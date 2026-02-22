Suis RAAL La Louvière - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
-
Date: 22/02/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 26
Stade: Easi Arena
La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines
Photo: © photonews

La RAAL accueille Malines cette après-midi. Les Loups veulent tout faire pour regagner du terrain en bas de tableau.

Le match aller entre les deux équipes avait été l'un des plus spectaculaires du début de saison : Malines avait ouvert le score, avant que la RAAL n'inscrive deux buts pour mener 1-2 à la 90e. C'est alors que Lion Lauberbach avait par deux fois surgi dans le temps additionnel pour offrir la victoire au KV dans une ambiance de folie.

"C'est vrai que le scénario du match avait été assez violent. Mais la douleur est vite passée, puisqu'on a gagné contre Bruges après", se souvient Frédéric Taquin en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Les Loups peuvent encore éviter les Playdowns

Après le 0-0 à Anderlecht, la RAAL veut enchaîner : "On doit creuser l'écart (actuellement de huit points) avec Dender mais on doit aussi ne pas oublier qu'on peut encore décrocher le maintien dans cinq matchs. On a trois matchs à la maison d'ici la fin. On sera ambitieux chez nous. En termes de motivation, on sera costauds".

En face, Malines sort aussi d'une bonne prestation, même si les troupes de Fred Vanderbiest ont fini par plier face à Genk. Le onze pourrait donc être assez similaire, comme du côté de la RAAL, où Djibril Lamego est toujours indisponible. Il faudra toutefois surveiller la montée en puissance de Majeed Ashimeru, qui frappe de plus en plus à la porte pour une place de titulaire.

Les compositions probables :

RAAL : Peano - Liongola, Faye, Maisonneuve, Okou, Gillot - Lahssaini, Lutonda, Ito - Fall, Afriyie

Malines : Miras - Marsà, St. Jago, Halhal - Koudou, Mrabti, Hammar, Servais - Van Brederode - Boersma, Antonio

Prono RAAL La Louvière - KV Malines

RAAL La Louvière gagne
Partage
KV Malines gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage KV Malines KV Malines gagne
16.08% 48.6% 35.31%
Les plus populaires
1-1
(116x)		 1-2
(58x)		 2-1
(27x)

Comparatif RAAL La Louvière - KV Malines

Classement

15
6

Points

25
36

Gagner

5
9

Perdre

10
7

Buts inscrits

21
32

Buts reçus

28
29

Cartes jaunes

49
65

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

1
2
3
30/08 16:00 KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
05/07 14:00 KV Malines KV Malines 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
05/07 14:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 KV Malines KV Malines
30/10 20:00 KV Malines KV Malines 3-1* RAAL La Louvière RAAL La Louvière
23/03 20:00 KV Malines KV Malines 0-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
25/10 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 KV Malines KV Malines
11:20

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-1 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
