Une victoire sans fioriture et 4 points d'avance sur Bruges : l'Union reprend ses bonnes vieilles habitudes

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 1-0 contre Malines. Un match comme le Parc Duden en a vus beaucoup en 2025 : de la solidité défensive et la puissance de Promise David pour faire la différence.

Forte de sa qualification pour les demi-finales de finale de la Coupe de Belgique, l'Union Saint-Gilloise retrouvait son Parc Duden. Pour cette première à domicile en 2026, l'invité du soir n'était autre que Malines, membre du top 6. Une rencontre pour laquelle Christian Burgess (suspendu) et Rob Schoofs (malade) ont dû faire l'impasse. David Hubert a donc titularisé Thierno Barry, rassurant contre Dender, et Adem Zorgane, de retour de la CAN.

La première mi-temps a débuté sur un rythme soutenu au milieu de terrain mais sans danger pour les deux gardiens. En dehors quelques phases arrêtées, le Stade Joseph Marien a dû prendre son mal en patience avant de s'emballer. Le premier frisson est d'ailleurs venu sur un coup franc repris par Kevin Mac Allister en seconde zone pour forcer Nacho Miras à son sortir son premier arrêt.

Promise David sur sa lancée

Comme à Dender, la deuxième a été la bonne pour l'Union, et pour Promise David en particulier. Le Canadien a profité d'un 4 contre 2 emmené par Kamiel Van de Perre pour déposer son homme sur place en profondeur, avant de finir en puissance, sous la latte. 1-0 après 35 minutes, c'est aussi le score au repos pour conclure une première mi-temps assez calme, qui n'aura pas abouti sur le moindre danger dans le rectangle unioniste.

Pas de changement dans les rangs saint-gillois pour la reprise, pas de changement non plus dans la physionomie de la rencontre. Solides derrière, les hommes de David Hubert ont à nouveau pu compter sur les phases arrêtées pour porter le danger. Ross Sykes a ainsi eu le 2-0 au bout du front à l'heure de jeu, mais Miras l'en a joliment empêché.







Le défenseur anglais sera malgré tout suspendu pour la prochaine rencontre suite à son sacrifice sur l'une des seules situations dangereuses de Malines dans la partie, une percée axiale de Maksim Kireev, qui était passé et se préparait à ajuster à l'entrée du rectangle.

Au gré de quelques dernières percées de Guilherme, l'Union a bouclé une deuxième victoire sans histoire en 2026 (malgré une ultime reprise de Van Bredeore dans le rectangle qui a fait arracher sa veste de rage à David Hubert et conduit Kjell Schepen à son seul arrêt de la soirée), de quoi repousser le Club de Bruges à quatre points.