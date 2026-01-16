Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

Le Club de Bruges aura vécu une semaine catastrophique jusqu'au bout : après avoir mené 2-0, les Blauw & Zwart se sont écroulés, plombés par le carton rouge de Joel Ordoñez.

C'était le match des "déçus" de la Coupe, mais des deux équipes, c'est bien sûr Bruges qui devait se faire pardonner de son élimination en quart de finale. Les Blauw & Zwart avaient tout à perdre face à la RAAL, avant un déplacement périlleux au Kazakhstan la semaine prochaine.

Le match commence sur un rythme de sénateur, et La Louvière est à l'aise, jusqu'à un arrêt de jeu au quart d'heure : Maxence Maisonneuve entre en collision avec Dani Van den Heuvel... qui doit céder sa place à Nordin Jackers (15e). Ivan Leko en profite pour replacer ses troupes, et ça paie : un simple décalage côté gauche, un centre de Diakhon et Roméo Vermant fait 1-0 sur sa première occasion (23e, 1-0).

Ordoñez met Bruges dans la sauce

La belle organisation louviéroise vole en éclats : sur un corner, Hugo Vetlesen est inexplicablement laissé seul en retrait et fait tranquillement le break (2-0, 29e). Un autre coup de coin trouve la tête de Vanaken qui passe tout près, déjà, de tuer le match (34e).

On se dit quelques minutes plus tard qu'il pourrait le regretter : dernier homme, Joel Ordoñez retient Jerry Afriyie... et est logiquement exclu après intervention de la VAR (38e). La Louvière sent qu'elle a un coup à jouer, et passe tout près de faire 2-1 juste avant la pause - mais Lutonda touche le poteau (45e+2).

On sait quelle allure aura la seconde période : Frédéric Taquin fait rentrer Sami Lahssaini et Pape Fall, avec en tête d'aller mettre la pression sur la défense brugeoise. Jackers sauve une première fois ses couleurs sur une frappe spontanée d'Afriyie (55e).





Okou doit ensuite sauver les siennes d'un tacle héroïque devant Tzolis, avant que Maisonneuve envoie un missile sur la latte (58e). Ca se rapproche, et Bruges finit par craquer une première fois : un centre venu de la gauche et un cafouillage profitent à Jerry Afriyie (61e, 2-1).

Bruges amorphe

On sent que Bruges en a plein les pattes, et Jackers doit encore faire le ménage de manière hésitante sur divers centres. C'est sur l'un de ces ballons repoussés que Sami Lahssaini tente sa chance de l'extérieur du rectangle : c'est au fond (81e, 2-2). Le Jan Breydel est aussi sidéré que ses joueurs... et n'a pas encore tout vu.

En effet, les Blauw & Zwart, dépourvus du moindre esprit de rébellion, vont laisser les Loups venir... et ce qui devait arriver arriva. Okou, défenseur central, se retrouve en position d'ailier : son centre est mal repoussé par Jackers qui remet dans l'axe... et la tête de Pape Fall passe par là (89e, 2-3). Foot wallon, 2, Bruges, zéro : Ivan Leko aura bien des maux de crâne avant d'aller au Kazakhstan.