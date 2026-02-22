MT : Et de 3 ! Anderlecht marche sur Zulte Waregem
Anderlecht se rend à Zulte Waregem ce dimanche soir avec un esprit de revanche. Battus lors de leurs trois dernières confrontations face aux Flandriens, les Mauves devront briser la spirale négative.
Mi-temps
Mi-temps
45+6
Fin de la première période. C'est Anderlecht qui est devant alors que Zulte était meilleur...
45+2
Étonnant comme première période quand même.
44
But de Ilay Camara
43
C'est dingue ! Camara alourdi le score 0-3 !!!
41
Quel BUT !! Doublé d'Hazard. Une frappe imparable pour Gabriel !
41
|
But de Thorgan Hazard (Nathan De Cat)
39
BUT DE THORGAN HAZARD CONTRE SON ANCIEN CLUB ! 0-1
|
39
|
But de Thorgan Hazard (Coup de pied de réparation)
38
Voilà, pénalty pour Anderlecht. Faute de main.
38
Penalty pour Anderlecht
37
La VAR vérifie une action, une main a été signalée.
35
Immense occasion pour les bruxellois ! Saliba a failli ouvrir le score, mais son tir est contré.
35
Frappe contrée de Saliba. Corner pour les Mauves.
33
Triste à dire, mais Nathan Saliba est invisible.
32
Zulte Waregem est déjà à11 tirs tentés
32
À part le but annulé de Bertaccini, on n'a rien vu de la part d'Anderlecht.
30
CA CHAUFFE DANS LA SURFACE DE COOSEMANS.
|
30
Erenbjreg est un poison pour la défense d'Anderlecht.
29
Jérémy Taravel fait beaucoup de gestes depuis son banc de touche.
26
Le coup-franc de Thorgan Hazard termine dans les gants de Gabriel.
24
Claes a tenté sa chance à 25 mètres du but. Coosemans a facilement capté le ballon.
21
C'est bien Ilay Camara qui était en position d'hors-jeu.
20
Hors-jeu !
20
Le VAR a pris sa décision, pas de but
18
ADRIANO BERTACCINI OUVRE LE SCORE APRÈS PLUS DE 750 MINUTES SANS BUT
18
BUUUUUUUUUUT D'ANDERLECHT
18
But de Adriano Bertaccini
|
16
Opuku a chancement gagné ses duels dans la surface mauve, Erenbjerg frappe à nouveau mais c'est dévié.
15
Les Bruxellois se cherchent, mais le bloc de Waregem est solide.
13
Anderlecht bouge beaucoup, mais sans ballon.
9
Le danger ne vient que du camp de Waregem. Colin Coosemans a dû se déployer.
8
Pas mal d'espace dans la défense des Mauves. Frappe du pied droit Erenbjerg.
7
C'est le 250e match de Verschaeren avec Anderlecht.
6
C'est Zulte Waregem qui est le plus dangereux pour le moment.
1
C'est parti !!!
1
Zulte Waregem - Anderlecht: 0-0
18:29
Bonjour à tous ! On se retrouve pour le direct commenté du soir.
Zulte Waregem:
Brent Gabriel
- Thomas Claes
- Jakob Kiilerich
- Benoit De Jaegere
- Benoit Nyssen
- Lukas Willen
- Dirk Asare
- Emran Soglo
- Jeppe Erenbjerg
- Joseph Opoku
- Anosike Ementa
Banc:
Louis Bostyn
- Anton Tanghe
- Jelle Vossen
- Stavros Gavriel
- Wilguens Paugain
- Tobias Hedl
- Malick Mbaye
- Marley Ake
- Yannick Cappelle
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ilay Camara
- Lucas Hey
- Mihajlo Ilic
- Ludwig Augustinsson
- Yari Verschaeren
- Nathan-Dylan Saliba
- Nathan De Cat
- Tristan Degreef
- Adriano Bertaccini
- Thorgan Hazard
Banc:
Mathys Angely
- Mihajlo Cvetkovic
- Danylo Sikan
- Enric Llansana
- Mario Stroeykens
- Justin Heekeren
- Killian Sardella
- Ali Maamar
- Ibrahim Kanate
Gabriel Brent
| 5.7
Brent Gabriel @ Zulte Waregem - Anderlecht5.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|1
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|10/11 (90.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|5/6 (83.3%)
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Arrêts: 1
- Dégagements des poings: 0
- Ballon capté: 0
Claes Thomas
|
| 6.5
Thomas Claes @ Zulte Waregem - Anderlecht6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|1
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|4
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|16/16 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Précision des passes: 16/16 (100%)
- Tirs cadrés: 1/4
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Kiilerich Jakob
|
| 6.4
Jakob Kiilerich @ Zulte Waregem - Anderlecht6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|19/20 (95%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Précision des passes: 19/20 (95%)
De Jaegere Benoit
|
| 5.8
Benoit De Jaegere @ Zulte Waregem - Anderlecht5.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|2
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|12/14 (85.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/6 (33.3%)
| Ballons perdus
|2
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/14 (85.7%)
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
- Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Nyssen Benoit
|
| 6.3
Benoit Nyssen @ Zulte Waregem - Anderlecht6.3
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|2
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|9/14 (64.3%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|1/4 (25%)
| Ballons perdus
|9
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/14 (64.3%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/1
- Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Willen Lukas
|
| 6.2
Lukas Willen @ Zulte Waregem - Anderlecht6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|10/14 (71.4%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|1/5 (20%)
| Ballons perdus
|6
|
Plus de stats
- Précision des passes: 10/14 (71.4%)
- Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Asare Dirk
|
| 6.6
Dirk Asare @ Zulte Waregem - Anderlecht6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|1
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|13/14 (92.9%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|2
|
Plus de stats
- Précision des passes: 13/14 (92.9%)
- Tirs cadrés: 1/1
Soglo Emran
|
| 6.2
Emran Soglo @ Zulte Waregem - Anderlecht6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|9/14 (64.3%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/2 (50%)
| Précision des longs ballons
|1/2 (50%)
| Ballons perdus
|8
|
Plus de stats
- Précision des passes: 9/14 (64.3%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Erenbjerg Jeppe
|
| 7.0
Jeppe Erenbjerg @ Zulte Waregem - Anderlecht7.0
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|3
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|3
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|2/2 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|20/22 (90.9%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|4
|
Plus de stats
- Précision des passes: 20/22 (90.9%)
- Passes clés: 2
- Tirs cadrés: 0/3
- Dribbles réussis: 2/2 (100%)
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Opoku Joseph
|
| 6.5
Joseph Opoku @ Zulte Waregem - Anderlecht6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|1
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|7/7 (100%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Précision des passes: 7/7 (100%)
- Passes clés: 2
- Tirs cadrés: 1/2
Ementa Anosike
|
| 6.4
Anosike Ementa @ Zulte Waregem - Anderlecht6.4
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|1
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/2 (50%)
| Distribution
| Précision des passes
|8/13 (61.5%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|8
|
Plus de stats
- Précision des passes: 8/13 (61.5%)
- Dribbles réussis: 1/2 (50%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Bostyn Louis
|
Tanghe Anton
|
Vossen Jelle
|
Gavriel Stavros
|
Paugain Wilguens
|
Hedl Tobias
|
Mbaye Malick
|
Ake Marley
|
Cappelle Yannick
|
Coosemans Colin
|
| 7.7
Colin Coosemans @ Zulte Waregem - Anderlecht7.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|3
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|11/15 (73.3%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|6/10 (60%)
| Ballons perdus
|4
|
Plus de stats
- Arrêts: 3
- Dégagements des poings: 0
- Ballon capté: 0
Camara Ilay
|
| 6.6
Ilay Camara @ Zulte Waregem - Anderlecht6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|1
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|18/22 (81.8%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|1/1 (100%)
| Précision des longs ballons
|0/1 (0%)
| Ballons perdus
|7
|
Plus de stats
- Précision des passes: 18/22 (81.8%)
Hey Lucas
|
| 6.7
Lucas Hey @ Zulte Waregem - Anderlecht6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|1
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|12/14 (85.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/3 (0%)
| Ballons perdus
|2
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/14 (85.7%)
- Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Ilic Mihajlo
|
| 7.1
Mihajlo Ilic @ Zulte Waregem - Anderlecht7.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|2
| Dégagements
|4
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|20/21 (95.2%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|3/3 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Précision des passes: 20/21 (95.2%)
- Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Augustinsson Ludwig
|
| 7.1
Ludwig Augustinsson @ Zulte Waregem - Anderlecht7.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|2
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|22/23 (95.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Précision des passes: 22/23 (95.7%)
Verschaeren Yari
|
| 6.6
Yari Verschaeren @ Zulte Waregem - Anderlecht6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|18/19 (94.7%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|2
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|1/1 (100%)
| Ballons perdus
|4
|
Plus de stats
- Précision des passes: 18/19 (94.7%)
- Passes clés: 1
Saliba Nathan-Dylan
|
| 7.2
Nathan-Dylan Saliba @ Zulte Waregem - Anderlecht7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|2
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|2
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|2
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|19/20 (95%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|1
|
Plus de stats
- Précision des passes: 19/20 (95%)
- Tirs cadrés: 0/2
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
De Cat Nathan
A
|
| 7.2
Nathan De Cat @ Zulte Waregem - Anderlecht7.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|1
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|3
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|1
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|16/19 (84.2%)
| Passes clés
|2
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|5
|
Plus de stats
- Assists: 1
- Précision des passes: 16/19 (84.2%)
- Passes clés: 2
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Degreef Tristan
|
| 6.7
Tristan Degreef @ Zulte Waregem - Anderlecht6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|1
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|1/1 (100%)
| Distribution
| Précision des passes
|12/12 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
Plus de stats
- Précision des passes: 12/12 (100%)
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Bertaccini Adriano
|
| 6.5
Adriano Bertaccini @ Zulte Waregem - Anderlecht6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|1
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|2
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|1
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Dribbles réussis
|0/2 (0%)
| Distribution
| Précision des passes
|5/12 (41.7%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|11
|
Plus de stats
- Précision des passes: 5/12 (41.7%)
- Tirs cadrés: 0/1
- Dribbles réussis: 0/2 (0%)
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Hazard Thorgan
⚽ ⚽
|
| 8.2
Thorgan Hazard @ Zulte Waregem - Anderlecht8.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|42
| Buts
|2
| Coup de pied de réparation (goals)
|1
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|3
| Tirs cadrés
|3
| Tirs sur le cadre
|0
| Buts sur phase arrêtée
|0/1
| Distribution
| Précision des passes
|10/14 (71.4%)
| Passes clés
|1
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/2 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|8
|
Plus de stats
- Buts: 2
- Coup de pied de réparation: 1
- Précision des passes: 10/14 (71.4%)
- Passes clés: 1
- Tirs cadrés: 3/3
- Buts sur phase arrêtée: 0/1
- Précision des centres: 0/2 (0%)
Angely Mathys
|
Cvetkovic Mihajlo
|
Sikan Danylo
|
Llansana Enric
|
Stroeykens Mario
|
Heekeren Justin
|
Sardella Killian
|
Maamar Ali
|
Kanate Ibrahim
|
