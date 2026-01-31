Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

Saint-Trond reste sur une série folle de 27/30 et n'est qu'à un point du leader unioniste. Alors que les autres équipes ont la pression, les Canaris prennent du plaisir... et peuvent rêver.

La saison de Saint-Trond aurait été considérée comme (très) réussie en cas de participation aux Playoffs. Non seulement celle-ci ne devrait, sauf catastrophe, plus échapper aux Canaris, mais ces derniers ne sont qu'à un point de la tête du championnat, qu'ils peuvent provisoirement prendre ce samedi en battant Charleroi.

Bref : tout va bien au Stayen, où on peut même se mettre à rêver. Un 27/30, c'est en effet une moyenne de champion. "Je préfère qu'on parle de ce genre de choses que d'une relégation", plaisante Wouter Vrancken, qui garde les pieds sur terre, dans les colonnes de Sporza.

Wouter Vrancken reste calme

"On ne va pas se mettre à compter, nous allons continuer à y aller à fond. Je suppose que nous perdrons encore des matchs, mais nous allons essayer de retarder l'échéance au maximum", déclare le coach de STVV. Une victoire contre Charleroi ce week-end, et Saint-Trond battrait déjà son record historique de 47 points.

"Je n'en avais même pas conscience", assure Vrancken. "Vu que ce n'est qu'à 2 points d'être fait, on peut partir du principe que ce record sera battu mais si nous pouvons le faire dès ce samedi, c'est encore mieux".

Le clin d'oeil est beau : Saint-Trond participera aux derniers Playoffs de l'histoire du championnat... après avoir participé aux premiers. "Nous verrons bien où nous en sommes au terme de la saison régulière", conclut Wouter Vrancken avec calme.