🎥 Catastrophe pour l'Antwerp : un nouveau transfert se blesse 35 minutes après ses débuts

Recruté à Saint-Trond pour 1,5 million d'euros, Rein Van Helden a quitté ses nouveaux partenaires après seulement 35 minutes lors de la rencontre entre l'Antwerp et Charleroi. Un sérieux coup dur pour les Anversois.

Depuis le début du mercato hivernal, le Royal Antwerp était à la recherche d'un nouveau défenseur central après le départ de Rosen Bozhinov à Pise.

C'est finalement Rein Van Helden, pourtant titulaire à Saint-Trond, l'actuel deuxième de la Jupiler Pro League, qui s'est engagé à l'Antwerp en signant un contrat jusqu'au 30 juin 2030.

Deux jours après son arrivée, il était déjà titularisé par Joseph Oosting pour la réception du Sporting Charleroi, ce dimanche. Le joueur de 23 ans a cependant connu une triste première.

Rein Van Helden blessé dès sa première à l'Antwerp

Après une demi-heure de jeu, Van Helden s'est subitement assis et s'est tenu les ischio-jambiers. Malgré les premiers soins des médecins, il n'a pas été en mesure de continuer la rencontre.

Remplacé par Yuto Tsunashima, il a directement rejoint les vestiaires et ne montrait pas de signes très encourageants. L'Antwerp, qui l'a recruté pour 1,5 million d'euros, pourrait devoir chercher un nouveau remplaçant à Rosen Bozhinov.



