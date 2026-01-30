Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

La RAAL et La Gantoise ont partagé pour ouvrir cette nouvelle journée de Pro League (1-1). Les Loups peuvent remercier Davy Roef, qui a offert l'égalisation sur un plateau.

Avec Charleroi, Rik De Mil n'avait pas réussi à marquer le moindre but à La Louvière en 180 minutes. Mais à La Gantoise, la dynamique était bien différente avec huit buts marqués lors des deux derniers matchs face à Anderlecht et au Standard. Sans surprise, les Buffalos ont aligné le même onze que face aux Rouches. Stabilité également du côté de Frédéric Taquin, qui a tout de même fait entrer Thierry Lutonda dans son équipe pour apporter plus de créativité que Samuel Gueulette derrière les attaquants.

Pour un début de week-end, les deux équipes ne respiraient pas franchement la fièvre du vendredi soir dans la première demi-heure, riche...d'une maigre frappe à mettre à l'actif des Gantois et loin des buts de Marcos Peano. Le début de match a accouché d'une opposition très tactique avec deux blocs très compacts, sans espace à exploiter.

C'est sur phase arrêtée que la rencontre a failli se débloquer : la première frappe de la RAAL, un coup franc direct de Jordi Liongola, a fait trembler la latte. De quoi lancer un troisième quart d'heure plus animé : dans la foulée, Peano était à la parade après un numéro de Tiago Araujo dans le rectangle. Le premier acte s'est toutefois conclu sur une blessure, celle de Joël Ito, remplacé par Samuel Gueulette après un claquage, 0-0 au repos.

Contrairement au premier acte, la première occasion de la deuxième mi-temps aura été la bonne. Et malheureusement pour la RAAL, elle a permis à La Gantoise de faire 0-1. Les Loups ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes : Araujo est laissé trop libre pour centrer et Hyun-seok Hong passe trop facilement devant Liongola au second poteau (56e, 0-1).



Roef n'a eu qu'un arrêt à faire...et s'est planté

Dos au mur, Taquin a réagi en lançant Nolan Gillot pour amener plus de centres et a accordé ses premières minutes à Cristian Makaté, arrivé en prêt de l'Union Saint-Gilloise cette semaine. Mais il a fallu attendre pour en voir les effets. La RAAL a longtemps buté face à la défense pleine de métier des Gantois.

Lorsque cela ne passe pas dans le jeu, il faut alors compter sur une phase arrêtée ou une erreur de l'adversaire. Les Loups ont eu les deux pour le prix d'un sur un coup franc de Gillot, bien mal jugé par Davy Roef, surmonté de façon très surprenante, pour le plus grand plaisir de l'Easi Arena (81e, 1-1).

Une bourde qui scelle le sort de la partie : La Gantoise concède le partage et pourrait être rejoint par Charleroi en cas de victoire des Zèbres à Saint-Trond. De son côté, la RAAL est bien payée avec ce point au vue de sa deuxième mi-temps et ne fera sans doute pas la fine bouche dans la lutte pour le maintien.