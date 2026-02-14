Date: 14/02/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 25

LIVE Standard - Union SG : la deuxième période a débuté

Le Standard de Liège reçoit le leader du championnat belge, l'Union Saint-Gilloise, ce samedi soir à Sclessin pour le compte de la 25e journée.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   69' 21" 
Nicolas Baccus
62
 Énomre possibilité pour le Standard
Mohr lance Ayensa qui s'avance dans la surface de réparation côté droit et passe Chambaere, mais, étant assez excentré, il ne parvient pas à bien placer sa frappe.
62
  Carte jaune pour Kamiel Van de Perre
52
  Carte jaune pour Henry Lawrence
47
 Frappe lointaine d'Anouar Ait El Hadj qui fonce sur la barre
46
 remplacé Louis Patris
remplaçant Guilherme Smith
46
 remplacé Daan Dierckx
remplaçant David Bates


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+4
  Carte jaune pour Rafiki Said
45
 Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
41
 Patris reprend un ballon aux abords de la surface de réparation après un corner, mais place loin au-dessus.
40
 remplacé Josué Homawoo
remplaçant Daan Dierckx
39
 Homawoo sort sur blessure !
38
  Carte jaune pour Josué Homawoo
37
 L'Union proche d'égaliser
Khalaili trouve Patris, qui reprend de la tête face au but, mais Pirard intervient bien.
33
 Fuseinei reste au sol, mais se relève rapidement
25
 Quelle occasion pour le Standard
Mortensen centre pour Karamoko, qui reçoit le ballon face au but vide, mais place au-dessus.
15
 GOAAAAL DU STANDARD !
Parti sur le côté droit, Fossey trouve Ayensa en retrait. Le buteur ne se fait pas prier et ouvre le score d'une superbe frappe !
15

But 		But de Dennis Ayensa (Marlon Fossey)
13
 Khalaili centre pour David. Le Canadien reprend de la tête, mais ne cadre pas !
10
 Frappe lointaine de Fuseini après un corner, mais ce n'est pas cadré.
7
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
7
 But de l'Union annulé
Fuseini pensait ouvrir le score suite à une passe en profondeur d’El Hadj, mais le but est annulé pour une faute de David (après vérification de la VAR).
5
 But pour Union SG? Le VAR analyse la phase.
1
 Première tentative au but
Patris centre pour Fuseini, qui place à côté.
1
 Standard - Union SG: 0-0
20:45
 Le match a débuté.
Standard (Standard - Union SG)
Standard: Lucas Pirard - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Henry Lawrence - Gustav Mortensen - Marco Ilaimaharitra - Ibrahim Karamoko - Marlon Fossey - Rafiki Said - Dennis Ayensa - Tobias Mohr
Banc: David Bates - Nayel Mehssatou - Adnane Abid - Bernard Nguene - Mohamed El Hankouri - Daan Dierckx - Charli Spoden - Belmin Dizdarević - Timothée NKada

Union SG (Standard - Union SG)
Union SG: Vic Chambaere - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Louis Patris - Anouar Ait El Hadj - Mohammed Fuseini - Promise David
Banc: Mateo Biondic - Guilherme Smith - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Guillaume François - Marc Giger - Jens Teunckens - Besfort Zeneli - Raul Florucz
Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

21:54

Josué Homawoo a été contraint de céder sa place en première mi-temps face à l'Union Saint-Gilloise. Un véritable coup dur pour le Standard.
Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 6.7 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 5/26 (19.2%)
Plus de stats
Homawoo Josué   40' 6.4 -
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Lawrence Henry   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 16/26 (61.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/8 (0%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/16 (56.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Fossey Marlon A 90' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Said Rafiki   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 90' 7.6 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/21 (42.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mohr Tobias 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 3/8 (37.5%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Banc
Bates David 45' 6.8 -
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 0'  
Abid Adnane 0'  
Nguene Bernard 0'  
El Hankouri Mohamed 0'  
Dierckx Daan 5' 6.9  
Plus de stats
Spoden Charli 0'  
Dizdarević Belmin 0'  
NKada Timothée 0'  
 

Union SG Union SG
Chambaere Vic 90' 6.0 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/25 (24%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 25/33 (75.8%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 32/37 (86.5%)
Plus de stats
Sykes Ross 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 32/42 (76.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Khalaili Anan 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 28/37 (75.7%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 51/54 (94.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 34/40 (85%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Patris Louis 45' 6.5 -
  • Précision des passes: 4/8 (50%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 18/26 (69.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Fuseini Mohammed 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 8/14 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
David Promise 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 12/17 (70.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Banc
Biondic Mateo 0'  
Smith Guilherme 45' 6.3 -
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Teunckens Jens 0'  
Zeneli Besfort 0'  
Florucz Raul 0'  

présentation (du match)

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin
LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin
Photo: © photonews

Le Standard de Liège reçoit le leader du championnat belge, l'Union Saint-Gilloise, ce samedi soir à Sclessin pour le compte de la 25e journée.

Les Rouches se sont largement inclinés face au Club de Bruges (3-0) le week-end dernier. Côté bruxellois, la confiance est pleinement de mise. Après un succès (2-1) face à la RAAL La Louvière dimanche dernier, les hommes de David Hubert se sont imposés (4-1) face au Sporting de Charleroi en demi-finale retour de la Coupe de Belgique et ont donc validé leur billet pour la finale.

Le Standard pourra compter sur les retours d'Ibrahim Karamoko, Marco Ilaimaharitra, Teddy Teuma et Mohamed El Hankouri. Matthieu Epolo, Casper Nielsen et Steeven Assengue sont toujours blessés tandis qu'Ibe Hautekiet est incertain.

À l'Union Saint-Gilloise, Kjell Scherpen est toujours blessé, tout comme Mamadou Thierno Barry, Ousseynou Niang et Kevin Rodriguez.

Le point sur le classement

Les hommes de Vincent Euvrard sont actuellement 9es de Pro League. Avec 30 unités, ils sont à cinq points du sixième, le KRC Genk, qui s'est imposé contre Malines (2-3) ce vendredi.

L'Union Saint-Gilloise trône toujours en tête du championnat avec 52 points. Les Bruxellois ont quatre points d'avance sur STVV, 2e, et cinq sur le Club de Bruges, 3e.

Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

13/02

Derrière la success story de l'Union Saint-Gilloise se cachent des sacrifices. Alex Muzio, président du club, en a dévoilé un particulièrement surprenant.

"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

13/02

La qualité du recrutement de l'Union depuis la remontée en D1A a été soulignée à de nombreuses reprises. On peut donc être surpris que le président de l'USG affirme... ne j...

Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

10:00

Jour de Saint-Valentin, mais aussi de 25ᵉ journée de Jupiler Pro League, ce samedi. Voici les compositions probables de la rencontre entre le Standard et l'Union Saint-Gill...

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

17:10

Le Standard de Liège reçoit le leader du championnat belge, l'Union Saint-Gilloise, ce samedi soir à Sclessin pour le compte de la 25e journée.

🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

13:30

Teddy Teuma retrouve l'Union Saint-Gilloise avec le Standard. Un match qui fait forcément remonter quelques souvenirs.

"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

15:00

David Hubert et l'Union Saint-Gilloise seront attendus de pied ferme au Standard ce soir. L'entraîneur bruxellois préface la rencontre...et déjà la finale de la Coupe contr...

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-0 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved