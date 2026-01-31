LIVE : Beaucoup d'espaces entre STVV et Charleroi (0-0)

29

Dédoublement côté droit et centre de Muja, contré par Keita



28

Yamamoto est trouvé seul dans le rectangle... il se retourne et frappe loin au-dessus



27

Faute grossière de Camara sur Sebaoui et bon coup-franc trudonnaire



26

Oooh Ousou sauve Charleroi ! Ito avait superbement trouvé Muja côté gauche et la passe de l'ailier albanais visait Goto de l'autre côté !



21

Corner obtenu par Hata côté gauche... que ça joue bien côté trudonnaire



18

Magnifique séquence trudonnaire, centre de Van Wesemael que Nzita met en corner ! Charleroi perd un peu pied!



17

Frappe de Ryotaro Ito après un bon raid côté gauche de Taiga Hata ! Ca passe au-dessus



13

Oooh la grosse occasion trudonnaire en contre ! En supériorité numérique, Muja finit par être trouvé au second poteau et frappe... mais il dévisse !!



11

Centre de Vanwesemael... dans les gants de Delavallée



9

Superbe reconversion du Sporting Charleroi en contre, ça se termine par une frappe contrée de Guiagon !



3

Et Guiagon centre ensuite de l'autre côté, un poil trop long mais Charleroi joue bien



3

Splendide ouverture de Scheidler vers Bernier, centre de Titraoui et la défense se dégage !



1

C'est parti !



1

STVV - Charleroi: 0-0





20:45

Bienvenue au Stayen pour ce match entre les Canaris et les Zèbres !

