Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

Date: 01/02/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 23
Photo: © photonews

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht aura lieu ce dimanche après-midi à Sclessin. Un rendez‑vous évidemment à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

C’est une affiche toujours très attendue dans notre championnat de Belgique, même si elle a quelque peu perdu de sa superbe ces dernières années. Le Clasico entre le Standard et Anderlecht se disputera ce dimanche à 13h30.

Rouches et Mauves traversent tous deux une période compliquée. Le Standard reste sur trois défaites consécutives en championnat, tandis qu’Anderlecht a récemment concédé un partage à domicile face à Dender et peine toujours à convaincre ses supporters.

Alors que les Ultras liégeois sont entrés dans le vestiaire des joueurs après la claque reçue contre Gand et que les supporters bruxellois s’en prennent de plus en plus à Besnik Hasi, la Famille des Rouches et le Fan Council d’Anderlecht ont appelé au calme et à la désescalade à l’approche de cette rencontre.

Comment suivre le Clasico entre le Standard et Anderlecht ?

Importante sur le plan sportif, entre une équipe qui vise le top 6 et l’autre qui espère jouer les trouble-fêtes dans la course au titre, cette partie mettra également en jeu la fierté des deux villes et de leurs supporters, comme toujours.


Une rencontre qui s’annonce électrique à Sclessin. Standard – Anderlecht, un Clasico évidemment à suivre en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d’envoi fixé à 13h30.

Comparatif Standard - Anderlecht

Classement

10
4

Points

27
36

Gagner

8
10

Perdre

11
6

Buts inscrits

18
30

Buts reçus

29
26

Cartes jaunes

44
55

Cartes rouges

7
3

face-à-face remportés

27
19
26
05/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
02/03 18:30 Standard Standard 0-2 Anderlecht Anderlecht
06/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Standard Standard
10/12 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Standard Standard
07/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Standard Standard
22/10 18:30 Standard Standard 3-2 Anderlecht Anderlecht
26/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Standard Standard
23/10 18:30 Standard Standard 5-0 Anderlecht Anderlecht
16/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Standard Standard
19/09 18:30 Standard Standard 0-1 Anderlecht Anderlecht
28/02 13:30 Standard Standard 1-3 Anderlecht Anderlecht
29/11 18:15 Anderlecht Anderlecht 0-0 Standard Standard
15/12 14:30 Standard Standard 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
05/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Standard Standard
12/04 20:30 Standard Standard 5-0 Anderlecht Anderlecht
03/02 18:00 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
23/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Standard Standard
10/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Standard Standard
18/04 20:30 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/01 18:00 Standard Standard 3-3 Anderlecht Anderlecht
29/11 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Standard Standard
01/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
29/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Standard Standard
02/10 18:00 Standard Standard 0-1 Anderlecht Anderlecht
28/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-3 Standard Standard
08/11 14:30 Standard Standard 1-0 Anderlecht Anderlecht
17/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Standard Standard
12/04 18:00 Standard Standard 3-1 Anderlecht Anderlecht
25/01 14:30 Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
26/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 Standard Standard
27/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Standard Standard
30/03 18:00 Standard Standard 1-0 Anderlecht Anderlecht
22/12 18:00 Standard Standard 1-1 Anderlecht Anderlecht
27/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Standard Standard
05/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Standard Standard
06/04 18:00 Standard Standard 0-0 Anderlecht Anderlecht
03/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Standard Standard
07/10 14:30 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
13/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Standard Standard
06/04 20:30 Standard Standard 0-0 Anderlecht Anderlecht
12/02 14:30 Standard Standard 1-2 Anderlecht Anderlecht
16/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 Standard Standard
14/05 20:00 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
03/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 Standard Standard
23/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Standard Standard
03/10 18:00 Standard Standard 5-1 Anderlecht Anderlecht
17/01 14:30 Standard Standard 0-4 Anderlecht Anderlecht
30/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Standard Standard
24/05 20:30 Standard Standard 1-0 Anderlecht Anderlecht
21/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Standard Standard
22/02 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 Standard Standard
26/09 20:30 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:30 Standard Standard 3-1 Anderlecht Anderlecht
20/04 20:30 Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
30/11 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Standard Standard
09/05 20:00 Standard Standard 2-1 Anderlecht Anderlecht
17/04 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Standard Standard
06/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
05/11 20:30 Standard Standard 0-0 Anderlecht Anderlecht
24/04 19:00 Standard Standard 3-2 Anderlecht Anderlecht
22/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Standard Standard
21/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Standard Standard
14/12 20:30 Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
25/04 19:00 Standard Standard 1-2 Anderlecht Anderlecht
22/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 Standard Standard
15/11 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Standard Standard
10/11 20:30 Standard Standard 1-0 Anderlecht Anderlecht
09/04 20:30 Standard Standard 1-1 Anderlecht Anderlecht
09/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-4 Standard Standard
01/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Standard Standard
24/08 20:00 Standard Standard 0-2 Anderlecht Anderlecht
Standard - Anderlecht, un Clasico à redouter ? Pourquoi les risques, dans les deux camps, sont très sérieux Analyse

Standard - Anderlecht, un Clasico à redouter ? Pourquoi les risques, dans les deux camps, sont très sérieux

26/01

C'est dans un contexte extrêmement tendu que le Standard de Liège et le Sporting d'Anderlecht s'affronteront, dimanche à Sclessin. Malheur au vaincu dans cette rencontre, t...

Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

27/01 1

Pour Besnik Hasi, une défaite à Sclessin dimanche prochain risque de signifier la fin de l'aventure à Anderlecht. Et le coach kosovar risque d'être privé d'un joueur dont i...

Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

28/01 1

Quatre jours avant le Clasico contre le Sporting d'Anderlecht, les Ultras Inferno se sont exprimés dans un communiqué clair à l'attention des joueurs du Standard et des aut...

Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

29/01 1

Un Standard-Anderlecht est tendu quel que soit le contexte, mais celui de dimanche promet d'être particulièrement chaud. Malheur au vaincu : l'expression consacrée s'adapte...

Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

30/01

Besnik Hasi est sous pression à Anderlecht après un maigre bilan de 2 points sur 12 en championnat. Ce week-end, un test crucial l'attend : le Clasico face au Standard. De ...

Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

31/01

Avant le Clasico de ce dimanche, la Famille des Rouches et le Fan Council d'Anderlecht ont appelé les supporters à garder leur calme et à faire preuve de respect, tant pend...

Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

31/01

Le match entre le Standard et Anderlecht pourrait bien être très chaud à Sclessin. Les deux clubs sont sous pression et n'auront pas le droit à l'erreur.

L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

31/01

La département arbitral a désigné Erik Lambrechts pour diriger le Clasico entre le Standard et Anderlecht. Une désignation passé au crible par les anciens arbitres que sont...

Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

31/01

Hakim Sahabo s'apprête à quitter le Standard pour rejoindre l'AEK Athènes. En conférence de presse, Vincent Euvrard a expliqué pourquoi le jeune milieu de terrain rwandais ...

Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

06:00

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht lancera ce dimanche de 23e journée de Jupiler Pro League. Voici les compositions probables des deux équipes.

Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

07:40

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht aura lieu ce dimanche après-midi à Sclessin. Un rendez‑vous évidemment à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

31/01

Jonathan Lardot explique pourquoi c'est Erik Lambrechts qui dirigera le Clasico entre le Standard et Anderlecht ce dimanche. On ne choisit pas l'arbitre d'un tel match au h...

RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 13:30 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 18:30 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 19:15 KV Malines KV Malines
