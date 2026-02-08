Date: 08/02/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 24

Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

Pas de surprise ni de miracle : privé entre autres de Nathan De Cat, indispensable, le RSC Anderlecht s'est incliné à Genk. Les Limbourgeois ont longtemps manqué de poids devant, mais les entrées de Yira Sor et Robin Mirisola ont tout changé.

Voilà bien longtemps qu'on n'avait pas vu un onze de base aussi faible dans le chef d'Anderlecht pour le déplacement des Mauves à la Cegeka Arena. À la décharge d'Edward Still, le T1 intérimaire en est bien conscient : le match le plus important est jeudi prochain, d'où le besoin de faire souffler des Bertaccini et Hazard qui tirent la langue.

Mais face à Genk qui doit absolument l'emporter, un seul scénario était donc possible : un véritable siège des buts de Colin Coosemans, avec une dizaine de tirs au but limbourgeois en une mi-temps. Coosemans doit se détendre dès la 5e devant El Ouahdi. Ce dernier sera averti de manière fort sévère dès la 8e, et Tristan Degreef tentera en vain d'en profiter pour le faire sortir de son match par la suite.

Coosemans sauve Anderlecht, Lawal pas inquiété 

Sur l'autre flanc, Medina se promène : il trouve Heymans, qui force Mihajlo Ilic à un retour en urgence (20e). Une perte de balle d'un Coba Da Costa pas à son avantage profite à Genk et à Medina encore, qui frappe sur Coosemans (26e). Le portier anderlechtois sauve encore ses couleurs sur un bel enchaînement de Karetsas quelques instants plus tard (28e).

Il y a le feu dans la maison Mauve & Blanc, qui ne réagira qu'à la 35e avec une timide frappe de Verschaeren dans les gants de Lawal. Heureusement pour Anderlecht, Genk manque de précision dans les 16 mètres, à l'image de cette tête de Bryan Heynen qui ne peut pas conclure une action qu'il avait initiée d'une splendide roulette (41e).

À la mi-temps, Still décide de remplacer Coba Da Costa, qui aura joué plus longtemps que jeudi mais sans montrer grand chose de plus. Ibrahima Kanaté, bien qu'imprécis, percute bien plus que l'Hispano-Guinéen, envoie un centre très dangereux (62e). Anderlecht est mieux remonté sur la pelouse, même s'il faut que Degreef intervienne après un bon travail de Karetsas (58e).

Genk finit par faire la différence logiquement 

Côté Genk, c'est l'entrée au jeu de Yira Sor qui va faire la différence : lancé à la limite du hors-jeu, il prend de vitesse la défense adverse et va tromper calmement Coosemans (68e, 1-0). On est furieux côté Anderlecht car Nathan Saliba était resté au sol, la lèvre en sang. Le score, cependant, est logique.

Les montées au jeu assez catastrophiques de Hazard, Cvetkovic et Bertaccini n'amèneront absolument rien sur le plan offensif, à l'inverse de Genk où Robin Mirisola, qui a remplacé un Bibout insuffisant, montre ses qualités. D'abord en étant trouvé par Yira Sor sur un beau contre (81e), puis en plaçant sa tête hors de portée de Coosemans sur corner (85e, 2-0).

Le break est fait, la messe est dite, et le bilan dramatique du RSCA se porte à 5/24. Le miracle, c'est bien sûr que La Gantoise et Charleroi aient eux aussi perdu, ce qui pourrait bien être un tournant dans la course aux Playoffs. Quoique, dans une telle forme, tout peut encore arriver à ces Mauves-là... tandis que le Racing Genk, de son côté, mérite clairement mieux que son classement actuel. 

Les compositions

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 7.4 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
El Ouahdi Zakaria   90' 6.9 -
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Sadick Aliu Mujaid 90' 7.7 -
  • Précision des passes: 43/49 (87.8%)
Smets Matte 90' 7.8 -
  • Précision des passes: 56/58 (96.6%)
Kayembe Joris   90' 7.6 -
  • Précision des passes: 56/63 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 7/7 (100%)
Heynen Bryan 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 27/28 (96.4%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Karetsas Konstantinos A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 28/31 (90.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 4/7 (57.1%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
  • Ballons perdus: 21
Medina Yaimar 64' 7.1 -
  • Précision des passes: 30/36 (83.3%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Ito Junya 64' 6.6 -
  • Précision des passes: 8/17 (47.1%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Bibout Aaron 77' 6.5 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Heymans Daan 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 28/34 (82.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Banc
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne A 26' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Sor Yira Collins 26' 8.1 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 13' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.8 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Sardella Killian 75' 6.3 -
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Hey Lucas 90' 6.4 8
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Ilic Mihajlo 90' 6.8 8
  • Précision des passes: 44/52 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 7/16 (43.8%)
Maamar Ali 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 28/37 (75.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Verschaeren Yari 75' 6.9 -
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 27/34 (79.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Llansana Enric 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 43/48 (89.6%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Degreef Tristan 64' 6.2 7
  • Précision des passes: 13/17 (76.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Sikan Danylo 64' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
da Costa Coba   45' 5.8 -
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Banc
Angely Mathys 0'  
Camara Ilay 15' 6.2 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Cvetkovic Mihajlo 26' 6.7 -
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Hazard Thorgan 26' 6.0 3
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Heekeren Justin 0'  
Vroninks Basile 0'  
Imbrechts Joachim 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Bertaccini Adriano 15' 6.1 -
Diarra Moussa 0'  
Kanate Ibrahim 45' 6.0 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Revivre KRC Genk - Anderlecht

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 0-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 18:30 Standard Standard
KV Malines KV Malines 19:15 Antwerp Antwerp
