LIVE Standard - Union SG : la deuxième période a débuté

Le Standard de Liège reçoit le leader du championnat belge, l'Union Saint-Gilloise, ce samedi soir à Sclessin pour le compte de la 25e journée.

Les Rouches se sont largement inclinés face au Club de Bruges (3-0) le week-end dernier. Côté bruxellois, la confiance est pleinement de mise. Après un succès (2-1) face à la RAAL La Louvière dimanche dernier, les hommes de David Hubert se sont imposés (4-1) face au Sporting de Charleroi en demi-finale retour de la Coupe de Belgique et ont donc validé leur billet pour la finale.

Le Standard pourra compter sur les retours d'Ibrahim Karamoko, Marco Ilaimaharitra, Teddy Teuma et Mohamed El Hankouri. Matthieu Epolo, Casper Nielsen et Steeven Assengue sont toujours blessés tandis qu'Ibe Hautekiet est incertain.

À l'Union Saint-Gilloise, Kjell Scherpen est toujours blessé, tout comme Mamadou Thierno Barry, Ousseynou Niang et Kevin Rodriguez.

Le point sur le classement

Les hommes de Vincent Euvrard sont actuellement 9es de Pro League. Avec 30 unités, ils sont à cinq points du sixième, le KRC Genk, qui s'est imposé contre Malines (2-3) ce vendredi.

L'Union Saint-Gilloise trône toujours en tête du championnat avec 52 points. Les Bruxellois ont quatre points d'avance sur STVV, 2e, et cinq sur le Club de Bruges, 3e.