Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp
L'Union Saint-Gilloise s'en est encore sortie au courage contre l'Antwerp. Voici les notes des joueurs pour leur prestation.

Chambaere (6) : facilement dribblé au quart d'heure, il a vu avec beaucoup de soulagement Kerk pousser son ballon trop loin. Fusillé à bout portant sur le but anversois. Pas grand-chose d'autre à faire.

Mac Allister (6,5): la pluie et le terrain glissant à souhait l'ont encouragé à y aller encore plus gaiement dans ses tacles. Les attaquants visiteurs ont plusieurs fois échappé au pire.

Burgess (5) : des duels de vieux briscards avec Vincent Janssen. Pas son match le plus rassurant de la saison : sa mauvaise appréciation d'un long ballon a déjà failli coûter cher au quart d'heure, il se fait ensuite facilement avoir par Janssen sur l'égalisation.

Sykes (7) : Trop facilement dépassé par Valencia sur le 1-1 de l'Antwerp. Mais comme souvent, sa présence sur phase arrêtée lui a encore permis de se racheter : avant de signer le 2-1 dans le moneytime, il y avait déjà eu quelques solides coups de casque.

Les pistons bien contenus

Khalaili (6) : toujours aussi impressionnant lorsqu'il enclenche son sprint. Mais Foulon ne s'en est pas laissé compter et l'a bien contenu.

Lire aussi… Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

Van de Perre (6) : comme Mac Allister, les conditions n'étaient pas pour lui déplaire. Mais on l'a vu plusieurs fois se faire aspirer par des appels de joueurs anversois libérant certains espaces devant la défense.

Zorgane (6,5) : sans cesse à la bagarre dans l'entrejeu pour gratter des ballons, couper des angles et permettre à l'Union de récupérer haut.

Guilherme (5,5) : de retour dans le onze après son but contre le Standard, il n'aura pas réussi à être aussi en vue qu'à Sclessin. Quelques débordements intéressants, moins de précision dans ses centres.

Ait El Hadj (6) : quelques duels d'anciens numéros dix de Neerpede avec Dennis Praet. Peu en vue dans le jeu mais décisif sur la phase de l'ouverture du score et toujours très précis sur phase arrêtée pour continuer à en faire une grande force de l'Union.

David (7,5) : Pas toujours très à l'aise dans ses contrôles sur cette pelouse glissante. On s'apprêtait justement à écrire que sa première mi-temps était assez anonyme...avant qu'il ne fasse la différence juste avant le repos d'une frappe parfaitement calibrée. Frustré par le poteau à l'occasion de son lob sur Nozawa. L'Union peut craindre le pire si sa sortie sur civière (suite à un solide duel avec Foulon) devait se traduire en absence prolongée.

Fuseini (4) : il a longtemps attendu son heure sur les déviations de Promise David. Mais elle n'est jamais venue.
 

