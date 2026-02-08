Union SG Union SG
Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano
Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise l'a emporté de justesse contre la RAAL. Les Louviérois avaient pourtant rapidement ouvert le score

Charleroi l'a montré, faire tourner une demi-équipe le weekend n'est pas sans risque. David Hubert a pourtant opéré plusieurs changements par rapport au match de Coupe de mercredi. Sortis blessés au Mambourg, Kjell Scherpen et Anan Khalaili n'étaient pas repris aujourd'hui. Cela a conduit David Hubert à titulariser Vic Chambaere dans les buts et à renforcer son milieu de terrain.

Besfort Zeneli a ainsi obtenu sa première titularisation, pour faire souffler Adem Zorgane. En défense, la suspension de Christian Burgess a profité à Fedde Leysen. Du côté des Loups, pas de Joël Ito (blessé) ou de Majeed Ashimeru (sur le banc). Owen Maës et Thierry Lutonda étaient donc chargés d'apporter un peu de créativité. Sur les flancs, Frédéric Taquin a retiré Dario Benavides pour relancer Nolan Gillot, buteur contre Gand.

La RAAL commence fort

Dans un Parc Duden baigné de soleil, la température est pourtant directement descendue d'un cran sur l'ouverture du score de la RAAL. Guilherme a bien cru pouvoir écarter le danger sur un centre de Gillot au second poteau, mais il n'a fait que remiser bien involontairement vers le petit rectangle, ce dont a profité Jerry Afriyie à la surprise générale (5e, 0-1).

Bien dans leur match, les visiteurs ont tué dans l'œuf toute tentative de réponse unioniste. Les Verts ont laissé la défense saint-gilloise relancer à sa guise pour mieux jaillir sur le porteur du ballon à partir de la ligne médiane. Un positionnement qui a passablement gêné l'Union, incapable de se montrer dangereuse en première mi-temps.



La première frappe des troupes de David Hubert ? A la 44e, une reprise croquée de Louis Patris sur corner. Mais la deuxième aura été la bonne. Sevré de ballon pendant 45 minutes, Marcos Peano n'a pas eu la main assez ferme sur le tir à ras-de-sol parti des pieds de Rob Schoofs à l'entrée de la surface. Une erreur qui scelle le score au repos : 1-1, un résultat assez bien payée pour des Unionistes bien peu inspirés.

Un changement à signaler au repos chez les Loups : blessé à la cheville, Djibril Lamego a cédé sa place à Wagane Faye, sur la touche depuis deux mois. Le capitaine louviérois a été accueilli à sa manière par Marcos Peano, qui l'a littéralement chevauché sur corner, jusqu'à relâcher le ballon au pire moment. Kevin Mac Allister puis Besfort Zeneli ont cru pouvoir en profiter pour marquer dans le but vide, mais la défense de la RAAL par deux fois écarté le danger in extremis.

Peano fébrile

Une phase à l'image d'une équipe louviéroise plus permissive en seconde mi-temps. Promise David a failli en profiter pour faire 2-1 sur une bonne déviation de Raul Florucz, mais a été signalé hors-jeu. Dans la foulée, Peano s'est encore rendu coupable d'un solide moment d'absence en relançant en plein sur Promise David. Il s'est d'abord racheté en contrant la frappe du Canadien et a ensuite regardé avec beaucoup de soulagement la reprise d'Ait El Hadj être repoussée par l'extérieur du poteau.

Acculée, la RAAL était en pleine tempête unioniste, avec d'autres occasions dans le rectangle pour Promise David, Fedde Leysen et Kevin Mac Allister. Et c'est au moment où les changements de Frédéric Taquin semblaient avoir fait souffler son équipe que l'Union a frappé. Ou plutôt que Guilherme a frappé.

Le Brésilien a fait honneur au drapeau auriverde en sortant un enchaînement tout droit sorti du football samba pour faire la différence à lui tout seul dans le rectangle (82e, 2-1). Le but annulé d'Adem Zorgane sur corner dans la foulée n'occasionnera aucun regret au Parc Duden : l'Union a mis du temps à l'allumage mais s'impose 2-1 contre une RAAL courageuse mais dépassée en deuxième mi-temps et reprend quatre points d'avance sur Saint-Trond en tête du classement.

Les compositions

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' -
Mac Allister Kevin   90' 6.08 -
  • Précision des passes: 45/56 (80.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Sykes Ross 90' 7.36 -
  • Précision des passes: 55/61 (90.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Leysen Fedde 90' 6.86 -
  • Précision des passes: 31/39 (79.5%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Patris Louis   90' 6.29 -
  • Précision des passes: 28/34 (82.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/6 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 60' 5.86 -
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel   90' 6.42 -
  • Précision des passes: 37/43 (86%)
Plus de stats
Schoofs Rob 80' 7.45 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 32/39 (82.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Smith Guilherme  90' 8.14 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Florucz Raul 60' 6.01 -
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
David Promise 80' 6.66 -
  • Précision des passes: 9/20 (45%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/6
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Kavlashvili Giorgi 0'  
Chambaere Vic 0' 6.37  
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
Plus de stats
Fuseini Mohammed 30' 6.9 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Zorgane Adem 10' 6.22 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
Plus de stats
Biondic Mateo A 10' 6.69 -
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 30' 6.28 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Teunckens Jens 0'  
 

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 7.41 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 13/30 (43.3%)
Plus de stats
Liongola Jordi   90' 5.35 -
  • Précision des passes: 14/21 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Maisonneuve Maxence 90' 5.68 -
  • Précision des passes: 20/31 (64.5%)
  • Interceptions: 4
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Okou Yllan 90' 6.03 -
  • Précision des passes: 18/27 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 7/20 (35%)
Plus de stats
Alain Lamego Djibril 45' -
Gillot Nolan 88' 6.13 -
  • Précision des passes: 3/9 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 63' 6.1 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Lahssaini Sami 90' 6.42 -
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Maës Owen 77' 5.76 -
  • Précision des passes: 19/28 (67.9%)
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Afriyie Jerry  77' 7.19 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/9 (55.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Moussa Fall Pape   90' 6.32 -
  • Précision des passes: 8/13 (61.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
De Schrevel Celestin 0'  
Faye Wagane 45' 5.93 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
Plus de stats
Gueulette Samuel 27' 6.01 -
Plus de stats
Ashimeru Majeed   13' 5.93 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Benavides Dario 2' 6.18  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Riou Matthis 0'  
Nsingi Nachon 0'  
Makaté Cristian 13' 6.23 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
