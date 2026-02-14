Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

Josué Homawoo a été contraint de céder sa place en première mi-temps face à l'Union Saint-Gilloise. Un véritable coup dur pour le Standard.

Le 1er février dernier, Josué Homawoo faisait son retour sur les terrains après une déchirure musculaire partielle. Le Togolais avait manqué à l'appel dans l'effectif pour trois rencontres et était resté sur le banc contre La Gantoise, avant d'être titularisé face à Anderlecht.

Le défenseur a ensuite enchaîné en démarrant contre Bruges. Mais face à l'Union SG ce samedi soir, il a été obligé de sortir.

Le joueur de 28 ans a été remplacé par Daan Dierckx à la 40e minute. Deux minutes plus tôt, il avait effectué son dernier geste du match en intervenant en retard sur Patris côté gauche, un tacle qui lui a d’ailleurs valu un carton jaune.

Alors que tout se passait pour le mieux pour les Rouches qui menaient 1-0, cela est un véritable coup dur. Le joueur s'était montré jusqu'alors assez bien en jambes.

Daan Dierck remplacé dès l'entame de la secone période

Daan Dierckx, de son côté, semblait avoir une chance de se montrer. Il a cependant été remplacé par David Bates à la mi-temps.