye Moussa 6.3  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Plus de stats
Verschaeren Yari  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Özcan Yasin  
Vroninks Basile  
Imbrechts Joachim  
Tajaouart Anas  
Bertaccini Adriano  
Kanate Ibrahim  

présentation (du match)

Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque
Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque
Photo: © photonews

Anderlecht se déplace à Gand sans Lucas Hey, suspendu. Et sans Marco Kana ? Ce serait prendre un gros risque que d'aligner une défense centrale 100% remaniée.

Marco Kana a été impérial - jusqu'à cette phase qui aurait pu lui valoir l'expulsion - contre La Gantoise, rappelant en un match pourquoi son absence a tant manqué. Problème : il est sorti un peu cramé physiquement et ne cachait pas, après la rencontre, qu'il sentait ses jambes.

Que va donc faire Besnik Hasi ? Car le compère de Kana dans l'axe, Lucas Hey, est lui suspendu. Ludwig Augustinsson assurait en souriant que s'il devait jouer dans l'axe, il le ferait... "mais je préfère que ce soit dans une défense à trois", ajoutait-il.

Kana va devoir commencer 

Problème : s'il a du mal à trouver deux axiaux, Hasi aura aussi du mal à en trouver trois. Un duo Augustinsson - Sardella dans l'axe ? Ce serait déplacer le problème car Ali Maamar revient de blessure... et Basile Vroninks a déjà été grillé une fois parce qu'il a été titularisé trop tôt, à Häcken. 

Dans tous les cas, donc, Hasi devra prendre un risque. Le "moindre" risque est-il de titulariser Marco Kana ? Une nouvelle absence du patron de la défense pourrait coûter cher à moyen terme. 

Cependant, le RSC Anderlecht le savait bien : en faisant du quart de finale de Coupe la priorité, le risque était que le match à Gand quelques jours plus tard se passe moins bien. Il faut maintenant assumer. 

Le onze potentiel : 

Coosemans / N'diaye - Augustinsson - Sardella - Maamar / De Cat - Saliba - Degreef / Angulo - Bertaccini - Hazard 

"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

14/01

Ce jeudi soir, Anderlecht et La Gantoise s'affrontent en quarts de finale de la Coupe de Belgique. L'entraîneur des Buffalos, Rik De Mil, s'est exprimé en conférence de pre...

Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

Avant Anderlecht, Rik de Mil envoie un message clair à La Gantoise : "Ce n'est pas le seul moyen de gagner"

15/01

L'effectif de La Gantoise est-il trop sage ? C'est en tout cas l'avis de Rik de Mil, qui attend davantage d'agressivité et de prise de responsabilités de la part de ses jou...

Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque

Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque

11:40

Anderlecht se déplace à Gand sans Lucas Hey, suspendu. Et sans Marco Kana ? Ce serait prendre un gros risque que d'aligner une défense centrale 100% remaniée.

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 0-1 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved