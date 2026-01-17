Date: 17/01/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 21
Une victoire sans fioriture et 4 points d'avance sur Bruges : l'Union reprend ses bonnes vieilles habitudes
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 1-0 contre Malines. Un match comme le Parc Duden en a vus beaucoup en 2025 : de la solidité défensive et la puissance de Promise David pour faire la différence.

Forte de sa qualification pour les demi-finales  de finale de la Coupe de Belgique, l'Union Saint-Gilloise retrouvait son Parc Duden. Pour cette première à domicile en 2026, l'invité du soir n'était autre que Malines, membre du top 6. Une rencontre pour laquelle Christian Burgess (suspendu) et Rob Schoofs (malade) ont dû faire l'impasse. David Hubert a donc titularisé Thierno Barry, rassurant contre Dender, et Adem Zorgane, de retour de la CAN.

La première mi-temps a débuté sur un rythme soutenu au milieu de terrain mais sans danger pour les deux gardiens. En dehors quelques phases arrêtées, le Stade Joseph Marien a dû prendre son mal en patience avant de s'emballer. Le premier frisson est d'ailleurs venu sur un coup franc repris par Kevin Mac Allister en seconde zone pour forcer Nacho Miras à son sortir son premier arrêt.

Promise David sur sa lancée

Comme à Dender, la deuxième a été la bonne pour l'Union, et pour Promise David en particulier. Le Canadien a profité d'un 4 contre 2 emmené par Kamiel Van de Perre pour déposer son homme sur place en profondeur, avant de finir en puissance, sous la latte. 1-0 après 35 minutes, c'est aussi le score au repos pour conclure une première mi-temps assez calme, qui n'aura pas abouti sur le moindre danger dans le rectangle unioniste.

Pas de changement dans les rangs saint-gillois pour la reprise, pas de changement non plus dans la physionomie de la rencontre. Solides derrière, les hommes de David Hubert ont à nouveau pu compter sur les phases arrêtées pour porter le danger. Ross Sykes a ainsi eu le 2-0 au bout du front à l'heure de jeu, mais Miras l'en a joliment empêché.



Le défenseur anglais sera malgré tout suspendu pour la prochaine rencontre suite à son sacrifice sur l'une des seules situations dangereuses de Malines dans la partie, une percée axiale de Maksim Kireev, qui était passé et se préparait à ajuster à l'entrée du rectangle.

Au gré de quelques dernières percées de Guilherme, l'Union a bouclé une deuxième victoire sans histoire en 2026 (malgré une ultime reprise de Van Bredeore dans le rectangle qui a fait arracher sa veste de rage à David Hubert et conduit Kjell Schepen à son seul arrêt de la soirée), de quoi repousser le Club de Bruges à quatre points.

Les compositions

Union SG Union SG
Scherpen Kjell   90' 6.07 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/21 (14.3%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 37/53 (69.8%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Sykes Ross   90' 6.72 -
  • Précision des passes: 39/56 (69.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 4/17 (23.5%)
Plus de stats
Barry Mamadou Thierno 57' 7.01 -
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Khalaili Anan   90' 7.18 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 7/9 (77.8%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Zorgane Adem 57' 6.88 -
  • Précision des passes: 29/36 (80.6%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Passes clés: 2
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.72 -
  • Précision des passes: 4/9 (44.4%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 90' 6.79 -
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
David Promise 70' 7.98 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Florucz Raul 70' 6.27 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/5 (0%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Rasmussen Mathias 33' 7.04 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Fuseini Mohammed 20' 6.39 -
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 17' 6.46 -
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Zeneli Besfort 0'  
Patris Louis 0'  
Leysen Fedde 33' 7.28 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
 

KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 7.82 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Truyf Ian 45' 5.82 -
  • Précision des passes: 13/22 (59.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Konaté Mory 70' 6.05 -
  • Précision des passes: 22/31 (71%)
Plus de stats
St. Jago Tommy 90' 6.52 -
  • Précision des passes: 60/76 (78.9%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 6/14 (42.9%)
  • Ballons perdus: 25
Plus de stats
Koudou Therence 90' 6.06 -
  • Précision des passes: 36/48 (75%)
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Hammar Fredrik 90' 6.25 -
  • Précision des passes: 30/38 (78.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Servais Mathis 90' 5.92 -
  • Précision des passes: 26/37 (70.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Halhal Redouane   90' 6.65 -
  • Précision des passes: 59/67 (88.1%)
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 5.73 -
  • Précision des passes: 26/38 (68.4%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Lauberbach Lion 78' 5.89 -
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Kireev Maxim   78' 5.98 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Banc
Marsa Jose 45' 6.09 -
  • Précision des passes: 19/26 (73.1%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Bafdili Bilal 0'  
Bandé Hassane 12' 6.3 -
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van Ingelgom Tijn 0'  
Ozdemir Halil 0'  
Golic Lovro 0'  
Vanrafelghem Keano 12' 6.43 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Willockx Axel 0'  
Antonio Bill 20' 6.65 -
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Decoene Massimo 0'  
Revivre Union SG - KV Malines

présentation (du match)

C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

13:40

L'Union Saint-Gilloise accueille Malines ce soir. David Hubert ne pourra pas compter sur un noyau au complet.

