À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

Le Sporting Charleroi tentera de poursuivre sa bonne série ce samedi soir à Saint-Trond. Pour Hans Cornelis, l'essentiel sera de maintenir la même mentalité que lors des semaines précédentes et de ne pas laisser les Trudonnaires imposer leur jeu.

Avec des victoires contre le Club de Bruges (en Coupe), le Standard et l’Antwerp, le Sporting Charleroi a commencé l’année 2026 de la meilleure des manières. Prochaine étape : un déplacement à Saint-Trond, solide dauphin de l’Union Saint-Gilloise, ce samedi soir à 20h45.

En conférence de presse, Hans Cornelis a insisté sur l’importance de l’entame de match de ses joueurs, qui devra être aussi bonne que lors des dernières semaines pour ne pas laisser les Trudonnaires s’installer dans la rencontre.

"Ce sera important, à l'extérieur, de ne pas laisser Saint-Trond se mettre en confiance. C'est à nous de donner la même intensité, le même esprit, la même force dans les duels et la même qualité au ballon que les dernières semaines", a déclaré l’entraîneur.

Charleroi veut poursuivre sa bonne série à Saint-Trond

"Contre l'Antwerp, ce n'était pas notre meilleur match avec le ballon, mais j'ai vu une équipe très responsable et avec beaucoup de maturité. C'est très important. Tu peux jouer moins bien, mais quand tu joues avec la même mentalité qu'à l'Antwerp, en Belgique, tu peux gagner chaque match."

"Il y a toujours des jours où, pour une raison que tu ne peux pas expliquer, tu es un peu moins bien. Pour moi et pour le public, la mentalité est ce qui compte le plus. On ne veut pas encaisser, on veut travailler pour l'équipe. Tu peux perdre un match où tu n'étais pas à ton meilleur niveau, mais si tu donnes tout, tu n'as aucun regret."





Hans Cornelis s’est ensuite exprimé au sujet du terrain synthétique du Stayen, qui, selon lui, ne doit pas influencer le match. "Si tu y penses trop, c’est comme si tu étais déjà mené 1-0. Le terrain est vert aussi et c’est donc la même chose pour moi. On respecte énormément cette formation de Saint-Trond, mais on doit y aller avec la conviction qu’on peut gagner."