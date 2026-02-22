MT : Et de 3 ! Anderlecht marche sur Zulte Waregem

45+6

Fin de la première période. C'est Anderlecht qui est devant alors que Zulte était meilleur...



45+2

Étonnant comme première période quand même.



44



But de Ilay Camara





43

C'est dingue ! Camara alourdi le score 0-3 !!!



41

Quel BUT !! Doublé d'Hazard. Une frappe imparable pour Gabriel !



41



But de Thorgan Hazard (Nathan De Cat)





39

BUT DE THORGAN HAZARD CONTRE SON ANCIEN CLUB ! 0-1



39



But de Thorgan Hazard (Coup de pied de réparation)





38

Voilà, pénalty pour Anderlecht. Faute de main.



38



Penalty pour Anderlecht





37

La VAR vérifie une action, une main a été signalée.



35

Immense occasion pour les bruxellois ! Saliba a failli ouvrir le score, mais son tir est contré.



35

Frappe contrée de Saliba. Corner pour les Mauves.



33

Triste à dire, mais Nathan Saliba est invisible.



32

Zulte Waregem est déjà à11 tirs tentés



32

À part le but annulé de Bertaccini, on n'a rien vu de la part d'Anderlecht.



30

CA CHAUFFE DANS LA SURFACE DE COOSEMANS.



30

Erenbjreg est un poison pour la défense d'Anderlecht.



29

Jérémy Taravel fait beaucoup de gestes depuis son banc de touche.



26

Le coup-franc de Thorgan Hazard termine dans les gants de Gabriel.



24

Claes a tenté sa chance à 25 mètres du but. Coosemans a facilement capté le ballon.



21

C'est bien Ilay Camara qui était en position d'hors-jeu.



20

Hors-jeu !



20

Le VAR a pris sa décision, pas de but





18

ADRIANO BERTACCINI OUVRE LE SCORE APRÈS PLUS DE 750 MINUTES SANS BUT



18

BUUUUUUUUUUT D'ANDERLECHT



18

But de Adriano Bertaccini





16

Opuku a chancement gagné ses duels dans la surface mauve, Erenbjerg frappe à nouveau mais c'est dévié.



15

Les Bruxellois se cherchent, mais le bloc de Waregem est solide.



13

Anderlecht bouge beaucoup, mais sans ballon.



9

Le danger ne vient que du camp de Waregem. Colin Coosemans a dû se déployer.



8

Pas mal d'espace dans la défense des Mauves. Frappe du pied droit Erenbjerg.



7

C'est le 250e match de Verschaeren avec Anderlecht.



6

C'est Zulte Waregem qui est le plus dangereux pour le moment.



1

C'est parti !!!



1

Zulte Waregem - Anderlecht: 0-0





18:29

Bonjour à tous ! On se retrouve pour le direct commenté du soir.

