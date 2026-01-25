Charleroi se déplace à l'Antwerp en ce début d'après-midi. Un déplacement périlleux mais loin d'être impossible à négocier vu l'état de forme actuel des Zèbres.
36' 16"
|
36
|
Rein Van Helden
Yuto Tsunashima
|
35
|
Charleroi n'emballe pas la rencontre
Les Zèbres gèrent la rencontre, c'est à l'Antwerp à mettre de la vie dans ce match
|
|
31
|
Reconversion carolo
Guiagon lance Pflücke en profondeur, mais l'Allemand n'en profite pas
|
28
|
Toujours pas d'occasion digne de ce nom pour l'Antwerp
Le Bosuil commence à s'impatienter
|
24
|
Frisson dans le rectangle anversois
Quatrième corner carolo, le premier donné de manière dangereuse, mais Van den Kerkhof commet une faute offensive
|
20
|
Petite frayeur pour Keita
Le défenseur carolo se fait chiper le ballon par Kerk, qui est ensuite signalé hors-jeu après une combinaison pour filer en pointe
|
18
|
Tête de Somers
Reprise dans une position très délicate, sa tête passe loin de l'objectif
|
16
|
Foulon se loupe
L'Antwerp remet le nez à la fenêtre, mais le piston droit envoie son centre en tribune
|
|
14
|
Charleroi continue
L'Antwerp est privé de ballons, Charleroi continue à prendre le dessus et à combiner
|
10
|
Scheidler ! Charleroi est devant !
Centre très aérien de Van den Kerkhof qui trouve Mardochée Nzita au second poteau, il remet pour Aurélien Scheidler. Le Français est laissé bien trop seul, il ne se fait pas prier pour faire 0-1 !
|
9
|
But de Aurélien Scheidler (Mardochee Nzita)
|
6
|
Centre de Pflücke
Il y avait un coup à jouer, mais l'Antwerp parvient à se dégager, Verstraeten concède tout de même le premier corner de la rencontre. La phase arrêtée ne donne rien.
|
3
|
Première situation pour l'Antwerp
Bon centre de Xander Dierckx mais Vincent Janssen manque son contrôle dans le rectangle, laissant à la défense carolo la possibilité d'intervenir
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Antwerp - Charleroi: 0-0
|
13:12
|
Charleroi et l'Antwerp à égalité au classement
S'il y a un vainqueur aujourd'hui, il reviendra à un petit point de Malines (sixième) avant le match du KV contre Westerlo
|
13:07
|
Mauricio Benitez absent côté anversois
Une grosse perte pour Joseph Oosting. Comme à Dender, Xander Dierckx (16 ans) et Dennis Praet sont associés dans l'entrejeu. En défense, Rein Van Helden est dékà titulaire.
|
13:04
|
Titraoui et Camara titulaires
Les deux moteurs de l'entrejeu carolo retrouvent leur place, ils étaient suspendus contre le Standard. Mehdi Boukamir et Yassine Khailifi avaient fait merveille en leur absence mais doivent retourner sur le banc. Pour le reste, Hans Cornelis conserve le même onze.
|
|
13:03
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Bosuil pour ce duel entre Anversois et Carolos
|
|
Nozawa Taishi Brandon
|
| 6.1
Taishi Brandon Nozawa @ Antwerp - Charleroi6.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|9/11 (81.8%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|4/7 (57.1%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/11 (81.8%)
|
Somers Thibo
|
| 6.4
Thibo Somers @ Antwerp - Charleroi6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|3
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/8 (62.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/8 (62.5%)
- Tirs cadrés: 0/1
|
Van Den Bosch Zeno
|
| 6.0
Zeno Van Den Bosch @ Antwerp - Charleroi6.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|14/20 (70%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/4 (25%)
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 14/20 (70%)
- Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
|
Van Helden Rein
|
| 6.5
Rein Van Helden @ Antwerp - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|13/13 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/13 (100%)
|
Foulon Daam
|
| 6.4
Daam Foulon @ Antwerp - Charleroi6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/9 (55.6%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/3 (33.3%)
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/9 (55.6%)
- Passes clés: 1
- Précision des centres: 1/3 (33.3%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
|
Praet Dennis
|
| 6.3
Dennis Praet @ Antwerp - Charleroi6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/9 (66.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/9 (66.7%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
|
Dierckx Xander
|
| 5.9
Xander Dierckx @ Antwerp - Charleroi5.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|4/4 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|
Verstraeten Andreas
|
| 7.0
Andreas Verstraeten @ Antwerp - Charleroi7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|25/29 (86.2%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|7/14 (50%)
| Ballons perdus
|6
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 25/29 (86.2%)
|
Al-Sahafi Marwan
|
| 6.3
Marwan Al-Sahafi @ Antwerp - Charleroi6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/8 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/8 (75%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Janssen Vincent
|
| 6.6
Vincent Janssen @ Antwerp - Charleroi6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|5/5 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
|
Kerk Gyrano
|
| 6.2
Gyrano Kerk @ Antwerp - Charleroi6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|2
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|0/2 (0%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|2
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
|Banc
|
Tsunashima Yuto
|
|
|
|
|
Babadi Isaac
|
|
|
|
|
Valencia Anthony
|
|
|
|
|
Thoelen Yannick
|
|
|
|
|
Urinboev Mukhammadali
|
|
|
|
|
Adekami Farouck
|
|
|
|
|
Kouyaté Kiki
|
|
|
|
|
Scott Christopher
|
|
|
|
|
Vandeplas Gerard
|
|
|
|
|
|
|
Delavallee Martin
|
| 6.3
Martin Delavallee @ Antwerp - Charleroi6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/9 (44.4%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|4/9 (44.4%)
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 4/9 (44.4%)
- Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
|
Van Den Kerkhof Kevin
|
| 6.6
Kevin Van Den Kerkhof @ Antwerp - Charleroi6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/3 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|8/9 (88.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 8/9 (88.9%)
- Dribbles réussis: 0/3 (0%)
|
Ousou Aiham
|
| 6.8
Aiham Ousou @ Antwerp - Charleroi6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/9 (66.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/9 (66.7%)
|
Keita Cheick
|
| 6.7
Cheick Keita @ Antwerp - Charleroi6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/5 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Nzita Mardochee
A
|
| 6.9
Mardochee Nzita @ Antwerp - Charleroi6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|1
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|8/10 (80%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|2
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|7
|
|
Plus de stats
- Assists: 1
- Précision des passes: 8/10 (80%)
- Passes clés: 1
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
|
Camara Etienne
|
| 6.8
Etienne Camara @ Antwerp - Charleroi6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|4
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|7/11 (63.6%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/11 (63.6%)
|
Titraoui Yacine
|
| 6.6
Yacine Titraoui @ Antwerp - Charleroi6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/7 (71.4%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/7 (71.4%)
- Tirs cadrés: 0/1
|
Bernier Antoine
|
| 6.5
Antoine Bernier @ Antwerp - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/8 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/8 (75%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
|
Pflücke Patrick
|
| 6.2
Patrick Pflücke @ Antwerp - Charleroi6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|6/7 (85.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/3 (33.3%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|4
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/7 (85.7%)
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
- Précision des centres: 1/3 (33.3%)
|
Guiagon Parfait
|
| 6.7
Parfait Guiagon @ Antwerp - Charleroi6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|9/10 (90%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/10 (90%)
- Passes clés: 1
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|
Scheidler Aurélien
⚽
|
| 7.8
Aurélien Scheidler @ Antwerp - Charleroi7.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|30
| Buts
|1
| Coup de pied de réparation (goals)
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|8/12 (66.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|5
|
|
Plus de stats
- Buts: 1
- Précision des passes: 8/12 (66.7%)
- Tirs cadrés: 1/1
|Banc
|
Romsaas Jakob Napoleon
|
|
|
|
|
Szymczak Filip
|
|
|
|
|
Gaudin Jules
|
|
|
|
|
Colassin Antoine
|
|
|
|
|
Blum Lewin
|
|
|
|
|
Kone Mohamed
|
|
|
|
|
Boukamir Mehdi
|
|
|
|
|
Khalifi Yassine
|
|
|
|
|
Boukamir Amine
|
|
|
|