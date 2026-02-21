Catastrophe pour l'Union : Promise David sort sur civière !

Catastrophe pour l'Union : Promise David sort sur civière !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Promise David a dû sortir sur blessure contre l'Antwerp. Il a dû être évacué sur civière, glaçant le Parc Duden.

Promise David s'est encore montré précieux pour l'Union en ouvrant le score sur la seule erreur de la défense anversoise en première mi-temps. Sa frappe dans un angle fermé est rentrée via le poteau.

En deuxième mi-temps, le montant ne lui a cette fois pas souri en empêchant son lob sur Nozawa de faire 2-1. Mais surtout, ce deuxième acte a été marqué par sa sortie sur civière.

Une tuile supplémentaire pour l'Union

Le Canadien s'est pourtant tout de suite relevé après un contact assez dur avec Daam Foulon, qui semblait d'abord plus touché que lui. Mais la douleur a fait son oeuvre et l'attaquant unioniste est resté cloué au sol.

Les secouristes ont alors mesuré la gravité de la situation et l'ont évacué sur civière, avec beaucoup de précautions, visiblement pour préserver ses cervicales.

Sorti après de longues minutes au sol, David était en larmes sur son brancard. Même s'il faudra évidemment un peu attendre pour connaître la nature exacte de sa blessure, cela sonne comme un gros coup dur pour David Hubert, déjà privé de Raul Florucz et Kevin Rodriguez en attaque.

Lire aussi… Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Union SG

Plus de news

Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp Analyse

Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp

23:20
Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

22:46
Encore battue, La Gantoise pourrait-elle dire adieu au top 6 ? "On ne devrait même pas en parler"

Encore battue, La Gantoise pourrait-elle dire adieu au top 6 ? "On ne devrait même pas en parler"

23:00
Leader provisoire, Saint-Trond affiche de grandes ambitions : "Une place en Coupe d'Europe serait méritée"

Leader provisoire, Saint-Trond affiche de grandes ambitions : "Une place en Coupe d'Europe serait méritée"

22:20
Accrochée par les Francs Borains, l'AS Eupen peut faire une croix sur son rêve en Challenger Pro League

Accrochée par les Francs Borains, l'AS Eupen peut faire une croix sur son rêve en Challenger Pro League

22:00
"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF

"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF

21:30
Débuts professionnels d'un très grand espoir du Sporting d'Anderlecht : "Il a déjà un énorme charisme"

Débuts professionnels d'un très grand espoir du Sporting d'Anderlecht : "Il a déjà un énorme charisme"

21:00
Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

14:40
🎥 Un penalty raté sauve le Club de Bruges, qui s'impose non sans mal face à Louvain

🎥 Un penalty raté sauve le Club de Bruges, qui s'impose non sans mal face à Louvain

20:10
🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

20:40
Des blessés embêtants de part et d'autre : les compos probables d'Union - Antwerp

Des blessés embêtants de part et d'autre : les compos probables d'Union - Antwerp

11:00
🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus

🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus

20:00
Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"

Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/02: Goto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/02: Goto

18:30
Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou

Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou

19:01
Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

18:30
16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

18:00
"Il y a eu une campagne de dénigrement interne" : comment Anderlecht a savonné la planche de Besnik Hasi

"Il y a eu une campagne de dénigrement interne" : comment Anderlecht a savonné la planche de Besnik Hasi

17:30
1
Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

17:00
"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

16:00
"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

15:30
Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

16:19
"Il ne s'est pas rendu compte" : quand Kenneth Bornauw lisait à Renard un message...confidentiel

"Il ne s'est pas rendu compte" : quand Kenneth Bornauw lisait à Renard un message...confidentiel

14:20
1
Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

15:00
"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

14:00
Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau" Interview

Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau"

13:20
Catastrophique dans la course au top six : Rik De Mil doit gérer une défense décimée

Catastrophique dans la course au top six : Rik De Mil doit gérer une défense décimée

13:00
Officiel : une bonne connaissance d'Yves Vanderhaeghe renforce le staff des Francs Borains

Officiel : une bonne connaissance d'Yves Vanderhaeghe renforce le staff des Francs Borains

13:40
"Il deviendra un joueur de haut niveau" : le Club de Bruges a eu le nez creux

"Il deviendra un joueur de haut niveau" : le Club de Bruges a eu le nez creux

12:20
Le Barça prêt à passer à l'action pour Malick Fofana ?

Le Barça prêt à passer à l'action pour Malick Fofana ?

12:40
Quel club pour Yari Verschaeren ? Plusieurs pistes pour son grand départ

Quel club pour Yari Verschaeren ? Plusieurs pistes pour son grand départ

11:40
Le message de Vincent Kompany fait réagir sa direction : le président du Bayern prend la parole

Le message de Vincent Kompany fait réagir sa direction : le président du Bayern prend la parole

12:00
"C'est dans un coin de ma tête" : un Diablotin refuse 19 millions d'euros et l'Allemagne pour viser le Mondial

"C'est dans un coin de ma tête" : un Diablotin refuse 19 millions d'euros et l'Allemagne pour viser le Mondial

11:20
"Ils rapporteront plus de 50 millions d'euros" : Olivier Renard dévoile le pactole qui attend Anderlecht

"Ils rapporteront plus de 50 millions d'euros" : Olivier Renard dévoile le pactole qui attend Anderlecht

10:30
Il avait dit non... mais un club de Premier League prépare une nouvelle offensive pour Promise David

Il avait dit non... mais un club de Premier League prépare une nouvelle offensive pour Promise David

08:00
Jérémy Taravel lance un avertissement à Saint-Trond avant le début des Play-Offs 1

Jérémy Taravel lance un avertissement à Saint-Trond avant le début des Play-Offs 1

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved