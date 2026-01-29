Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

Demain soir, La Gantoise ouvrira le nouveau week-end de Pro League avec un déplacement à la RAAL. Un adversaire dont se méfie particulièrement Rik De Mil.

En 180 minutes, Rik De Mil n'était pas parvenu à marquer le moindre but contre La Louvière lorsqu'il était sur le banc de Charleroi. Mais la dynamique offensive est bien meilleure chez ses Buffalos : huit buts plantés lors des deux derniers matchs contre Anderlecht et le Standard.

En championnat, La Gantoise peut d'ailleurs signer une quatrième victoire de rang : "Grâce à ce neuf sur neuf, nous nous sommes repositionnés pour rester dans ce top 6. Il faudra y défendre notre place jusqu'à la dernière journée", explique De Mil en conférence de presse.

Il est toutefois conscient que revenir de l'Easi Arena avec la victoire ne sera pas simple : "Nous connaissons les conditions là-bas, et elles sont difficiles. Pour nous préparer au mieux, nous nous sommes entraînés sur gazon synthétique".

Le nouvel attaquant pas encore qualifié

Lors du match aller (qui remonte à la deuxième journée), les Gantois avaient fait basculer la rencontre à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Par rapport à cette rencontre, Mathias Delorge, Matisse Samoise et Hatim Es-Saoubi ne seront pas de la partie.

Mocat Diop, la dernière recrue, n'est quant à elle pas encore mobilisable : "Mocat s'est déjà bien intégré, mais il ne sera pas encore dans le groupe", confirme Rik De Mil. Les formalités administratives ne sont pas encore entièrement réglées. Le jeune attaquant doit également retrouver du rythme : le championnat norvégien est en hibernation depuis deux mois.