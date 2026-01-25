LIVE : Suivez Anderlecht - Dender en direct commenté (18h15)

Après deux défaites d'affilée, Besnik Hasi peut-il tenter un coup et changer les choses ? On en doute.

Avec deux défaites consécutives en championnat, Besnik Hasi pourrait être tenté de piquer ses joueurs au vif et d'effectuer des changements. Mais les faits sont là : le coach d'Anderlecht n'a pas mille options d'une qualité équivalente.

Ainsi, en défense, aucun doute : le duo Hey-Kana, qui a tant fait défaut à Gand, sera aligné et encadré de Sardella et N'diaye (Augustinsson étant blessé)... sauf si Ilay Camara est prêt à débuter, ce qui serait très étonnant.

L'entrejeu sera classique également avec le duo Saliba-De Cat, qu'on imagine encore accompagné de Degreef, convaincant ces dernières semaines. Angulo, Hazard et Bertaccini complèteront l'équipe, à moins que Cvetkovic ou... Sykon débutent - mais c'est peu probable.

Le onze potentiel :

Coosemans / N'diaye - Hey - Kana - Sardella / Saliba - De Cat - Degreef / Angulo - Bertaccini - Hazard