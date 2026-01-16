En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

Christian Burgess ne sera pas en action avec l'Union Saint-Gilloise ce week-end. Le capitaine est suspendu après avoir reçu un deuxième carton jaune face au Cercle de Bruges. Une absence dont il pourra profiter pour réfléchir à son avenir. L'Anglais s'est confié à ce sujet au micro du Nieuwsblad.

Il évolue à l’Union depuis 2020 et s’est imposé comme un véritable pilier de l’équipe. Depuis cette saison, Christian Burgess porte également le brassard de capitaine, au point que beaucoup estiment qu’une Union sans lui serait difficilement imaginable.

Pourtant, son contrat arrive à échéance en fin de saison et, depuis le 1er janvier, le défenseur est libre de négocier avec d’autres clubs. Une situation qu’il aborde avec sérénité. "J’ai une bonne relation avec les personnes qui dirigent le club, donc ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète vraiment", explique-t-il au micro du Nieuwsblad.

Interrogé sur ses priorités, il se montre très clair. Entre un nouveau contrat ou un nouveau titre, son choix est vite fait : "Je prends un nouveau titre. Je préfère prendre ma retraite avec un trophée plutôt que de ne pas être champion, mais d’avoir un nouveau contrat." 

Des discussions pour une prolongation sont en cours

Les discussions avec l’Union Saint-Gilloise au sujet d’une prolongation sont toutefois bien en cours. "J’ai déjà parlé à plusieurs reprises avec le CEO Philippe Bormans et le directeur sportif Chris O’Loughlin. D’autres échanges suivront, et nous pourrons alors discuter de manière plus ouverte", précise le capitaine unioniste.


Au-delà du terrain, Christian Burgess se sent parfaitement épanoui à Bruxelles : "Je ne suis pas convaincu que quelqu’un me proposera une somme suffisante pour me donner envie de quitter Bruxelles. Tout le monde a un prix, bien sûr, mais il faudrait vraiment que ce soit beaucoup. Ma femme et mon enfant sont heureux ici, et c’est ce qui fait que je me sens réellement chez moi."

Suis Union SG - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (17/01).

Jupiler Pro League
Christian Burgess

