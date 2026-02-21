Catastrophe pour l'Union : Promise David sort sur civière !

Promise David a dû sortir sur blessure contre l'Antwerp. Il a dû être évacué sur civière, glaçant le Parc Duden.

Promise David s'est encore montré précieux pour l'Union en ouvrant le score sur la seule erreur de la défense anversoise en première mi-temps. Sa frappe dans un angle fermé est rentrée via le poteau.

En deuxième mi-temps, le montant ne lui a cette fois pas souri en empêchant son lob sur Nozawa de faire 2-1. Mais surtout, ce deuxième acte a été marqué par sa sortie sur civière.

Une tuile supplémentaire pour l'Union

Le Canadien s'est pourtant tout de suite relevé après un contact assez dur avec Daam Foulon, qui semblait d'abord plus touché que lui. Mais la douleur a fait son oeuvre et l'attaquant unioniste est resté cloué au sol.

Les secouristes ont alors mesuré la gravité de la situation et l'ont évacué sur civière, avec beaucoup de précautions, visiblement pour préserver ses cervicales.

Sorti après de longues minutes au sol, David était en larmes sur son brancard. Même s'il faudra évidemment un peu attendre pour connaître la nature exacte de sa blessure, cela sonne comme un gros coup dur pour David Hubert, déjà privé de Raul Florucz et Kevin Rodriguez en attaque.



