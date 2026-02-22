La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines

La RAAL accueille Malines cette après-midi. Les Loups veulent tout faire pour regagner du terrain en bas de tableau.

Le match aller entre les deux équipes avait été l'un des plus spectaculaires du début de saison : Malines avait ouvert le score, avant que la RAAL n'inscrive deux buts pour mener 1-2 à la 90e. C'est alors que Lion Lauberbach avait par deux fois surgi dans le temps additionnel pour offrir la victoire au KV dans une ambiance de folie.

"C'est vrai que le scénario du match avait été assez violent. Mais la douleur est vite passée, puisqu'on a gagné contre Bruges après", se souvient Frédéric Taquin en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Les Loups peuvent encore éviter les Playdowns

Après le 0-0 à Anderlecht, la RAAL veut enchaîner : "On doit creuser l'écart (actuellement de huit points) avec Dender mais on doit aussi ne pas oublier qu'on peut encore décrocher le maintien dans cinq matchs. On a trois matchs à la maison d'ici la fin. On sera ambitieux chez nous. En termes de motivation, on sera costauds".

En face, Malines sort aussi d'une bonne prestation, même si les troupes de Fred Vanderbiest ont fini par plier face à Genk. Le onze pourrait donc être assez similaire, comme du côté de la RAAL, où Djibril Lamego est toujours indisponible. Il faudra toutefois surveiller la montée en puissance de Majeed Ashimeru, qui frappe de plus en plus à la porte pour une place de titulaire.

Les compositions probables :

RAAL : Peano - Liongola, Faye, Maisonneuve, Okou, Gillot - Lahssaini, Lutonda, Ito - Fall, Afriyie





Malines : Miras - Marsà, St. Jago, Halhal - Koudou, Mrabti, Hammar, Servais - Van Brederode - Boersma, Antonio