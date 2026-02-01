Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht aura lieu ce dimanche après-midi à Sclessin. Un rendez‑vous évidemment à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

C’est une affiche toujours très attendue dans notre championnat de Belgique, même si elle a quelque peu perdu de sa superbe ces dernières années. Le Clasico entre le Standard et Anderlecht se disputera ce dimanche à 13h30.

Rouches et Mauves traversent tous deux une période compliquée. Le Standard reste sur trois défaites consécutives en championnat, tandis qu’Anderlecht a récemment concédé un partage à domicile face à Dender et peine toujours à convaincre ses supporters.

Alors que les Ultras liégeois sont entrés dans le vestiaire des joueurs après la claque reçue contre Gand et que les supporters bruxellois s’en prennent de plus en plus à Besnik Hasi, la Famille des Rouches et le Fan Council d’Anderlecht ont appelé au calme et à la désescalade à l’approche de cette rencontre.

Comment suivre le Clasico entre le Standard et Anderlecht ?

Importante sur le plan sportif, entre une équipe qui vise le top 6 et l’autre qui espère jouer les trouble-fêtes dans la course au titre, cette partie mettra également en jeu la fierté des deux villes et de leurs supporters, comme toujours.



Une rencontre qui s’annonce électrique à Sclessin. Standard – Anderlecht, un Clasico évidemment à suivre en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d’envoi fixé à 13h30.