Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

Ce vendredi, les supporters de La Gantoise n'iront pas à La Louvière. Une décision qui suit ainsi celle de plusieurs clubs avant eux.

Depuis le début de la saison, les conditions d'accueil pour les visiteurs à La Louvière font jaser. Plusieurs clubs, dont le Standard et Anderlecht, ont ainsi déjà choisi de boycotter le déplacement à l'Easi Arena, dont le parcage visiteurs est particulièrement petit.

Ce vendredi, ce sera encore le cas de La Gantoise. Les supporters des Buffalos ont en effet décidé de ne pas se rendre à l'Easi Arena. "Pour un nouveau stade, 400 places pour les visiteurs, c'est très peu", déclare Filip Raes, porte-parole des associations de supporters gantois, dans Het Laatste Nieuws.

La RAAL à nouveau critiquée 

Raes relate même que selon certaines sources, la tribune visiteurs peut en réalité accueillir encore moins de supporters. "Nous serions dès lors entassés comme des sardines", regrette-t-il. Même constat pour les PMR, qui ont un accès très limite au stade. 

Comme Anderlecht et le Standard, Gand dénonce également les conditions de déplacement sur place. "Dans un premier temps, nous n'étions autorisés qu'à venir avec six bus", déclare Raes. Après des discussions supplémentaires, huit bus ont été autorisés, mais selon lui, cela demeure insuffisant pour desservir tous les clubs de supporters.


Une alternative avec des bus à étage s'est avérée impossible en raison des restrictions de longueur sur le parking visiteurs. Bref : comme à plusieurs reprises cette saison, la RAAL pourra compter sur un stade à 100% acquis à sa cause...

Suis RAAL La Louvière - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (30/01).

