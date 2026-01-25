Suis Anderlecht - FCV Dender EH en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
Date: 25/01/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 22

LIVE : Suivez Anderlecht - Dender en direct commenté (18h15)

Le RSC Anderlecht reçoit Dender avec un objectif clair : gagner, après deux défaites qui font tâche pour terminer et commencer l'année en championnat.

Temps   18:30 
Florent Malice
Anderlecht (Anderlecht - FCV Dender EH)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Lucas Hey - Marco Kana - Yasin Özcan - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Thorgan Hazard - Adriano Bertaccini - Danylo Sikan - Nilson Angulo
Banc: Justin Heekeren - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Enric Llansana - Basile Vroninks - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Sardella Killian  
Hey Lucas  
Kana Marco  
Özcan Yasin  
Saliba Nathan-Dylan  
De Cat Nathan  
Hazard Thorgan  
Bertaccini Adriano  
Sikan Danylo  
Angulo Nilson  
Heekeren Justin  
Camara Ilay  
Cvetkovic Mihajlo  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Llansana Enric  
Vroninks Basile  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  
 

Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?
Après deux défaites d'affilée, Besnik Hasi peut-il tenter un coup et changer les choses ? On en doute.

Avec deux défaites consécutives en championnat, Besnik Hasi pourrait être tenté de piquer ses joueurs au vif et d'effectuer des changements. Mais les faits sont là : le coach d'Anderlecht n'a pas mille options d'une qualité équivalente.

Ainsi, en défense, aucun doute : le duo Hey-Kana, qui a tant fait défaut à Gand, sera aligné et encadré de Sardella et N'diaye (Augustinsson étant blessé)... sauf si Ilay Camara est prêt à débuter, ce qui serait très étonnant.

L'entrejeu sera classique également avec le duo Saliba-De Cat, qu'on imagine encore accompagné de Degreef, convaincant ces dernières semaines. Angulo, Hazard et Bertaccini complèteront l'équipe, à moins que Cvetkovic ou... Sykon débutent - mais c'est peu probable.

Le onze potentiel : 

Coosemans / N'diaye - Hey - Kana - Sardella / Saliba - De Cat - Degreef / Angulo - Bertaccini -  Hazard

Anderlecht gagne
Partage
93.08% 5.19% 1.73%
2-0
(97x)		 2-1
(64x)		 3-0
(41x)

Comparatif Anderlecht - FCV Dender EH

Classement

4
16

Points

35
16

Gagner

10
3

Perdre

6
11

Buts inscrits

30
17

Buts reçus

26
34

Cartes jaunes

53
37

Cartes rouges

3
4

face-à-face remportés

8
3
1
17/08 13:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
27/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-3 FCV Dender EH FCV Dender EH
28/09 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Anderlecht Anderlecht
29/06 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
23/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
25/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
28/11 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
27/02 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Anderlecht Anderlecht
02/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
30/01 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
18/08 18:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Anderlecht Anderlecht
13/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 13:30 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 19:15 Westerlo Westerlo
