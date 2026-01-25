Date: 25/01/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 22

Charleroi se déplace à l'Antwerp en ce début d'après-midi. Un déplacement périlleux mais loin d'être impossible à négocier vu l'état de forme actuel des Zèbres.

Temps   36' 16" 
36
 remplacé Rein Van Helden
remplaçant Yuto Tsunashima
35
 Charleroi n'emballe pas la rencontre
Les Zèbres gèrent la rencontre, c'est à l'Antwerp à mettre de la vie dans ce match
31
 Reconversion carolo
Guiagon lance Pflücke en profondeur, mais l'Allemand n'en profite pas
28
 Toujours pas d'occasion digne de ce nom pour l'Antwerp
Le Bosuil commence à s'impatienter
24
 Frisson dans le rectangle anversois
Quatrième corner carolo, le premier donné de manière dangereuse, mais Van den Kerkhof commet une faute offensive
20
 Petite frayeur pour Keita
Le défenseur carolo se fait chiper le ballon par Kerk, qui est ensuite signalé hors-jeu après une combinaison pour filer en pointe
18
 Tête de Somers
Reprise dans une position très délicate, sa tête passe loin de l'objectif
16
 Foulon se loupe
L'Antwerp remet le nez à la fenêtre, mais le piston droit envoie son centre en tribune
14
 Charleroi continue
L'Antwerp est privé de ballons, Charleroi continue à prendre le dessus et à combiner
10
 Scheidler ! Charleroi est devant !
Centre très aérien de Van den Kerkhof qui trouve Mardochée Nzita au second poteau, il remet pour Aurélien Scheidler. Le Français est laissé bien trop seul, il ne se fait pas prier pour faire 0-1 !
9

But 		But de Aurélien Scheidler (Mardochee Nzita)
6
 Centre de Pflücke
Il y avait un coup à jouer, mais l'Antwerp parvient à se dégager, Verstraeten concède tout de même le premier corner de la rencontre. La phase arrêtée ne donne rien.
3
 Première situation pour l'Antwerp
Bon centre de Xander Dierckx mais Vincent Janssen manque son contrôle dans le rectangle, laissant à la défense carolo la possibilité d'intervenir
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Antwerp - Charleroi: 0-0
13:12
 Charleroi et l'Antwerp à égalité au classement
S'il y a un vainqueur aujourd'hui, il reviendra à un petit point de Malines (sixième) avant le match du KV contre Westerlo
13:07
 Mauricio Benitez absent côté anversois
Une grosse perte pour Joseph Oosting. Comme à Dender, Xander Dierckx (16 ans) et Dennis Praet sont associés dans l'entrejeu. En défense, Rein Van Helden est dékà titulaire.
13:04
 Titraoui et Camara titulaires
Les deux moteurs de l'entrejeu carolo retrouvent leur place, ils étaient suspendus contre le Standard. Mehdi Boukamir et Yassine Khailifi avaient fait merveille en leur absence mais doivent retourner sur le banc. Pour le reste, Hans Cornelis conserve le même onze.
13:03
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Bosuil pour ce duel entre Anversois et Carolos

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 6.1  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
Plus de stats
Somers Thibo 6.4  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Van Den Bosch Zeno 6.0  
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Van Helden Rein 6.5  
  • Précision des passes: 13/13 (100%)
Plus de stats
Foulon Daam 6.4  
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Praet Dennis 6.3  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Dierckx Xander 5.9  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Verstraeten Andreas 7.0  
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
Plus de stats
Al-Sahafi Marwan 6.3  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Janssen Vincent 6.6  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Kerk Gyrano 6.2  
Plus de stats
Banc
Tsunashima Yuto  
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Urinboev Mukhammadali  
Adekami Farouck  
Kouyaté Kiki  
Scott Christopher  
Vandeplas Gerard  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 6.3  
  • Précision des passes: 4/9 (44.4%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 6.6  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ousou Aiham 6.8  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
Keita Cheick 6.7  
Plus de stats
Nzita Mardochee A 6.9  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Camara Etienne 6.8  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 6.6  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Bernier Antoine 6.5  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 6.2  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 6.7  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 7.8  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Boukamir Amine  

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 19:15 Westerlo Westerlo
