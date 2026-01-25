36

Rein Van Helden

Charleroi n'emballe pas la rencontre

Les Zèbres gèrent la rencontre, c'est à l'Antwerp à mettre de la vie dans ce match



Reconversion carolo

Guiagon lance Pflücke en profondeur, mais l'Allemand n'en profite pas



Toujours pas d'occasion digne de ce nom pour l'Antwerp

Le Bosuil commence à s'impatienter



Frisson dans le rectangle anversois

Quatrième corner carolo, le premier donné de manière dangereuse, mais Van den Kerkhof commet une faute offensive



Petite frayeur pour Keita

Le défenseur carolo se fait chiper le ballon par Kerk, qui est ensuite signalé hors-jeu après une combinaison pour filer en pointe



Tête de Somers

Reprise dans une position très délicate, sa tête passe loin de l'objectif



Foulon se loupe

L'Antwerp remet le nez à la fenêtre, mais le piston droit envoie son centre en tribune



Charleroi continue

L'Antwerp est privé de ballons, Charleroi continue à prendre le dessus et à combiner



Scheidler ! Charleroi est devant !

Centre très aérien de Van den Kerkhof qui trouve Mardochée Nzita au second poteau, il remet pour Aurélien Scheidler. Le Français est laissé bien trop seul, il ne se fait pas prier pour faire 0-1 !



But de Aurélien Scheidler (Mardochee Nzita)





Centre de Pflücke

Il y avait un coup à jouer, mais l'Antwerp parvient à se dégager, Verstraeten concède tout de même le premier corner de la rencontre. La phase arrêtée ne donne rien.



Première situation pour l'Antwerp

Bon centre de Xander Dierckx mais Vincent Janssen manque son contrôle dans le rectangle, laissant à la défense carolo la possibilité d'intervenir



C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



Antwerp - Charleroi: 0-0





13:12

Charleroi et l'Antwerp à égalité au classement

S'il y a un vainqueur aujourd'hui, il reviendra à un petit point de Malines (sixième) avant le match du KV contre Westerlo



13:07

Mauricio Benitez absent côté anversois

Une grosse perte pour Joseph Oosting. Comme à Dender, Xander Dierckx (16 ans) et Dennis Praet sont associés dans l'entrejeu. En défense, Rein Van Helden est dékà titulaire.



13:04

Titraoui et Camara titulaires

Les deux moteurs de l'entrejeu carolo retrouvent leur place, ils étaient suspendus contre le Standard. Mehdi Boukamir et Yassine Khailifi avaient fait merveille en leur absence mais doivent retourner sur le banc. Pour le reste, Hans Cornelis conserve le même onze.

