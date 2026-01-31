Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Saint-Trond reste sur une série folle de 27/30 et n'est qu'à un point du leader unioniste. Alors que les autres équipes ont la pression, les Canaris prennent du plaisir... et peuvent rêver.

La saison de Saint-Trond aurait été considérée comme (très) réussie en cas de participation aux Playoffs. Non seulement celle-ci ne devrait, sauf catastrophe, plus échapper aux Canaris, mais ces derniers ne sont qu'à un point de la tête du championnat, qu'ils peuvent provisoirement prendre ce samedi en battant Charleroi.

Bref : tout va bien au Stayen, où on peut même se mettre à rêver. Un 27/30, c'est en effet une moyenne de champion. "Je préfère qu'on parle de ce genre de choses que d'une relégation", plaisante Wouter Vrancken, qui garde les pieds sur terre, dans les colonnes de Sporza

Wouter Vrancken reste calme 

"On ne va pas se mettre à compter, nous allons continuer à y aller à fond. Je suppose que nous perdrons encore des matchs, mais nous allons essayer de retarder l'échéance au maximum", déclare le coach de STVV. Une victoire contre Charleroi ce week-end, et Saint-Trond battrait déjà son record historique de 47 points.

"Je n'en avais même pas conscience", assure Vrancken. "Vu que ce n'est qu'à 2 points d'être fait, on peut partir du principe que ce record sera battu mais si nous pouvons le faire dès ce samedi, c'est encore mieux".

Lire aussi… À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"
Le clin d'oeil est beau : Saint-Trond participera aux derniers Playoffs de l'histoire du championnat... après avoir participé aux premiers. "Nous verrons bien où nous en sommes au terme de la saison régulière", conclut Wouter Vrancken avec calme. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis STVV - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
STVV
Wouter Vrancken

Plus de news

Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

14:30
À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Zirkzee - Ngonge - Thea - Pau

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Zirkzee - Ngonge - Thea - Pau

14:00
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

14:00
L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

13:20
La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus Réaction

La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus

12:40
Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

13:00
Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

12:20
Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

12:03
Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

11:30
2
Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

11:00
Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

10:30
On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

10:00
Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

09:30
2
Un départ au sein du staff de l'Antwerp

Un départ au sein du staff de l'Antwerp

08:30
Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

09:00
Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

08:00
🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

06:40
2
Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

07:20
Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

06:20
Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

07:00
Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

23:22
Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

22:43
Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

20:30
Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

21:40
Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

21:20
Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

22:00
C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

21:20
Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

21:00
L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

20:00
Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

19:30
Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

19:00
OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

18:30
"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard Interview

"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

16:30
1
Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved