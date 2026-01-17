L'Union Saint-Gilloise accueille Malines ce soir. David Hubert ne pourra pas compter sur un noyau au complet.

Après une année 2025 exceptionnelle, l'Union Saint-Gilloise espère remettre le couvert, particulièrement à domicile. L'année dernière, l'équipe n'a concédé qu'une seule défaite en match à enjeu au Parc Duden, c'était contre Malines, l'adversaire de ce soir.

Cela remonte au 16 février dernier, Benito Raman avait inscrit le seul but de la rencontre peu avant la mi-temps. Besnik Hasi était encore l'entraîneur du KV, il s'agissait de sa dernière victoire avant son C4. David Hubert ? Encore solidement installé à Anderlecht...pensait-on.

En un peu moins d'un an, beaucoup de choses ont donc changé. Ce soir, Hubert fera face à Fred Vanderbiest, qui a conduit Malines dans le top 6. Pour l'occasion, l'Union sera privée de Christian Burgess (suspendu), Rob Schoofs (toujours malade) et du nouveau Massiré Sylla, pas encore en ordre administrativement.

Zeneli pas encore à 100%

Adem Zorgane est par contre de retour après deux jours de repos, consécutifs à son retour de la CAN : "Il est à 100 % physiquement. Il faudra surtout évaluer son rythme mais il n'a jamais cessé d'être apte à jouer. Il est donc prêt pour débuter", explique David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Un retour bienvenu, d'autant que le nouveau milieu de terrain Besfort Zeneli n'est pas encore prêt à débuter : "Il a eu un mois off (en raison de la fin du championnat suédois NDLR) et a manqué quelques séances pour finaliser son transfert. Il n'est donc pas encore à 100 %, mais il est apte à intégrer la sélection".