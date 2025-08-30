Un doublé contre son camp...avant deux buts dans le temps additionnel : la RAAL perd tout en cinq minutes

La RAAL s'est inclinée de toute justesse à Malines (3-2). Les Loups menaient pourtant jusqu'à la fin du temps réglementaire.

C'est auréolée de son partage contre l'Union que la RAAL se présentait à Malines cette après-midi. Un changement dans le onze : Jerry Afriyie, arrivé dimanche dernier et déjà monté à la mi-temps était titulaire, renvoyant Oucasse Mendy sur le banc. Dans les rangs du KV, on note le retour de Benito Raman (récemment prolongé) à la pointe de l'attaque.

Comme le weekend dernier, La Louvière a patiemment coulissé dans le premier quart d'heure. Mais lorsque Malines a accéléré, la défense a eu du mal a contrer les assauts des locaux. Cela a commencé par une double occasion, avec d'abord une parade de Marcos Peano sur un coup franc de Bilal Bafdili et une reprise de Raman à côté (15e).

Déjà décisif contre l'Union, Peano a encore livré un grand match, avec une intervention à la limite dans les pieds de Benito Raman, puis un arrêt sur une frappe cadrée de l'attaquant malinois. La RAAL n'est pas restée sans réaction. Emmenés par un Afriyie très remuant devant, les Loups ont plusieurs fois mis le nez à la fenêtre, voyant notamment la frappe enroulée de Mohammed Guindo renvoyée par la barre.

Les occasions se faisaient de plus en plus fréquentes, la pièce allait finir par tomber. Elle a finalement (méritoirement) choisi le camp de Malines, aux commandes grâce à un deuxième ballon repris par Schoofs sur corner (25e). Dos au mur, la RAAL a poussé pour revenir, poussée par les centres d'un Thierry Lutonda une nouvelle fois intéressant sur son flanc. Les quelques percée d'Owen Maës ont également fait bouger les lignes, mais la défense de Malines était sur la trajectoire de ses tentatives, 1-0 au repos.

La réaction de la RAAL

Frédéric Taquin a bousculé ses troupes avec deux changements au repos. Mais outre les montées d'Oucasse Mendy et Joël Ito, c'est surtout le positionnement de ses hommes qui a changé. La RAAL est remontée sur le terrain plus conquérante, en récupérant beaucoup plus haut. Cela s'est traduit par plusieurs bons débordements sur les flancs amenant des phases arrêtées répétées. Et même...par un but.

Acculé, Malines a fini par plier, Ortwin De Wolf en premier. Sur un centre assez aérien d'Owen Maës, le gardien du KV a mal estimé la trajectoire du ballon, poussant le défenseur dans son dos à l'auto-but (69e, 1-1). A la rupture, Malines a bien failli vasciller sur les contres louviérois qui ont suivi, avant de finalement se reprendre en main pour serrer le jeu dans le dernier quart d'heure.

Mais alors que le public poussait, la RAAL a glacé l'AFAS-Stadion en reprenant les commandes...sur un nouvel auto-but. Mis en difficulté par un centre de Mendy, Redouane Halhal (déjà auteur du premier CSC) s'est offert un doublé face à son gardien, d'une reprise malheureuse de la tête (85e, 1-2). Les Loups étaient bien placés pour s'offrir une première victoire à l'extérieur...avant de tout perdre sur le gong.

Face aux assauts malinois, la défense louviéroise a oublié par deux fois de serrer Lion Lauberbach. L'attaquant allemand s'est mué en supersub, d'abord en égalisant au début du temps additionnel, avant de faire entrer Malines en transe d'une reprise sans trembler pour le 3-2 sur le gong. C'est la dure loi du football : pendant que le KV entame la trêve de manière particulière festive, la RAAL mettra du temps à digérer cette nouvelle fin de match tragique à l'extérieur, après avoir encore un peu plus entrevu la victoire.