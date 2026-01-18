Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)

Affiche cruciale ce dimanche entre le Sporting Charleroi et le Standard. Ce choc wallon de la 21e journée de Jupiler Pro League sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Encore plus après les défaites de Genk, Westerlo et Malines, ce choc wallon de la 21e journée de Jupiler Pro League revêt une importance capitale pour la suite de la saison.

Onzième au coup d'envoi, les Zèbres ne peuvent pas se permettre une nouvelle défaite contre un candidat au top 6, sous peine de voir ce dernier presque hors de portée. De plus, les Carolos ont été battus à Sclessin lors du match aller et auront à cœur de prendre leur revanche.

De son côté, le Standard, seule équipe européenne faisant partie du top 6 avec moins de la moitié des points gagnés et plus de buts encaissés que marqués, joue pour rester dans le bon wagon avant de poursuivre un calendrier infernal.

Le grand retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg

Les Rouches s’offrent des Champions Play-Offs avant l’heure pour démarrer l’année civile, et ce déplacement à Charleroi, relativement abordable dans le contexte du calendrier, sera un test important. Sur le plan comptable, la rencontre est aussi cruciale pour les Liégeois, qui peuvent conforter leur place dans le top 6 et revenir à un point de Malines.



Les enjeux de ce choc wallon sont donc majeurs, et le grand retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg ne fera qu’accentuer la pression déjà présente. Charleroi – Standard, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d’envoi prévu à 18h30.