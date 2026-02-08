Suis Union SG - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
-
Date: 08/02/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 24
David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise accueille la RAAL cette après-midi. David Hubert ne pourra pas compter sur Christian Burgess, suspendu.

Charleroi l'a rappelé hier face au Cercle de Bruges, faire tourner entre deux échéances importantes (comme les demi-finales de la Coupe) peut s'avérer périlleux. Mais l'Union dispose un peu plus d'expérience en la matière et s'apprête à gérer pour l'une des dernière fois de la saison ce genre de semaine à trois matchs.

David Hubert pourrait effectuer moins de changement qu'Hans Cornelis mais sera tout de même contraint de quelque peu changer ses plans par rapport au match d'il y a quatre jours. A commencer par son gardien : Kjell Scherpen sera absent pour quelques semaines suite à sa lésion à l'adducteur, Vic Chambaere sera donc entre les perches.

Plusieurs inconnues de part et d'autre

Autre joueur sorti en grimaçant au Mambourg, Anan Khalaili a été déclaré bon pour le service, mais il reste à voir si Hubert l'alignera d'entrée de jeu ou s'il préservera son ailier, l'un des joueurs les plus créatifs de l'équipe. Moins de questions à se poser pour Christian Burgess, suspendu. Ross Sykes pourrait glisser au milieu du trio défensif et laisser sa place à Fedde Leysen, à moins que Louis Patris ne fasse parler sa polyvalence.

Du côté de la RAAL, Frédéric Taquin dispose d'un noyau pratiquement au complet et voit son capitaine Wagane Faye continuer son retour. L'ancien défenseur de Seraing était de retour dans la sélection pour la première fois la semaine passée, sera-t-il cette fois dans le onze ? Autre interrogation, celle autour de Joël Ito, sorti blessé contre Gand, pour qui Taquin s'était toutefois montré rassurant. S'il n'était pas apte à commencer, les chances de voir Majeed Ashimeru débuter seraient encore un peu plus élevées.

Les compositions probables :

Union : Chambaere - Mac Allister, Sykes, Leysen - Patris, Van de Perre, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - David, Florucz

RAAL : Peano - Faye, Okou, Lamego - Benavides, Lahssaini, Gueulette, Ashimeru, Liongola - Fall, Afriyie

Prono Union SG - RAAL La Louvière

Union SG gagne
Partage
Union SG Union SG gagne Partage RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne
93.52% 5.12% 1.37%
Les plus populaires
2-0
(96x)		 3-0
(55x)		 3-1
(55x)

Comparatif Union SG - RAAL La Louvière

Classement

1
14

Points

49
24

Gagner

14
5

Perdre

2
9

Buts inscrits

38
20

Buts reçus

12
26

Cartes jaunes

54
40

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

1
2
0
24/08 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
08/02 15:00 Union SG Union SG 3-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
04/10 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
11:30

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 18:30 Standard Standard
KV Malines KV Malines 19:15 Antwerp Antwerp
