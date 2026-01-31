LIVE : Beaucoup d'espaces entre STVV et Charleroi (0-0)
Le Sporting Charleroi se rend au Stayen ce samedi avec un objectif clair : continuer à enchaîner, pour espérer intégrer le top 6. Saint-Trond, de son côté, peut tout simplement... passer en tête.
33' 20"
29
Dédoublement côté droit et centre de Muja, contré par Keita
28
Yamamoto est trouvé seul dans le rectangle... il se retourne et frappe loin au-dessus
27
Faute grossière de Camara sur Sebaoui et bon coup-franc trudonnaire
26
Oooh Ousou sauve Charleroi ! Ito avait superbement trouvé Muja côté gauche et la passe de l'ailier albanais visait Goto de l'autre côté !
21
Corner obtenu par Hata côté gauche... que ça joue bien côté trudonnaire
18
Magnifique séquence trudonnaire, centre de Van Wesemael que Nzita met en corner ! Charleroi perd un peu pied!
17
Frappe de Ryotaro Ito après un bon raid côté gauche de Taiga Hata ! Ca passe au-dessus
13
Oooh la grosse occasion trudonnaire en contre ! En supériorité numérique, Muja finit par être trouvé au second poteau et frappe... mais il dévisse !!
11
Centre de Vanwesemael... dans les gants de Delavallée
9
Superbe reconversion du Sporting Charleroi en contre, ça se termine par une frappe contrée de Guiagon !
3
Et Guiagon centre ensuite de l'autre côté, un poil trop long mais Charleroi joue bien
3
Splendide ouverture de Scheidler vers Bernier, centre de Titraoui et la défense se dégage !
1
C'est parti !
1
STVV - Charleroi: 0-0
20:45
Bienvenue au Stayen pour ce match entre les Canaris et les Zèbres !
STVV:
Leobrian Kokubo
- Taiga Hata
- Shogo Taniguchi
- Visar Musliu
- Robert-Jan Vanwesemael
- Rihito Yamamoto
- Abdoulaye Sissako
- Arbnor Muja
- Ryotaro Ito
- Ilias Sebaoui
- Keisuke Goto
Banc:
Loïc Mbe Soh
- Ryan Merlen
- Simen Juklerød
- Matt Lendfers
- Wolke Janssens
- Joedrick Pupe
- Alouis Diriken
- Kaito Matsuzawa
- Oumar Diouf
Charleroi:
Martin Delavallee
- Kevin Van Den Kerkhof
- Aiham Ousou
- Cheick Keita
- Mardochee Nzita
- Etienne Camara
- Yacine Titraoui
- Antoine Bernier
- Patrick Pflücke
- Parfait Guiagon
- Aurélien Scheidler
Banc:
Jakob Napoleon Romsaas
- Filip Szymczak
- Jules Gaudin
- Antoine Colassin
- Lewin Blum
- Mohamed Kone
- Mehdi Boukamir
- Yassine Khalifi
- Amine Boukamir
Kokubo Leobrian
| 6.8
Leobrian Kokubo @ Sint-Truiden - Charleroi6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/6 (66.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/3 (33.3%)
| Ballons perdus
|2
|
Plus de stats
- Précision des passes: 4/6 (66.7%)
- Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Hata Taiga
|
| 6.7
Taiga Hata @ Sint-Truiden - Charleroi6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|15/16 (93.8%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|2/4 (50%)
| Ballons perdus
|2
|
Plus de stats
- Précision des passes: 15/16 (93.8%)
- Passes clés: 1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Taniguchi Shogo
|
| 7.0
Shogo Taniguchi @ Sint-Truiden - Charleroi7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|10/12 (83.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
Plus de stats
- Précision des passes: 10/12 (83.3%)
- Tirs cadrés: 1/1
Musliu Visar
|
| 6.7
Visar Musliu @ Sint-Truiden - Charleroi6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|15/19 (78.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/4 (75%)
| Ballons perdus
|4
|
Plus de stats
- Précision des passes: 15/19 (78.9%)
Vanwesemael Robert-Jan
|
| 6.4
Robert-Jan Vanwesemael @ Sint-Truiden - Charleroi6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|12/15 (80%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|2/4 (50%)
| Ballons perdus
|4
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/15 (80%)
- Passes clés: 1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Yamamoto Rihito
|
| 6.5
Rihito Yamamoto @ Sint-Truiden - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|13/14 (92.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|2
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/14 (92.9%)
Sissako Abdoulaye
|
| 6.6
Abdoulaye Sissako @ Sint-Truiden - Charleroi6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|12/13 (92.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/13 (92.3%)
Muja Arbnor
|
| 6.6
Arbnor Muja @ Sint-Truiden - Charleroi6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|6/7 (85.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Précision des passes: 6/7 (85.7%)
- Tirs cadrés: 0/1
Ito Ryotaro
|
| 6.8
Ryotaro Ito @ Sint-Truiden - Charleroi6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|12/13 (92.3%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|3/3 (100%)
| Ballons perdus
|3
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/13 (92.3%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/2
- Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Sebaoui Ilias
|
| 6.3
Ilias Sebaoui @ Sint-Truiden - Charleroi6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|9/10 (90%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|2
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/10 (90%)
- Passes clés: 1
Goto Keisuke
|
| 6.5
Keisuke Goto @ Sint-Truiden - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|1
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|2/6 (33.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|4
Plus de stats
- Précision des passes: 2/6 (33.3%)
|Banc
Mbe Soh Loïc
|
Merlen Ryan
Juklerød Simen
Lendfers Matt
Janssens Wolke
Pupe Joedrick
Diriken Alouis
Matsuzawa Kaito
Diouf Oumar
Delavallee Martin
| 7.0
Martin Delavallee @ Sint-Truiden - Charleroi7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|1
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/8 (50%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|4/10 (40%)
| Ballons perdus
|4
|
Plus de stats
- Arrêts: 1
- Dégagements des poings: 0
- Ballon capté: 1
- Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Van Den Kerkhof Kevin
|
| 6.5
Kevin Van Den Kerkhof @ Sint-Truiden - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|7/8 (87.5%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/8 (87.5%)
- Passes clés: 1
Ousou Aiham
|
| 6.9
Aiham Ousou @ Sint-Truiden - Charleroi6.9
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|20/21 (95.2%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/4 (50%)
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Précision des passes: 20/21 (95.2%)
Keita Cheick
|
| 6.8
Cheick Keita @ Sint-Truiden - Charleroi6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|21/22 (95.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Précision des passes: 21/22 (95.5%)
Nzita Mardochee
|
| 6.5
Mardochee Nzita @ Sint-Truiden - Charleroi6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|11/15 (73.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/4 (0%)
| Ballons perdus
|5
|
Plus de stats
- Précision des passes: 11/15 (73.3%)
- Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Camara Etienne
|
| 6.1
Etienne Camara @ Sint-Truiden - Charleroi6.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|13/15 (86.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|2
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/15 (86.7%)
Titraoui Yacine
|
| 6.6
Yacine Titraoui @ Sint-Truiden - Charleroi6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|14/15 (93.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/2 (0%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|3
|
Plus de stats
- Précision des passes: 14/15 (93.3%)
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
- Précision des centres: 0/2 (0%)
Bernier Antoine
|
| 6.3
Antoine Bernier @ Sint-Truiden - Charleroi6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/4 (75%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|2
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|4
|
Plus de stats
Pflücke Patrick
|
| 6.7
Patrick Pflücke @ Sint-Truiden - Charleroi6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|7/8 (87.5%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/8 (87.5%)
- Passes clés: 2
Guiagon Parfait
|
| 6.2
Parfait Guiagon @ Sint-Truiden - Charleroi6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|5/7 (71.4%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|3
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/7 (71.4%)
- Tirs cadrés: 0/2
Scheidler Aurélien
|
| 7.2
Aurélien Scheidler @ Sint-Truiden - Charleroi7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|24
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/1 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|8/9 (88.9%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|2
|
Plus de stats
- Précision des passes: 8/9 (88.9%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/2
- Dribbles réussis: 0/1 (0%)
|Banc
Romsaas Jakob Napoleon
|
Szymczak Filip
Gaudin Jules
Colassin Antoine
Blum Lewin
Kone Mohamed
Boukamir Mehdi
Khalifi Yassine
Boukamir Amine
