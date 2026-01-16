Date: 16/01/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 21

Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

Photo: © photonews

Le Club de Bruges aura vécu une semaine catastrophique jusqu'au bout : après avoir mené 2-0, les Blauw & Zwart se sont écroulés, plombés par le carton rouge de Joel Ordoñez.

C'était le match des "déçus" de la Coupe, mais des deux équipes, c'est bien sûr Bruges qui devait se faire pardonner de son élimination en quart de finale. Les Blauw & Zwart avaient tout à perdre face à la RAAL, avant un déplacement périlleux au Kazakhstan la semaine prochaine.

Le match commence sur un rythme de sénateur, et La Louvière est à l'aise, jusqu'à un arrêt de jeu au quart d'heure : Maxence Maisonneuve entre en collision avec Dani Van den Heuvel... qui doit céder sa place à Nordin Jackers (15e). Ivan Leko en profite pour replacer ses troupes, et ça paie : un simple décalage côté gauche, un centre de Diakhon et Roméo Vermant fait 1-0 sur sa première occasion (23e, 1-0).

Ordoñez met Bruges dans la sauce 

La belle organisation louviéroise vole en éclats : sur un corner, Hugo Vetlesen est inexplicablement laissé seul en retrait et fait tranquillement le break (2-0, 29e). Un autre coup de coin trouve la tête de Vanaken qui passe tout près, déjà, de tuer le match (34e). 

On se dit quelques minutes plus tard qu'il pourrait le regretter : dernier homme, Joel Ordoñez retient Jerry Afriyie... et est logiquement exclu après intervention de la VAR (38e). La Louvière sent qu'elle a un coup à jouer, et passe tout près de faire 2-1 juste avant la pause - mais Lutonda touche le poteau (45e+2). 

On sait quelle allure aura la seconde période : Frédéric Taquin fait rentrer Sami Lahssaini et Pape Fall, avec en tête d'aller mettre la pression sur la défense brugeoise. Jackers sauve une première fois ses couleurs sur une frappe spontanée d'Afriyie (55e). 

Okou doit ensuite sauver les siennes d'un tacle héroïque devant Tzolis, avant que Maisonneuve envoie un missile sur la latte (58e). Ca se rapproche, et Bruges finit par craquer une première fois : un centre venu de la gauche et un cafouillage profitent à Jerry Afriyie (61e, 2-1). 

Bruges amorphe

On sent que Bruges en a plein les pattes, et Jackers doit encore faire le ménage de manière hésitante sur divers centres. C'est sur l'un de ces ballons repoussés que Sami Lahssaini tente sa chance de l'extérieur du rectangle : c'est au fond (81e, 2-2). Le Jan Breydel est aussi sidéré que ses joueurs... et n'a pas encore tout vu. 

En effet, les Blauw & Zwart, dépourvus du moindre esprit de rébellion, vont laisser les Loups venir... et ce qui devait arriver arriva. Okou, défenseur central, se retrouve en position d'ailier : son centre est mal repoussé par Jackers qui remet dans l'axe... et la tête de Pape Fall passe par là (89e, 2-3). Foot wallon, 2, Bruges, zéro : Ivan Leko aura bien des maux de crâne avant d'aller au Kazakhstan. 

Les compositions

FC Bruges FC Bruges
van den Heuvel Dani 19' 4.76 -
Sabbe Kyriani 65' 5.71 -
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Mechele Brandon 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 62/68 (91.2%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Ordonez Joel   39' 5.13 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Seys Joaquin 90' 6.28 -
  • Précision des passes: 40/49 (81.6%)
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Vetlesen Hugo 90' 7.99 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 40/47 (85.1%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Stankovic Aleksandar 90' 6.39 -
  • Précision des passes: 36/39 (92.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Tzolis Christos A 65' 7.05 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
Vanaken Hans 90' 6.59 -
  • Précision des passes: 64/72 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Diakhon Mamadou A 72' 7.17 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Vermant Romeo 72' 7.63 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Tirs cadrés: 2/2
Banc
Reis Ludovit 25' 5.93 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Tresoldi Nicolò 18' 6.32 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 18' 5.94 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Osuji Vince 0'  
Jackers Nordin 71' 5.78 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 0
Siquet Hugo 25' 6.5 -
  • Précision des passes: 2/7 (28.6%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
Koren Tian Nai 0'  
 

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.85 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/16 (0%)
Lutonda Thierry 90' 6.28 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 5/10 (50%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Gueulette Samuel 66' 6.23 -
  • Précision des passes: 14/17 (82.4%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Yaya Guindo Mohamed 45' 6.39 -
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Liongola Jordi A   90' 6.53 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 22/30 (73.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
Maisonneuve Maxence 90' 6.63 -
  • Précision des passes: 47/54 (87%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Benavides Dario 45' 6.11 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 1
Afriyie Jerry  90' 7.83 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Hors-jeu: 4
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Ito Joël   90' 5.96 -
  • Précision des passes: 33/35 (94.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Alain Lamego Djibril 90' -
Okou Yllan 90' 6.68 -
  • Précision des passes: 49/54 (90.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 24' 6.91 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 5/12 (41.7%)
Beka Beka Alexis 0'  
Moussa Fall Pape 45' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Lahssaini Sami 45' 8.01 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Riou Matthis 0'  
Maës Owen 0'  
