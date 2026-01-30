Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

Un bulletin de notes en demi-teinte pour un match fermé. Voici un tour d'horizon des performances individuelles des joueurs de la RAAL contre Gand.

Peano (6) : un arrêt sur une frappe tendue d'Araujo en première mi-temps pour se chauffer les gants. Mais globalement peu mis à contribution par les visiteurs. Ne pouvait rien faire sur le but visiteur.

Benavides (5,5) : beaucoup de dynamisme mais relativement peu servi par ses partenaires sur la droite. Et donc peu de centres pour alerter Pape Fall dans le rectangle.

Maisonneuve (6) : en difficulté lorsque Kadri venait prêter main forte à Skoras sur le flanc gauche, plus serein en seconde mi-temps.

Okou (6,5) : quelques solides duels face à Wilfried Kanga, qui n'a pas eu la tâche aussi 'facile' que face à la défense du Standard, de la présence sur phase arrêtée.

Ito prenait confiance avant sa sortie

Lamego (6) : toujours un oeil sur Hong, très actif dans le demi-espace entre le flanc et le trio axial, quelques percées balle au pied qui n'ont pas été exploitées par ses partenaires. Arrivé trop tard pour réparer les dégâts sur le but gantois



Liongola (5) : souvent une touche de balle en trop sur ses débordements sur la gauche, mais un coup franc direct qui a trouvé la latte à la demi-heure. Trop facilement dépassé par Hong sur l'ouverture du score. Monté à sa place, Nolan Gillot s'est mué en supersub avec un coup franc mal jugé par Davy Roef.

Lahssaini (6,5) : l'un des plus tranchants dans l'entrejeu, avec un jeu tourné vers l'avant. Moins percutant en deuxième mi-temps.

Ito (7), puis Gueulette (5): Un début de match timide. Il montait en puissance, avec beaucoup d'appel sur le côté gauche, avant de se blesser en fin de première mi-temps. Monté à sa place, Samuel Gueulette n'a pas eu le même impact sur le jeu.

Lutonda (4,5): alors qu'on pouvait l'attendre derrière les attaquants, l'ancien Anderlechtois a laissé le poste le plus avancé de l'entrejeu à Ito, évoluant quelques mètres plus bas. La sortie sur blessure aurait pu lui valoir un rôle plus en vue, mais il est resté relativement discret.

Fall (5,5) : très peu de ballons exploitables dans le rectangle, neuf passes réussies en 90 minutes. Un match assez compliqué pour l'ancien déménageur de Seraing.

Afriyie (4,5) : du mouvement mais loin d'être aussi déroutant qu'à l'accoutumée face à une défense gantoise qui ne lui a pas laissé l'occasion de s'exprimer.

