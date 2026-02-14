Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis Sclessin
| Commentaire
Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Josué Homawoo a été contraint de céder sa place en première mi-temps face à l'Union Saint-Gilloise. Un véritable coup dur pour le Standard.

Le 1er février dernier, Josué Homawoo faisait son retour sur les terrains après une déchirure musculaire partielle. Le Togolais avait manqué à l'appel dans l'effectif pour trois rencontres et était resté sur le banc contre La Gantoise, avant d'être titularisé face à Anderlecht.

Le défenseur a ensuite enchaîné en démarrant contre Bruges. Mais face à l'Union SG ce samedi soir, il a été obligé de sortir.

Le joueur de 28 ans a été remplacé par Daan Dierckx à la 40e minute. Deux minutes plus tôt, il avait effectué son dernier geste du match en intervenant en retard sur Patris côté gauche, un tacle qui lui a d’ailleurs valu un carton jaune.

Alors que tout se passait pour le mieux pour les Rouches qui menaient 1-0, cela est un véritable coup dur. Le joueur s'était montré jusqu'alors assez bien en jambes.

Daan Dierck remplacé dès l'entame de la secone période

Lire aussi… LIVE Standard - Union SG : la deuxième période a débuté
Daan Dierckx, de son côté, semblait avoir une chance de se montrer. Il a cependant été remplacé par David Bates à la mi-temps.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Union SG maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Union SG

Plus de news

LIVE Standard - Union SG : la deuxième période a débuté Live

LIVE Standard - Union SG : la deuxième période a débuté

21:57
LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

17:10
Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

21:40
1
"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

15:00
🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

13:30
Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand Analyse

Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand

21:04
Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

21:20
Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

20:14
"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

20:00
Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

20:30
1
Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

19:30
1
Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

18:31
Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

10:00
Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

19:00
Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

16:00
"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

18:00
Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

17:00
Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

17:32
"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

16:30
"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

15:30
Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

14:00
La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

14:30
Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

08:30
Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

12:30
Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

13:00
Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

12:00
Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

10:40
Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

11:00
Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

07:00
Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

11:30
1
Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

10:20
"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

13/02
Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

07:27
Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

09:00
1
Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

09:30
À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-0 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved