Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

Sur le long terme, cela pourrait constituer une très mauvaise nouvelle pour Frédéric Taquin et la RAAL. Contre La Gantoise, Joël Ito a quitté ses partenaires après un peu plus d'une demi-heure de jeu, victime d'une blessure.

Ce vendredi soir à l’Easi Arena, la RAAL La Louvière et La Gantoise ont lancé la 23e journée de Jupiler Pro League. Une rencontre importante pour les Loups, dans la course pour éviter les play-downs, et pour les Buffalos, engagés dans la lutte pour le top 6.

Peu animée en première période, la rencontre a peut-être basculé dès la demi-heure de jeu… et, par la même occasion, la fin de saison des Loups.

Frédéric Taquin a en effet été contraint de remplacer un joueur titulaire pour la 18e fois depuis le début de la saison : Joël Ito, un élément clé de l’entrejeu louviérois.

La RAAL perd Joël Ito sur blessure

Alors qu’il restait une dizaine de minutes dans le premier acte, le milieu de terrain s’est assis et a immédiatement été remplacé par Samuel Gueulette, que Thierry Lutonda avait suppléé au coup d’envoi.

Une nouvelle mauvaise nouvelle pour l’entrejeu de la RAAL, déjà privé d’Owen Maes. Elle n’a cependant pas trop perturbé la fin de la première période, le score restant de 0-0 à la pause.