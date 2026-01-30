RAAL La Louvière
gntLa Gantoise
0-1
56' Hyun-Seok Hong (Tiago Araujo)
Nolan Gillot 81'
1-1
|Date:
|30/01/2026 20:45
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 23
RAAL La Louvière - La Gantoise (Jupiler Pro League 2025/2026)
Rencontre du Journée 23 en Jupiler Pro League 2025/2026 entre RAAL La Louvière et La Gantoise.
|Date:
|30/01/2026 20:45
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 23
Les compositions
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter
Live
|
Scott Crabbé depuis La Louvière
|
|
Fin
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
90
|
Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
|
88
|
Atsuki Ito
Max Dean
|
88
|
Michal Skoras
Hyllarion Goore
|
85
|
La RAAL insiste sur corner
Gand est dans ses petits souliers
|
82
|
Roef se troue ! 1-1 !
Coup franc de Gillot, Roef s'attend à un centre, il sort et se fait surmonter, le ballon rentre, les Verts égalisent !
|
81
|
But de Nolan Gillot
|
81
|
Gand casse le rythme
Beaucoup de métier dans le chef des Buffalos, la RAAL se casse les dents sur la défense
|
79
|
Abdelkahar Kadri
Aimé Omgba
|
78
|
Corner pour les Loups
Cela ne passe pas dans le jeu...et pas non plus sur phase arrêtée : l'arbitre siffle une faute offensive
|
74
|
Bon centre de Gillot
Le Français est monté pour ça, mais Fall ne parvient pas à profiter de son ballon
|
71
|
Hyun-Seok Hong
Momodou Sonko
|
70
|
Coup franc pour la RAAL
Bon centre de Gillot dans le box mais Gand se dégage
|
66
|
Thierry Lutonda
Cristian Makaté
|
66
|
Dario Benavides
Nolan Gillot
|
65
|
Décision du VAR: pas de penalty
|
65
|
Penalty à suivre pour RAAL La Louvière? Le VAR analyse la phase.
|
64
|
La Louvière réclame un penalty
Fall s'écroule dans le rectangle, l'arbitre ne bronche pas et n'est pas déjugé par le VAR
|
64
|
La rencontre dans un faux rythme
Gand n'a plus intérêt à entamer les débats et la RAAL cherche son second souffle.
|
61
|
La RAAL a pris un coup sur la tête
Gand garde le contrôle du ballon et force quelques phases arrêtées
|
57
|
Hong ! Gand passe devant !
Araujo centre au second poteau, Hong arrive lancé et passe devant Liongola, il conclut très facilement, c'est 0-1
|
56
|
But de Hyun-Seok Hong (Tiago Araujo)
|
56
|
Les fautes se multiplient
Une certaine nervosité s'installe, mais toujours pas de carton
|
55
|
Centre de Volckaert
La défense de la RAAL se dégage, le rythme est assez pas en ce début de deuxième acte
|
51
|
Centre raté de Lutonda
Liongola était tout seul au second poteau, il y avait mieux à faire.
|
47
|
Frisson dans le rectangle gantois
Corner pour les Loups, le ballon passe devant tout le monde mais n'est pas dévié
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler
|
|
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
|
44
|
Reprise de Kanga
Festival de Kadri sur la gauche, le petit Algérien centre, Kanga s'impose dans le rectangle mais place sa tête au-dessus
|
40
|
Joël Ito
Samuel Gueulette
|
39
|
Joël Ito blessé
Problème musculaire, la RAAL va devoir procéder à un changement
|
36
|
L'arrêt de Peano !
Son premier de la soirée après un solo d'Araujo pour passer quatre Loups, sa frappe était également de qualité
|
33
|
Le match prend vie
Sur sa lancée, la RAAL force un corner, Fall reprend de la tête, Roef capte le ballon
|
29
|
La RAAL trouve la barre !
Faute sur Afriyie aux 20 mètres. Liongola se charge du coup franc et enroule bien son ballon, qui est renvoyé par la transversale. Enfin une occasion dans cette partie.
|
25
|
Centre de Liongola
La défense visiteuse se dégage facilement
|
22
|
Un tir en 20 minutes
Il est à mettre à l'actif des Gantois et n'a pas inquiété Peano. Les deux gardiens vivent un début de soirée plutôt calme
|
19
|
Premier corner pour la RAAL
Les Loups commencent à se trouver au coeur du jeu
|
17
|
La Louvière met le nez à la fenêtre
Mais pas encore de ballon exploitable pour Pape Fall dans le rectangle
|
14
|
Première frappe gantoise
Kadri perfore sur la gauche et remise en retrait vers Ito, qui ne cadre pas
|
10
|
La Gantoise s'installe
Le jeu se déroule dans le camp louviérois, mais pas encore d'occasion franche à signaler
|
7
|
Deuxième corner gantois
Peano dégage des poings
|
4
|
La RAAL doit encore s'ajuster en possession
Trop de touches de balle superflues en ce début de match
|
1
|
Première mésentente des Loups
Benavides lobe son gardien, corner gantois après 30 secondes. Mais la phase arrêtée ne donne rien.
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
RAAL La Louvière - La Gantoise: 0-0
|
20:43
|
Les joueurs montent sur le terrain
Le light show a déjà bien fait monter la température
|
20:12
|
Le même onze pour Rik De Mil
Sans surprise, La Gantoise aligne l'équipe victoireuse au Standard.
|
20:10
|
Lutonda en dix
Benavides et Liongola seront en piston, Lutonda a déjà évolué comme soutien d'attaque, Ito devrait également souvent être dans les parages. On note également le retour du capitaine Wagane Faye sur le banc après deux mois d'absence
|
20:09
|
Bonjour à tous, bienvenue sur ce live
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre Loups et Buffalos