Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

La RAAL aura fort à faire face à une équipe de La Gantoise en pleine forme. Le noyau de Frédéric Taquin commence à s'étoffer.

Neuf sur neuf en championnat, huit buts inscrits lors des deux derniers matchs face à Anderlecht et au Standard, une place dans le top 6 : La Gantoise se présente en pleine bourre face aux Loups. Ces derniers restent au contraire sur une défaite cruelle face à Saint-Trond dans les derniers instants.

"Elle nous a fait de la peine mais dans le foot, tu n'as pas toujours ce que tu mérites. Maintenant, il faut prendre quelque chose et pas juste le mériter. L'équipe m'a donné un bon sentiment cette semaine", explique Fredéric Taquin en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Faye sur le retour

L'entraîneur louviérois est le premier conscient que l'opposition sera de taille : "C'est du costaud mais on peut rivaliser avec tout le monde. Je suis confiant et ambitieux. Une victoire nous donnerait une petite bouffée d'air".

Ces derniers jours, plusieurs renforts ont été annoncés, rejoignant les premières recrues que sont Bryan Soumaré et Nachon Nsingi. Cristian Makaté pourrait déjà être sur la feuille de match, cela devrait être encore un peu tôt pour Majeed Ashimeru, dont l'arrivée a été officialisée hier soir. Wagane Faye pourrait également faire son retour après deux mois sur la touche, mais il n'est pas certain de déjà le voir comme titulaire.

Les compositions probables :





RAAL : Peano - Maisonneuve, Okou, Lamego - Benavides, Lahssaini, Gueulette, Ito, Liongola, Afriyie, Fall

La Gantoise : Roef - Volckaert, Paskotsi, Van der Heyden, - Araujo - Lopes, Ito - Hong, Kadri, Skoras - Kanga