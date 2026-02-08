David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

L'Union Saint-Gilloise accueille la RAAL cette après-midi. David Hubert ne pourra pas compter sur Christian Burgess, suspendu.

Charleroi l'a rappelé hier face au Cercle de Bruges, faire tourner entre deux échéances importantes (comme les demi-finales de la Coupe) peut s'avérer périlleux. Mais l'Union dispose un peu plus d'expérience en la matière et s'apprête à gérer pour l'une des dernière fois de la saison ce genre de semaine à trois matchs.

David Hubert pourrait effectuer moins de changement qu'Hans Cornelis mais sera tout de même contraint de quelque peu changer ses plans par rapport au match d'il y a quatre jours. A commencer par son gardien : Kjell Scherpen sera absent pour quelques semaines suite à sa lésion à l'adducteur, Vic Chambaere sera donc entre les perches.

Plusieurs inconnues de part et d'autre

Autre joueur sorti en grimaçant au Mambourg, Anan Khalaili a été déclaré bon pour le service, mais il reste à voir si Hubert l'alignera d'entrée de jeu ou s'il préservera son ailier, l'un des joueurs les plus créatifs de l'équipe. Moins de questions à se poser pour Christian Burgess, suspendu. Ross Sykes pourrait glisser au milieu du trio défensif et laisser sa place à Fedde Leysen, à moins que Louis Patris ne fasse parler sa polyvalence.

Du côté de la RAAL, Frédéric Taquin dispose d'un noyau pratiquement au complet et voit son capitaine Wagane Faye continuer son retour. L'ancien défenseur de Seraing était de retour dans la sélection pour la première fois la semaine passée, sera-t-il cette fois dans le onze ? Autre interrogation, celle autour de Joël Ito, sorti blessé contre Gand, pour qui Taquin s'était toutefois montré rassurant. S'il n'était pas apte à commencer, les chances de voir Majeed Ashimeru débuter seraient encore un peu plus élevées.

Les compositions probables :





Union : Chambaere - Mac Allister, Sykes, Leysen - Patris, Van de Perre, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - David, Florucz

RAAL : Peano - Faye, Okou, Lamego - Benavides, Lahssaini, Gueulette, Ashimeru, Liongola - Fall, Afriyie