RAAL La Louvière
gntLa Gantoise
0-1
56' Hyun-Seok Hong (Tiago Araujo)
Nolan Gillot 81'
1-1
RAAL La Louvière - La Gantoise (Jupiler Pro League 2025/2026)

Rencontre du Journée 23 en Jupiler Pro League 2025/2026 entre RAAL La Louvière et La Gantoise.

Les compositions

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.7 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
Plus de stats
Maisonneuve Maxence 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 30/41 (73.2%)
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Okou Yllan 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 90' -
Benavides Dario 66' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
Plus de stats
Lahssaini Sami 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 34/44 (77.3%)
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Liongola Jordi 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 66' 6.2 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ito Joël 40' 6.5 -
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Afriyie Jerry 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 24' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Faye Wagane 0'  
Moussa Fall Pape 0' 6.6  
  • Précision des passes: 8/17 (47.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Gueulette Samuel 50' 6.0 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Nsingi Nachon 0'  
Makaté Cristian 24' 6.5 -
Plus de stats
Monteiro Lucas 0'  
Traore Soumaela 0'  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 6.4 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Volckaert Matties 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 54/58 (93.1%)
Plus de stats
Paskotsi Maksim 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 46/49 (93.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Araujo Tiago A 90' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 39/54 (72.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 4/6 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/10 (10%)
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
  • Ballons perdus: 29
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 42/44 (95.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ito Atsuki 88' 6.3 -
  • Précision des passes: 30/36 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Skoras Michal 88' 6.3 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kadri Abdelkahar 79' 7.1 -
  • Précision des passes: 48/50 (96%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Plus de stats
Hong Hyun-Seok 71' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Kanga Wilfried 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Banc
Omgba Aimé 11' 6.4 -
Plus de stats
Sonko Momodou 19' 6.7 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Dean Max 2'  
De Vlieger Tibe 0'  
El Âdfaoui Mohammed 0'  
Duverne Jean-Kevin 0'  
Peersman Kjell 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Goore Hyllarion 2'  

Live

Scott Crabbé depuis La Louvière


Arbitre 		Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
90
 Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
88
 remplacé Atsuki Ito
remplaçant Max Dean
88
 remplacé Michal Skoras
remplaçant Hyllarion Goore
85
 La RAAL insiste sur corner
Gand est dans ses petits souliers
82
 Roef se troue ! 1-1 !
Coup franc de Gillot, Roef s'attend à un centre, il sort et se fait surmonter, le ballon rentre, les Verts égalisent !
81

But 		But de Nolan Gillot
81
 Gand casse le rythme
Beaucoup de métier dans le chef des Buffalos, la RAAL se casse les dents sur la défense
79
 remplacé Abdelkahar Kadri
remplaçant Aimé Omgba
78
 Corner pour les Loups
Cela ne passe pas dans le jeu...et pas non plus sur phase arrêtée : l'arbitre siffle une faute offensive
74
 Bon centre de Gillot
Le Français est monté pour ça, mais Fall ne parvient pas à profiter de son ballon
71
 remplacé Hyun-Seok Hong
remplaçant Momodou Sonko
70
 Coup franc pour la RAAL
Bon centre de Gillot dans le box mais Gand se dégage
66
 remplacé Thierry Lutonda
remplaçant Cristian Makaté
66
 remplacé Dario Benavides
remplaçant Nolan Gillot
65
 Décision du VAR: pas de penalty
65
 Penalty à suivre pour RAAL La Louvière? Le VAR analyse la phase.
64
 La Louvière réclame un penalty
Fall s'écroule dans le rectangle, l'arbitre ne bronche pas et n'est pas déjugé par le VAR
64
 La rencontre dans un faux rythme
Gand n'a plus intérêt à entamer les débats et la RAAL cherche son second souffle.
61
 La RAAL a pris un coup sur la tête
Gand garde le contrôle du ballon et force quelques phases arrêtées
57
 Hong ! Gand passe devant !
Araujo centre au second poteau, Hong arrive lancé et passe devant Liongola, il conclut très facilement, c'est 0-1
56

But 		But de Hyun-Seok Hong (Tiago Araujo)
56
 Les fautes se multiplient
Une certaine nervosité s'installe, mais toujours pas de carton
55
 Centre de Volckaert
La défense de la RAAL se dégage, le rythme est assez pas en ce début de deuxième acte
51
 Centre raté de Lutonda
Liongola était tout seul au second poteau, il y avait mieux à faire.
47
 Frisson dans le rectangle gantois
Corner pour les Loups, le ballon passe devant tout le monde mais n'est pas dévié
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
44
 Reprise de Kanga
Festival de Kadri sur la gauche, le petit Algérien centre, Kanga s'impose dans le rectangle mais place sa tête au-dessus
40
 remplacé Joël Ito
remplaçant Samuel Gueulette
39
 Joël Ito blessé
Problème musculaire, la RAAL va devoir procéder à un changement
36
 L'arrêt de Peano !
Son premier de la soirée après un solo d'Araujo pour passer quatre Loups, sa frappe était également de qualité
33
 Le match prend vie
Sur sa lancée, la RAAL force un corner, Fall reprend de la tête, Roef capte le ballon
29
 La RAAL trouve la barre !
Faute sur Afriyie aux 20 mètres. Liongola se charge du coup franc et enroule bien son ballon, qui est renvoyé par la transversale. Enfin une occasion dans cette partie.
25
 Centre de Liongola
La défense visiteuse se dégage facilement
22
 Un tir en 20 minutes
Il est à mettre à l'actif des Gantois et n'a pas inquiété Peano. Les deux gardiens vivent un début de soirée plutôt calme
19
 Premier corner pour la RAAL
Les Loups commencent à se trouver au coeur du jeu
17
 La Louvière met le nez à la fenêtre
Mais pas encore de ballon exploitable pour Pape Fall dans le rectangle
14
 Première frappe gantoise
Kadri perfore sur la gauche et remise en retrait vers Ito, qui ne cadre pas
10
 La Gantoise s'installe
Le jeu se déroule dans le camp louviérois, mais pas encore d'occasion franche à signaler
7
 Deuxième corner gantois
Peano dégage des poings
4
 La RAAL doit encore s'ajuster en possession
Trop de touches de balle superflues en ce début de match
1
 Première mésentente des Loups
Benavides lobe son gardien, corner gantois après 30 secondes. Mais la phase arrêtée ne donne rien.
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 RAAL La Louvière - La Gantoise: 0-0
20:43
 Les joueurs montent sur le terrain
Le light show a déjà bien fait monter la température
20:12
 Le même onze pour Rik De Mil
Sans surprise, La Gantoise aligne l'équipe victoireuse au Standard.
20:10
 Lutonda en dix
Benavides et Liongola seront en piston, Lutonda a déjà évolué comme soutien d'attaque, Ito devrait également souvent être dans les parages. On note également le retour du capitaine Wagane Faye sur le banc après deux mois d'absence
20:09
 Bonjour à tous, bienvenue sur ce live
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre Loups et Buffalos
21:40

Sur le long terme, cela pourrait constituer une très mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin et la RAAL. Contre La Gantoise, Joël Ito a quitté ses partenaires après un peu p...

présentation (du match)

14:00

La RAAL aura fort à faire face à une équipe de La Gantoise en pleine forme. Le noyau de Frédéric Taquin commence à s'étoffer.

