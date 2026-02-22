Date: 22/02/2026 18:30
MT : Et de 3 ! Anderlecht marche sur Zulte Waregem

Anderlecht se rend à Zulte Waregem ce dimanche soir avec un esprit de revanche. Battus lors de leurs trois dernières confrontations face aux Flandriens, les Mauves devront briser la spirale négative.

45+6
 Fin de la première période. C'est Anderlecht qui est devant alors que Zulte était meilleur...
45+2
 Étonnant comme première période quand même.
44

But 		But de Ilay Camara
43
 C'est dingue ! Camara alourdi le score 0-3 !!!
41
 Quel BUT !! Doublé d'Hazard. Une frappe imparable pour Gabriel !
41

But 		But de Thorgan Hazard (Nathan De Cat)
39
 BUT DE THORGAN HAZARD CONTRE SON ANCIEN CLUB ! 0-1
39

But 		But de Thorgan Hazard (Coup de pied de réparation)
38
 Voilà, pénalty pour Anderlecht. Faute de main.
38

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Anderlecht
37
 La VAR vérifie une action, une main a été signalée.
35
 Immense occasion pour les bruxellois ! Saliba a failli ouvrir le score, mais son tir est contré.
35
 Frappe contrée de Saliba. Corner pour les Mauves.
33
 Triste à dire, mais Nathan Saliba est invisible.
32
 Zulte Waregem est déjà à11 tirs tentés
32
 À part le but annulé de Bertaccini, on n'a rien vu de la part d'Anderlecht.
30
 CA CHAUFFE DANS LA SURFACE DE COOSEMANS.
30
 Erenbjreg est un poison pour la défense d'Anderlecht.
29
 Jérémy Taravel fait beaucoup de gestes depuis son banc de touche.
26
 Le coup-franc de Thorgan Hazard termine dans les gants de Gabriel.
24
 Claes a tenté sa chance à 25 mètres du but. Coosemans a facilement capté le ballon.
21
 C'est bien Ilay Camara qui était en position d'hors-jeu.
20
 Hors-jeu !
20
 Le VAR a pris sa décision, pas de but
18
 ADRIANO BERTACCINI OUVRE LE SCORE APRÈS PLUS DE 750 MINUTES SANS BUT
18
 BUUUUUUUUUUT D'ANDERLECHT
18
 But de Adriano Bertaccini
16
 Opuku a chancement gagné ses duels dans la surface mauve, Erenbjerg frappe à nouveau mais c'est dévié.
15
 Les Bruxellois se cherchent, mais le bloc de Waregem est solide.
13
 Anderlecht bouge beaucoup, mais sans ballon.
9
 Le danger ne vient que du camp de Waregem. Colin Coosemans a dû se déployer.
8
 Pas mal d'espace dans la défense des Mauves. Frappe du pied droit Erenbjerg.
7
 C'est le 250e match de Verschaeren avec Anderlecht.
6
 C'est Zulte Waregem qui est le plus dangereux pour le moment.
1
 C'est parti !!!
1
 Zulte Waregem - Anderlecht: 0-0
18:29
 Bonjour à tous ! On se retrouve pour le direct commenté du soir.
Zulte Waregem (Zulte Waregem - Anderlecht)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Thomas Claes - Jakob Kiilerich - Benoit De Jaegere - Benoit Nyssen - Lukas Willen - Dirk Asare - Emran Soglo - Jeppe Erenbjerg - Joseph Opoku - Anosike Ementa
Banc: Louis Bostyn - Anton Tanghe - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Wilguens Paugain - Tobias Hedl - Malick Mbaye - Marley Ake - Yannick Cappelle

Anderlecht (Zulte Waregem - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Lucas Hey - Mihajlo Ilic - Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard
Banc: Mathys Angely - Mihajlo Cvetkovic - Danylo Sikan - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Killian Sardella - Ali Maamar - Ibrahim Kanate

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 5.7  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Claes Thomas 6.5  
  • Précision des passes: 16/16 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Kiilerich Jakob 6.4  
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
De Jaegere Benoit 5.8  
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Nyssen Benoit 6.3  
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Willen Lukas 6.2  
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Asare Dirk 6.6  
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Soglo Emran 6.2  
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Erenbjerg Jeppe 7.0  
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Opoku Joseph 6.5  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
Ementa Anosike 6.4  
  • Précision des passes: 8/13 (61.5%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Banc
Bostyn Louis  
Tanghe Anton  
Vossen Jelle  
Gavriel Stavros  
Paugain Wilguens  
Hedl Tobias  
Mbaye Malick  
Ake Marley  
Cappelle Yannick  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 7.7  
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Camara Ilay 6.6  
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
Hey Lucas 6.7  
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Ilic Mihajlo 7.1  
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Augustinsson Ludwig 7.1  
  • Précision des passes: 22/23 (95.7%)
Verschaeren Yari 6.6  
  • Précision des passes: 18/19 (94.7%)
  • Passes clés: 1
Saliba Nathan-Dylan 7.2  
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
De Cat Nathan A 7.2  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Degreef Tristan 6.7  
  • Précision des passes: 12/12 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Bertaccini Adriano 6.5  
  • Précision des passes: 5/12 (41.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Hazard Thorgan ⚽ ⚽ 8.2  
  • Buts: 2
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Banc
Angely Mathys  
Cvetkovic Mihajlo  
Sikan Danylo  
Llansana Enric  
Stroeykens Mario  
Heekeren Justin  
Sardella Killian  
Maamar Ali  
Kanate Ibrahim  
Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

19/02

Arrivé du Lierse cet hiver, Dirk Asare pourrait profiter du départ de Tochukwu Nnadi et de la suspension d'Enrique Lofolomo pour connaître sa toute première titularisation ...

"Il est temps de partir" : malgré ses 250 matchs avec Anderlecht, il est poussé vers la sortie

"Il est temps de partir" : malgré ses 250 matchs avec Anderlecht, il est poussé vers la sortie

20/02

Dimanche, Yari Verschaeren disputera son 250e match avec Anderlecht. Un cap symbolique qui pourrait marquer la fin de son aventure.

Quel club pour Yari Verschaeren ? Plusieurs pistes pour son grand départ

Quel club pour Yari Verschaeren ? Plusieurs pistes pour son grand départ

21/02

En fin de contrat au RSC Anderlecht, Yari Verschaeren se dirige vers un départ. Il ne devrait pas continuer sa carrière en Belgique.

"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

21/02

L'interview accordée par Olivier Renard au Soir apporte un certain éclairage sur plusieurs manoeuvres de ces dernières semaines. Notamment en ce qui concerne Danylo Sikan e...

"Tous les autres sont remplaçables" : l'ancien coach de Zulte tacle Anderlecht avant la rencontre

"Tous les autres sont remplaçables" : l'ancien coach de Zulte tacle Anderlecht avant la rencontre

11:00

L'ancien coach de Zulte Waregem, Francky Dury, critique sévèrement la gestion et le niveau des Mauves avant leurs retrouvailles ce dimanche.

Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

11:40

Jelle Vossen a un rôle plus discret cette saison à Zulte Waregem. Un choix assumé par son entraîneur, qui explique pourquoi l'attaquant expérimenté est moins utilisé.

"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

13:00

Invité spécial dimanche à Zulte Waregem, Francky Dury espère voir "son" Essevee faire tomber Anderlecht.

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 0-0 Charleroi Charleroi
