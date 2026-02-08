Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

L'Union s'est longtemps cherchée mais a fini par prendre le dessus sur la RAAL. Voici les notes des joueurs.

Chambaere (6) : Fusillé à bout portant après cinq minutes, rien d'autre à faire par la suite. Un retour dans le onze sans histoire.

Mac Allister (7) : pas loin de 30 centimètres d'écart avec Pape Fall, qui venait assez logiquement dans ses parages pour les duels aériens. Mais l'Argentin s'est comme d'habitude fait respecter en se montrant très sec pour bouger son adversaire sur les premiers appuis.

Sykes (5) : La Louvière le laissait prendre le contrôle du jeu au centre de la défense. Cela a longtemps été payant : les difficultés de Sykes à la relance ont aspiré le jeu de l'Union sur les côtés, où les Louviérois les attendaient. Moins autoritaire que ne l'aurait sans doute été Burgess dans le rectangle sur la phase du but louviérois.

Leysen (6) : de retour dans le onze, l'ancien Diablotin avait une faim...de Loup et s'est montré très enthousiaste au duel, jusqu'à parfois s'aventurer très haut et laisser des espaces derrière lui à la perte du ballon.

Patris (6) : enfin sur son bon flanc après plusieurs semaines passées sur le côté gauche. Et pourtant, il a pris un peu de temps à monter en puissance et proposer ses débordements.



Une première dans l'entrejeu

Van de Perre (6) : un match particulier face à un bloc bas qui ne lui offrait pas forcément d'adversaire direct mais bien des jaillissements louviérois, qu'il aura assez bien gérés.

Schoofs (6,5) : une frappe des 25 mètres qui pousse Peano à la faute pour égaliser juste avant la mi-temps et sauver un premier acte assez insipide de sa part, lui dont le rôle était justement d'aérer le jeu en proposant des solutions à sa défense.

Zeneli (6) : un fameux tête-contre-tête avec Liongola pour lui souhaiter la bienvenue en Pro League. Volontaire mais logiquement pas encore tous les automatismes et les connexions avec ses partenaires.

Guilherme (7) : rarement aussi fébrile défensivement. Relance involontairement pour Afriyie sur l'ouverture du score, un autre trou d'air qui aurait pu coûter cher en première mi-temps. Mais plusieurs rushs offensifs pour se faire pardonner, avec plusieurs centres vicieux à la clé, et finalement ce but sur un enchaînement de classe mondiale dans le rectangle.

Florucz (4) : un festival de mauvaises passes et de duels perdus en première mi-temps. Sa première action véritablement intéressante survient en deuxième mi-temps, avec une déviation de la tête qui aurait été comptabilisée comme un assist si Promise David n'avait pas été signalé hors-jeu. Malheureusement pour lui, il s'agissait aussi de sa dernière action, David Hubert ayant décidé d'amener plus de vitesse avec Fuseini.

David (6) : longtemps frustré par la robustesse de la défense de la RAAL, il aura moins pesé que d'habitude en pointe. Mais il a tout de même profité de la domination de l'Union en deuxième mi-temps pour être plus souvent servi dans le rectangle, avec notamment ce but annulé et quelques envois détournés par Marcos Peano.

