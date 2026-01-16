"Mourinho ne réussirait pas non plus à l'Union" : la vision du club expliquée par son CEO Philippe Bormans

Le CEO de l'Union SG s'est confié sur la vision du club champion de Belgique par rapport aux entraîneurs.

"Nous avons raté beaucoup d'entraîneurs par le passé car ils voulaient venir avec leur propre équipe. Nous n'avons jamais accepté cela car nous estimons qu'un entraineur est de passage", a expliqué Philippe Bormans au micro de DAZN.

Une perle rare sur la durée

"Ce n'est pas sain de commencer une aventure avec un bataillon complet d'entraîneurs qui viennent avec lui, pour devoir remplacer tout le monde après un an. Il faudra alors constamment changer ton identité et ta méthode de travail", poursuit le CEO de l'USG.

"Nous recherchons spécifiquement quelqu'un qui s'intègre dans notre ensemble et notre façon de travailler. Et cela s'est avéré réussi. Supposons que José Mourinho s'installe ici, même s'il venait seul... s'il ne sait pas bien gérer toutes les personnes que nous mettons à sa disposition et qui font leur travail ici, Mourinho ne réussirait pas non plus à l'Union", conclut-il.

L'ambition reste de mise

Malgré les succès sportifs du club bruxellois ces dernières années, la RUSG a systématiquement vu ses entraîneurs quitter le Parc Duden rapidement. La seule petite zone d'ombre au tableau, mais le club espère toujours mettre la main sur celui qui pourra s'établir sur la durée avec succès.

Après sa qualification en coupe, l'Union accueillera Malines demain soir. Le club reste compétitif cette saison sur trois tableaux, avec le titre national et la coupe en ligne de mire.



