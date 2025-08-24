RAAL La Louvière RAAL La Louvière
0-0
Union SG Union SG
RAAL La Louvière
Union SG
Date: 24/08/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5
Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise
Scott Crabbé depuis La Louvière
| 0 réaction
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise et la RAAL ont partagé (0-0) en ce début de soirée. Un match très pauvre en occasions.

Après la réception du Standard et de Charleroi, la RAAL avait encore une belle affiche au menu dans son Easi Arena avec la réception de l'Union Saint-Gilloise. Pour ce nouveau match de gala, Frédéric Taquin a réalisé un seul changement dans son onze, relançant Owen Maës à la place de Joël Ito dans l'entrejeu. Côté unioniste, un seul changement également pour Sébastien Pocognoli, qui a laissé Ousseyou Niang au repos pour titulariser Alessio Castro Montes sur la gauche.

La première mi-temps s'est avérée très équilibrée entre les deux équipes. La RAAL a bien réagi face à la vitesse d'exécution bruxelloise dans l'entrejeu, y opposant beaucoup d'impact dans les duels, à l'image d'un Sami Lahssaini remonté comme un coucou.{READALSO}

La RAAL se fait respecter

Au fil du premier acte, les Loups sont même montés en puissance, en forçant plusieurs phases arrêtées et en repoussant l'Union dans son camp. Les deux seuls arrêts sont toutefois à mettre à l'actif de Marcos Peano, sur des raids de Kévin Rodriguez en profondeur. L'attaquant équatorien s'est montré à son avantage en gagnant pratiquement tous ses duels de la tête et en se montrant assez incisif, au contraire d'un Raul Florucz bien plus en difficulté. L'Autrichien a notamment cru se présenter face à Peano mais a été rattrapé par la défense, 0-0 au repos.

Malgré le sang frais apporté par Pocognoli au repos (Boufal et Niang), son Union est repartie sur les mêmes bases en deuxième mi-temps, avec l'intention d'élargir le jeu au maximum mais avec un manque de tranchant aux abords du rectangle.

La verticalité du Sénégalais a toutefois fait du bien, avec le premier tir cadré (croqué de la deuxième mi-temps) sur un centre tendu de Rodriguez et un but annulé pour hors-jeu sur une passe laser d'Adem Zorgane pour le lancer en profondeur (69e).

Malgré quelques fins de matchs difficiles, comme à La Gantoise ou à Saint-Trond la semaine dernière, la RAAL a conservé sa solidité jusqu'au bout. 0-0, score final, un résultat assez conforme au déroulé de la rencontre qui permet aux Louviérois de continuer à grandir dans leur saison en accrochant le champion en titre.

Les compositions

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
  Joueur J Evaluer
4 Faye Wagane 90' 6
5 Lutonda Thierry 87' 5
9 Yaya Guindo Mohamed 90' 6
10 Pau Maxime 90' 5
11 Liongola Jordi   90' 6
13 Maisonneuve Maxence 90' 6
15 Lahssaini Sami 90' 5
21 Peano Marcos Hernán 90' 5
25 Alain Lamego Djibril 90' 5
29 Mendy Oucasse 45' 5
98 Maës Owen   73' 5
  Banc J Evaluer
1 De Schrevel Celestin -  
3 Gillot Nolan -  
6 Beka Beka Alexis -  
8 Gueulette Samuel 17' 4
12 Epailly Théo -  
19 Benavides Dario -  
26 Riou Matthis -  
99 Okou Yllan 3'  

Union SG Union SG
  Joueur J Evaluer
5 Mac Allister Kevin 90' 6
8 Zorgane Adem 90' 4
10 Ait El Hadj Anouar 45' 2
13 Rodriguez Kevin   90' 3
16 Burgess Christian 90' 5
21 Castro-Montes Alessio 45' 4
24 Vanhoutte Charles   90' 5
25 Khalaili Anan 90' 5
30 Florucz Raul 63' 3
37 Scherpen Kjell 90' 5
48 Leysen Fedde 90' 4
  Banc J Evaluer
Kavlashvili Giorgi -  
1 Chambaere Vic -  
3 Barry Mamadou Thierno -  
4 Rasmussen Mathias -  
12 David Promise 27' 3
20 Giger Marc -  
22 Niang Ousseynou   45' 4
23 Boufal Sofiane 45' 3
26 Sykes Ross -  
31 Makaté Cristian -  
21:00

L'Union Saint-Gilloise n'est pas parvenue à prendre la RAAL en défaut ce soir. Les prestations individuelles reflètent une certaine impuissance dans le compartiment offensif.

21:20

La RAAL peut être fière de son match face à l'Union Saint-Gilloise. Les prestations individuelles des Loups, c'est ici.

11:40

La RAAL accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. Les deux coachs semblent déjà avoir trouvé une certaine continuité dans leur onze.

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
