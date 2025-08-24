Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

L'Union Saint-Gilloise et la RAAL ont partagé (0-0) en ce début de soirée. Un match très pauvre en occasions.

Après la réception du Standard et de Charleroi, la RAAL avait encore une belle affiche au menu dans son Easi Arena avec la réception de l'Union Saint-Gilloise. Pour ce nouveau match de gala, Frédéric Taquin a réalisé un seul changement dans son onze, relançant Owen Maës à la place de Joël Ito dans l'entrejeu. Côté unioniste, un seul changement également pour Sébastien Pocognoli, qui a laissé Ousseyou Niang au repos pour titulariser Alessio Castro Montes sur la gauche.

La première mi-temps s'est avérée très équilibrée entre les deux équipes. La RAAL a bien réagi face à la vitesse d'exécution bruxelloise dans l'entrejeu, y opposant beaucoup d'impact dans les duels, à l'image d'un Sami Lahssaini remonté comme un coucou.{READALSO}

La RAAL se fait respecter

Au fil du premier acte, les Loups sont même montés en puissance, en forçant plusieurs phases arrêtées et en repoussant l'Union dans son camp. Les deux seuls arrêts sont toutefois à mettre à l'actif de Marcos Peano, sur des raids de Kévin Rodriguez en profondeur. L'attaquant équatorien s'est montré à son avantage en gagnant pratiquement tous ses duels de la tête et en se montrant assez incisif, au contraire d'un Raul Florucz bien plus en difficulté. L'Autrichien a notamment cru se présenter face à Peano mais a été rattrapé par la défense, 0-0 au repos.

Malgré le sang frais apporté par Pocognoli au repos (Boufal et Niang), son Union est repartie sur les mêmes bases en deuxième mi-temps, avec l'intention d'élargir le jeu au maximum mais avec un manque de tranchant aux abords du rectangle.

La verticalité du Sénégalais a toutefois fait du bien, avec le premier tir cadré (croqué de la deuxième mi-temps) sur un centre tendu de Rodriguez et un but annulé pour hors-jeu sur une passe laser d'Adem Zorgane pour le lancer en profondeur (69e).

Malgré quelques fins de matchs difficiles, comme à La Gantoise ou à Saint-Trond la semaine dernière, la RAAL a conservé sa solidité jusqu'au bout. 0-0, score final, un résultat assez conforme au déroulé de la rencontre qui permet aux Louviérois de continuer à grandir dans leur saison en accrochant le champion en titre.