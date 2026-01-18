Date: 18/01/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 21

Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !

Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !
Photo: © photonews

Perturbé par des absences et des blessures, Anderlecht n'a rien pu faire en seconde période face à La Gantoise : menés, les Buffalos ont poussé et été récompensés.

Quelques jours après avoir éliminé La Gantoise en Coupe, Anderlecht se rendait à la Planet Group Arena et avait des raisons de trembler. Diminué par des absences, à la fois avant et en cours de match, le Sporting a fini par craquer dans une seconde période à sens unique. 

Malgré une défense remaniée, Anderlecht ne tremblera pas en entame de match : dès le premier corner, c'est l'arrière-garde gantoise qui est aux fraises et laisse Mihajlo Cvetkovic dévier pour Nilson Angulo, tout seul au second poteau (6e, 0-1). Coup dur, cependant : en parallèle, Augustinsson, à peine de retour dans le onze cette semaine, se blesse.

Coosemans se loupe, Angulo surgit 

Gand passe par les flancs pour créer le danger : Araujo part en contre et allume une lourde frappe que Coosemans dévie sur son montant (13e), Hong frappe lui aussi de l'extérieur du rectangle sur Coosemans après un corner (14e). Mais de héros, le portier anderlechtois passera à zéro sur une autre phase arrêtée.

Après une faute a priori anodine de Kana, Coosemans va en effet complètement se louper sur le coup-franc lointain consécutif et boxer la tête de Paskotsi. Penalty logique, converti par Wilfried Kanga (1-1, 37e). Le RSCA se fait même peur quand Volckaert est seul côté droit sur un centre et frappe au-dessus (40e). 

Malgré une intensité nettement inférieure côté RSCA, où on perd la majorité des duels, l'efficacité est présente : Sardella décale très bien Hazard, qui envoie une merveille de centre pour... Nilson Angulo : l'Equatorien n'a pas fait grand chose dans ce match mais marque une deuxième fois à bout portant (44e, 1-2). 

Hasi ferme la boutique... mais perd tout 

Forcé de sortir Marco Kana et Nathan De Cat à la pause pour les préserver, Besnik Hasi n'a pas le choix et doit aligner un axe Özcan - Ilic, soit deux hommes qu'on annonce sur le départ et insuffisants depuis des semaines maintenant. L'objectif est clair : tenir bon.

Les phases arrêtées vont se multiplier : Ito est au second poteau comme Angulo en première période, mais lui se loupe (48e). Comme sur le penalty concédé, Coosemans se rate à nouveau sur un coup-franc lointain, cette fois sans conséquences (70e). Le RSCA n'a qu'un projet : défendre, et le fait bien avec un Özcan à l'aise (mais aussi face à des Buffalos très peu inspirés). 

En temps normal, on pointerait du doigt une telle attitude dans le chef d'Anderlecht mais les circonstances sont atténuantes : les Mauve & Blanc sont décimés. Mais ils finiront par craquer : un ballon arrive de la droite, Özcan ne peut le remettre que plein axe... et Tiago Araujo, meilleur gantois du match, envoie un missile imparable (81e, 2-2). 

Le scénario ressemble à celui opposant Bruges à la RAAL vendredi, si on oublie qu'Anderlecht... n'est pas à 10. Mais comme les Blauw & Zwart, les Mauves vont craquer : Max Dean profite du flottement dans la défense créé par l'égalisation, et fait 3-2 à la limite du hors-jeu (83e). Davy Roef sauvera le résultat à la 89e minute, avant qu'Hyllarion Goore, auteur d'une excellente rentrée, est récompensé pour le détail dans les dernières secondes, poussant le 4-2 dans le but laissé vide sur corner par Coosemans (90e+5). Un détail, mais ces 3 points pris par Gand n'en seront pas un : revoilà les Buffalos dans le top 6 au moment d'écrire ces lignes. 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 6.0 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/22 (22.7%)
Plus de stats
Paskotsi Maksim 77' 7.1 -
  • Précision des passes: 50/54 (92.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe   38' 6.2 -
  • Précision des passes: 28/29 (96.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Volckaert Matties   90' 6.0 -
  • Précision des passes: 23/34 (67.6%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Skoras Michal   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/9 (11.1%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Araujo Tiago  90' 8.1 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 41/47 (87.2%)
  • Passes clés: 4
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 5/5 (100%)
  • Précision des centres: 2/12 (16.7%)
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 39/42 (92.9%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
Plus de stats
Ito Atsuki 76' 6.4 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kadri Abdelkahar 77' 6.3 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Hong Hyun-Seok 66' 6.6 -
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Kanga Wilfried 90' 7.2 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Kotto Samuel 52' 6.7 -
  • Précision des passes: 38/40 (95%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Omgba Aimé 13' 6.1 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Sonko Momodou A 13' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Dean Max 14' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
De Vlieger Tibe 0'  
Duverne Jean-Kevin 0'  
Peersman Kjell 0'  
Evers Bas 0'  
De Meyer Gilles 0'  
Goore HyllarionA 24' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Asselman Wout 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin   90' 5.8 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 8/22 (36.4%)
Plus de stats
Sardella Killian 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 42/49 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Ilic Mihajlo 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 43/52 (82.7%)
  • Précision des longs ballons: 5/17 (29.4%)
Plus de stats
Kana Marco   45' 5.6 -
  • Précision des passes: 22/23 (95.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 6' 5.7  
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 26/34 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
De Cat Nathan 45' 5.9 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Degreef Tristan 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Hazard Thorgan A 66' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 32/36 (88.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo A 85' 6.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Angulo Nilson ⚽ ⚽ 90' 8.1 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
N'Diaye Moussa   84' 5.5 -
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Verschaeren Yari 45' 6.0 -
  • Précision des passes: 18/19 (94.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 24' 6.3 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Özcan Yasin 45' 5.4 -
  • Précision des passes: 11/11 (100%)
Plus de stats
Vroninks Basile 0'  
Imbrechts Joachim 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Bertaccini Adriano 5' 6.3  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Kanate Ibrahim 0'  
Revivre La Gantoise - Anderlecht

présentation (du match)

Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque

Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque

11:40

Anderlecht se déplace à Gand sans Lucas Hey, suspendu. Et sans Marco Kana ? Ce serait prendre un gros risque que d'aligner une défense centrale 100% remaniée.

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved