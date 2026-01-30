Suis RAAL La Louvière - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 30/01/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 23
Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise
Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

La RAAL aura fort à faire face à une équipe de La Gantoise en pleine forme. Le noyau de Frédéric Taquin commence à s'étoffer.

Neuf sur neuf en championnat, huit buts inscrits lors des deux derniers matchs face à Anderlecht et au Standard, une place dans le top 6 : La Gantoise se présente en pleine bourre face aux Loups. Ces derniers restent au contraire sur une défaite cruelle face à Saint-Trond dans les derniers instants.

"Elle nous a fait de la peine mais dans le foot, tu n'as pas toujours ce que tu mérites. Maintenant, il faut prendre quelque chose et pas juste le mériter. L'équipe m'a donné un bon sentiment cette semaine", explique Fredéric Taquin en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Faye sur le retour

L'entraîneur louviérois est le premier conscient que l'opposition sera de taille : "C'est du costaud mais on peut rivaliser avec tout le monde. Je suis confiant et ambitieux. Une victoire nous donnerait une petite bouffée d'air".

Ces derniers jours, plusieurs renforts ont été annoncés, rejoignant les premières recrues que sont Bryan Soumaré et Nachon Nsingi. Cristian Makaté pourrait déjà être sur la feuille de match, cela devrait être encore un peu tôt pour Majeed Ashimeru, dont l'arrivée a été officialisée hier soir. Wagane Faye pourrait également faire son retour après deux mois sur la touche, mais il n'est pas certain de déjà le voir comme titulaire.

Les compositions probables : 

RAAL : Peano - Maisonneuve, Okou, Lamego - Benavides, Lahssaini, Gueulette, Ito, Liongola, Afriyie, Fall

La Gantoise : Roef - Volckaert, Paskotsi, Van der Heyden, - Araujo - Lopes, Ito - Hong, Kadri, Skoras - Kanga

Prono RAAL La Louvière - La Gantoise

RAAL La Louvière gagne
Partage
La Gantoise gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage La Gantoise La Gantoise gagne
12.18% 26.47% 61.34%
Les plus populaires
1-2
(85x)		 1-1
(52x)		 1-3
(20x)

Comparatif RAAL La Louvière - La Gantoise

Classement

13
5

Points

23
32

Gagner

5
9

Perdre

9
8

Buts inscrits

19
36

Buts reçus

25
31

Cartes jaunes

40
38

Cartes rouges

1
3

face-à-face remportés

2
3
9
02/08 20:45 La Gantoise La Gantoise 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
12/07 13:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
23/01 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 La Gantoise La Gantoise
21/01 20:00 La Gantoise La Gantoise 3-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
15/08 19:30 La Gantoise La Gantoise 5-0 FF RAAL La Louvière RAAL La Louvière
12/08 20:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
09/05 19:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-0 La Gantoise La Gantoise
07/05 20:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
06/12 19:30 La Gantoise La Gantoise 0-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
03/12 20:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 La Gantoise La Gantoise
25/04 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 La Gantoise La Gantoise
29/11 20:00 La Gantoise La Gantoise 3-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
19/04 20:00 La Gantoise La Gantoise 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
08/11 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 La Gantoise La Gantoise
Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

26/01

Ce vendredi, les supporters de La Gantoise n'iront pas à La Louvière. Une décision qui suit ainsi celle de plusieurs clubs avant eux.

Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

29/01

Demain soir, La Gantoise ouvrira le nouveau week-end de Pro League avec un déplacement à la RAAL. Un adversaire dont se méfie particulièrement Rik De Mil.

Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

14:00

La RAAL aura fort à faire face à une équipe de La Gantoise en pleine forme. Le noyau de Frédéric Taquin commence à s'étoffer.

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
