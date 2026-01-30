RAAL La Louvière - La Gantoise (Jupiler Pro League 2025/2026)

Scott Crabbé depuis La Louvière



90

Il y aura 4 minutes de temps additionnel.



88

Atsuki Ito

Max Dean





88

Michal Skoras

Hyllarion Goore





85

La RAAL insiste sur corner

Gand est dans ses petits souliers



82

Roef se troue ! 1-1 !

Coup franc de Gillot, Roef s'attend à un centre, il sort et se fait surmonter, le ballon rentre, les Verts égalisent !



81



But de Nolan Gillot





81

Gand casse le rythme

Beaucoup de métier dans le chef des Buffalos, la RAAL se casse les dents sur la défense



79

Abdelkahar Kadri

Aimé Omgba





78

Corner pour les Loups

Cela ne passe pas dans le jeu...et pas non plus sur phase arrêtée : l'arbitre siffle une faute offensive



74

Bon centre de Gillot

Le Français est monté pour ça, mais Fall ne parvient pas à profiter de son ballon



71

Hyun-Seok Hong

Momodou Sonko





70

Coup franc pour la RAAL

Bon centre de Gillot dans le box mais Gand se dégage



66

Thierry Lutonda

Cristian Makaté





66

Dario Benavides

Nolan Gillot





65

Décision du VAR: pas de penalty





65

Penalty à suivre pour RAAL La Louvière? Le VAR analyse la phase.





64

La Louvière réclame un penalty

Fall s'écroule dans le rectangle, l'arbitre ne bronche pas et n'est pas déjugé par le VAR



64

La rencontre dans un faux rythme

Gand n'a plus intérêt à entamer les débats et la RAAL cherche son second souffle.



61

La RAAL a pris un coup sur la tête

Gand garde le contrôle du ballon et force quelques phases arrêtées



57

Hong ! Gand passe devant !

Araujo centre au second poteau, Hong arrive lancé et passe devant Liongola, il conclut très facilement, c'est 0-1



56



But de Hyun-Seok Hong (Tiago Araujo)





56

Les fautes se multiplient

Une certaine nervosité s'installe, mais toujours pas de carton



55

Centre de Volckaert

La défense de la RAAL se dégage, le rythme est assez pas en ce début de deuxième acte



51

Centre raté de Lutonda

Liongola était tout seul au second poteau, il y avait mieux à faire.



47

Frisson dans le rectangle gantois

Corner pour les Loups, le ballon passe devant tout le monde mais n'est pas dévié



46

Le match reprend

Aucun changement à signaler



44

Reprise de Kanga

Festival de Kadri sur la gauche, le petit Algérien centre, Kanga s'impose dans le rectangle mais place sa tête au-dessus



40

Joël Ito

Samuel Gueulette





39

Joël Ito blessé

Problème musculaire, la RAAL va devoir procéder à un changement



36

L'arrêt de Peano !

Son premier de la soirée après un solo d'Araujo pour passer quatre Loups, sa frappe était également de qualité



33

Le match prend vie

Sur sa lancée, la RAAL force un corner, Fall reprend de la tête, Roef capte le ballon



29

La RAAL trouve la barre !

Faute sur Afriyie aux 20 mètres. Liongola se charge du coup franc et enroule bien son ballon, qui est renvoyé par la transversale. Enfin une occasion dans cette partie.



25

Centre de Liongola

La défense visiteuse se dégage facilement



22

Un tir en 20 minutes

Il est à mettre à l'actif des Gantois et n'a pas inquiété Peano. Les deux gardiens vivent un début de soirée plutôt calme



19

Premier corner pour la RAAL

Les Loups commencent à se trouver au coeur du jeu



17

La Louvière met le nez à la fenêtre

Mais pas encore de ballon exploitable pour Pape Fall dans le rectangle



14

Première frappe gantoise

Kadri perfore sur la gauche et remise en retrait vers Ito, qui ne cadre pas



10

La Gantoise s'installe

Le jeu se déroule dans le camp louviérois, mais pas encore d'occasion franche à signaler



7

Deuxième corner gantois

Peano dégage des poings



4

La RAAL doit encore s'ajuster en possession

Trop de touches de balle superflues en ce début de match



1

Première mésentente des Loups

Benavides lobe son gardien, corner gantois après 30 secondes. Mais la phase arrêtée ne donne rien.



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

RAAL La Louvière - La Gantoise: 0-0





20:43

Les joueurs montent sur le terrain

Le light show a déjà bien fait monter la température



20:12

Le même onze pour Rik De Mil

Sans surprise, La Gantoise aligne l'équipe victoireuse au Standard.



20:10

Lutonda en dix

Benavides et Liongola seront en piston, Lutonda a déjà évolué comme soutien d'attaque, Ito devrait également souvent être dans les parages. On note également le retour du capitaine Wagane Faye sur le banc après deux mois d'absence

