Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !

Perturbé par des absences et des blessures, Anderlecht n'a rien pu faire en seconde période face à La Gantoise : menés, les Buffalos ont poussé et été récompensés.

Quelques jours après avoir éliminé La Gantoise en Coupe, Anderlecht se rendait à la Planet Group Arena et avait des raisons de trembler. Diminué par des absences, à la fois avant et en cours de match, le Sporting a fini par craquer dans une seconde période à sens unique.

Malgré une défense remaniée, Anderlecht ne tremblera pas en entame de match : dès le premier corner, c'est l'arrière-garde gantoise qui est aux fraises et laisse Mihajlo Cvetkovic dévier pour Nilson Angulo, tout seul au second poteau (6e, 0-1). Coup dur, cependant : en parallèle, Augustinsson, à peine de retour dans le onze cette semaine, se blesse.

Coosemans se loupe, Angulo surgit

Gand passe par les flancs pour créer le danger : Araujo part en contre et allume une lourde frappe que Coosemans dévie sur son montant (13e), Hong frappe lui aussi de l'extérieur du rectangle sur Coosemans après un corner (14e). Mais de héros, le portier anderlechtois passera à zéro sur une autre phase arrêtée.

Après une faute a priori anodine de Kana, Coosemans va en effet complètement se louper sur le coup-franc lointain consécutif et boxer la tête de Paskotsi. Penalty logique, converti par Wilfried Kanga (1-1, 37e). Le RSCA se fait même peur quand Volckaert est seul côté droit sur un centre et frappe au-dessus (40e).





Malgré une intensité nettement inférieure côté RSCA, où on perd la majorité des duels, l'efficacité est présente : Sardella décale très bien Hazard, qui envoie une merveille de centre pour... Nilson Angulo : l'Equatorien n'a pas fait grand chose dans ce match mais marque une deuxième fois à bout portant (44e, 1-2).

Hasi ferme la boutique... mais perd tout

Forcé de sortir Marco Kana et Nathan De Cat à la pause pour les préserver, Besnik Hasi n'a pas le choix et doit aligner un axe Özcan - Ilic, soit deux hommes qu'on annonce sur le départ et insuffisants depuis des semaines maintenant. L'objectif est clair : tenir bon.

Les phases arrêtées vont se multiplier : Ito est au second poteau comme Angulo en première période, mais lui se loupe (48e). Comme sur le penalty concédé, Coosemans se rate à nouveau sur un coup-franc lointain, cette fois sans conséquences (70e). Le RSCA n'a qu'un projet : défendre, et le fait bien avec un Özcan à l'aise (mais aussi face à des Buffalos très peu inspirés).

En temps normal, on pointerait du doigt une telle attitude dans le chef d'Anderlecht mais les circonstances sont atténuantes : les Mauve & Blanc sont décimés. Mais ils finiront par craquer : un ballon arrive de la droite, Özcan ne peut le remettre que plein axe... et Tiago Araujo, meilleur gantois du match, envoie un missile imparable (81e, 2-2).

Le scénario ressemble à celui opposant Bruges à la RAAL vendredi, si on oublie qu'Anderlecht... n'est pas à 10. Mais comme les Blauw & Zwart, les Mauves vont craquer : Max Dean profite du flottement dans la défense créé par l'égalisation, et fait 3-2 à la limite du hors-jeu (83e). Davy Roef sauvera le résultat à la 89e minute, avant qu'Hyllarion Goore, auteur d'une excellente rentrée, est récompensé pour le détail dans les dernières secondes, poussant le 4-2 dans le but laissé vide sur corner par Coosemans (90e+5). Un détail, mais ces 3 points pris par Gand n'en seront pas un : revoilà les Buffalos dans le top 6 au moment d'écrire ces lignes.