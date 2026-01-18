Suis Charleroi - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 18/01/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 21
Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)
Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Mambourg
| Commentaire
Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)
Photo: © photonews

Affiche cruciale ce dimanche entre le Sporting Charleroi et le Standard. Ce choc wallon de la 21e journée de Jupiler Pro League sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Encore plus après les défaites de Genk, Westerlo et Malines, ce choc wallon de la 21e journée de Jupiler Pro League revêt une importance capitale pour la suite de la saison.

Onzième au coup d'envoi, les Zèbres ne peuvent pas se permettre une nouvelle défaite contre un candidat au top 6, sous peine de voir ce dernier presque hors de portée. De plus, les Carolos ont été battus à Sclessin lors du match aller et auront à cœur de prendre leur revanche.

De son côté, le Standard, seule équipe européenne faisant partie du top 6 avec moins de la moitié des points gagnés et plus de buts encaissés que marqués, joue pour rester dans le bon wagon avant de poursuivre un calendrier infernal.

Le grand retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg

Les Rouches s’offrent des Champions Play-Offs avant l’heure pour démarrer l’année civile, et ce déplacement à Charleroi, relativement abordable dans le contexte du calendrier, sera un test important. Sur le plan comptable, la rencontre est aussi cruciale pour les Liégeois, qui peuvent conforter leur place dans le top 6 et revenir à un point de Malines.


Les enjeux de ce choc wallon sont donc majeurs, et le grand retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg ne fera qu’accentuer la pression déjà présente. Charleroi – Standard, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d’envoi prévu à 18h30.

Prono Charleroi - Standard

Charleroi gagne
Partage
Charleroi Charleroi gagne Partage Standard Standard gagne
60.14% 31.32% 8.54%
Les plus populaires
2-1
(104x)		 1-1
(61x)		 2-0
(24x)

Comparatif Charleroi - Standard

Classement

11
7

Points

24
27

Gagner

6
8

Perdre

8
9

Buts inscrits

23
18

Buts reçus

26
23

Cartes jaunes

41
41

Cartes rouges

2
7

face-à-face remportés

14
19
28
31/10 20:45 Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
04/05 13:30 Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
06/04 19:15 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
30/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
20/10 18:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
16/12 20:45 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
13/08 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
14/04 20:45 Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
09/10 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
06/03 18:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
05/12 18:30 Standard Standard 0-3 Charleroi Charleroi
24/01 18:15 Standard Standard 3-2 Charleroi Charleroi
04/10 18:15 Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard
01/03 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
29/09 18:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
15/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/05 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
30/03 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
18/02 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
10/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
04/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-3 Standard Standard
19/08 20:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/02 18:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
25/10 18:00 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/05 14:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
07/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
15/02 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
20/10 14:30 Standard Standard 2-2 Charleroi Charleroi
07/12 20:30 Standard Standard 6-1 Charleroi Charleroi
19/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-6 Standard Standard
12/03 20:00 Charleroi Charleroi 0-2 Standard Standard
22/09 20:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
23/04 19:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
27/03 20:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
04/02 20:30 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
21/08 20:30 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
22/03 20:30 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
27/04 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
07/12 20:30 Standard Standard 5-1 Charleroi Charleroi
26/01 20:30 Charleroi Charleroi 2-5 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
04/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
27/03 19:00 Standard Standard 2-3 Charleroi Charleroi
24/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
22/10 15:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
21/10 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
22/01 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
19/01 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
16/08 19:30 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
13/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
08/05 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
12/12 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
26/01 20:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
17/08 20:00 Charleroi Charleroi 3-3 Standard Standard
30/11 00:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

"Il gagne moins au Standard, c'est peut-être le karma" : Mehdi Bayat pique déjà Marco Ilaimaharitra

15/01

À l'aube du choc wallon entre Charleroi et le Standard, Mehdi Bayat est revenu sur le départ de son ancien capitaine, Marco Ilaimaharitra, aujourd'hui sous les couleurs lié...

"Ils n'ont rien volé" : Vincent Euvrard rend hommage à Charleroi avant le choc wallon

"Ils n'ont rien volé" : Vincent Euvrard rend hommage à Charleroi avant le choc wallon

17/01

Selon Vincent Euvrard, le Sporting Charleroi n'a pas fondamentalement changé depuis le départ de Rik De Mil. Les Zèbres restent solides défensivement et savent parfaitement...

Vincent Euvrard ne le cache pas : il y aura des départs au Standard, cet hiver

Vincent Euvrard ne le cache pas : il y aura des départs au Standard, cet hiver

17/01

En conférence de presse, Vincent Euvrard a confié que quelques départs étaient à prévoir au Standard, afin de rééquilibrer un effectif renforcé par l'arrivée de trois nouve...

Un milieu remanié à Charleroi, des transferts sur le banc au Standard : les compos probables du choc wallon

Un milieu remanié à Charleroi, des transferts sur le banc au Standard : les compos probables du choc wallon

06:00

Le Sporting Charleroi et le Standard s'affrontent ce dimanche dans le cadre de la 21e journée de Pro League. Voici les compositions probables des deux équipes.

Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)

Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)

08:00

Affiche cruciale ce dimanche entre le Sporting Charleroi et le Standard. Ce choc wallon de la 21e journée de Jupiler Pro League sera à suivre en direct commenté sur Walfoot...

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 13:30 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved