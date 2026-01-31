Date: 31/01/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 23

LIVE : Beaucoup d'espaces entre STVV et Charleroi (0-0)

Le Sporting Charleroi se rend au Stayen ce samedi avec un objectif clair : continuer à enchaîner, pour espérer intégrer le top 6. Saint-Trond, de son côté, peut tout simplement... passer en tête.

Temps   33' 20" 
29
 Dédoublement côté droit et centre de Muja, contré par Keita
28
 Yamamoto est trouvé seul dans le rectangle... il se retourne et frappe loin au-dessus
27
 Faute grossière de Camara sur Sebaoui et bon coup-franc trudonnaire
26
 Oooh Ousou sauve Charleroi ! Ito avait superbement trouvé Muja côté gauche et la passe de l'ailier albanais visait Goto de l'autre côté !
21
 Corner obtenu par Hata côté gauche... que ça joue bien côté trudonnaire
18
 Magnifique séquence trudonnaire, centre de Van Wesemael que Nzita met en corner ! Charleroi perd un peu pied!
17
 Frappe de Ryotaro Ito après un bon raid côté gauche de Taiga Hata ! Ca passe au-dessus
13
 Oooh la grosse occasion trudonnaire en contre ! En supériorité numérique, Muja finit par être trouvé au second poteau et frappe... mais il dévisse !!
11
 Centre de Vanwesemael... dans les gants de Delavallée
9
 Superbe reconversion du Sporting Charleroi en contre, ça se termine par une frappe contrée de Guiagon !
3
 Et Guiagon centre ensuite de l'autre côté, un poil trop long mais Charleroi joue bien
3
 Splendide ouverture de Scheidler vers Bernier, centre de Titraoui et la défense se dégage !
1
 C'est parti !
1
 STVV - Charleroi: 0-0
20:45
 Bienvenue au Stayen pour ce match entre les Canaris et les Zèbres !
STVV (STVV - Charleroi)
STVV: Leobrian Kokubo - Taiga Hata - Shogo Taniguchi - Visar Musliu - Robert-Jan Vanwesemael - Rihito Yamamoto - Abdoulaye Sissako - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Banc: Loïc Mbe Soh - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Joedrick Pupe - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Oumar Diouf

Charleroi (STVV - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Banc: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Amine Boukamir

STVV STVV
Kokubo Leobrian 6.8  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Hata Taiga 6.7  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Taniguchi Shogo 7.0  
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Musliu Visar 6.7  
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
Vanwesemael Robert-Jan 6.4  
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Yamamoto Rihito 6.5  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
Plus de stats
Sissako Abdoulaye 6.6  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
Muja Arbnor 6.6  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Ito Ryotaro 6.8  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Sebaoui Ilias 6.3  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
Goto Keisuke 6.5  
  • Précision des passes: 2/6 (33.3%)
Banc
Mbe Soh Loïc  
Merlen Ryan  
Juklerød Simen  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Pupe Joedrick  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Diouf Oumar  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 7.0  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Van Den Kerkhof Kevin 6.5  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 1
Ousou Aiham 6.9  
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
Keita Cheick 6.8  
  • Précision des passes: 21/22 (95.5%)
Nzita Mardochee 6.5  
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Camara Etienne 6.1  
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
Titraoui Yacine 6.6  
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Bernier Antoine 6.3  
Pflücke Patrick 6.7  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 2
Guiagon Parfait 6.2  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Scheidler Aurélien 7.2  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Banc
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Boukamir Amine  
À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

07:40

Le Sporting Charleroi tentera de poursuivre sa bonne série ce samedi soir à Saint-Trond. Pour Hans Cornelis, l'essentiel sera de maintenir la même mentalité que lors des se...

Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

13:40

Saint-Trond reste sur une série folle de 27/30 et n'est qu'à un point du leader unioniste. Alors que les autres équipes ont la pression, les Canaris prennent du plaisir... ...

