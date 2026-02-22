Triplé de Thorgan Hazard contre son ancien club : Anderlecht terasse Zulte Waregem

Porté par un triplé de Thorgan Hazard, Anderlecht bat enfin son "chat noir" Zulte Waregem 2-4. Une victoire qui met fin à une série de sept matchs sans succès.

Il y a des soirs où le football aime nous surprendre. Et ce Zulte Waregem - Anderlecht en faisait partie. Anderlecht n'avait plus battu son "chat noir" lors des trois derniers duels. Pire encore, les Bruxellois étaient sur sept matchs sans victoire en Pro League.

Mauvais début de rencontre pour les Mauves

Le début de match n'a rassuré personne du côté bruxellois. Dès la 6e minute, Zulte Waregem s'est montré dangereux. Beaucoup d'espace dans la défense d'Anderlecht. Le danger ne venait que de Zulte. Les Bruxellois se cherchaient et hésitaient. C'était le 250e match de Yari Verschaeren sous le maillot anderlechtois.

Adriano Bertaccini a marqué à la 18e après plus de 750 minutes sans but. Une libération… vite refroidie par la VAR. Hors-jeu de Camara, le but est annulé. La frustration est visible, sur le banc où Jérémy Taravel multipliait les gestes.

En quelques minutes le match change de visage. Penalty pour Anderlecht à la 39e, faute de main de Jakob. Thorgan Hazard s'avance et le transforme calmement. Deux minutes plus tard, il récidive d'une frappe au premier poteau, en dehors de la surface. Et ce n'est pas fini : Camara alourdit le score à la 43e minute. 0-3 à la pause.

La première réaction de Zulte

Mais Zulte n'abdique pas. À la 53e minute, Ementa réduit l'écart après un bon débordement de Soglo. 1-3. La panique s'installe dans la surface anderlechtoise. À la 62e, Ementa élimine Hey, mais ne trouve personne pour conclure. Les Mauves ne dépassent plus le milieu de terrain.





Triplé pour Thorgan

Et puis, encore lui. À la 86e minute, Hazard s'offre un triplé. Il se fait justice lui-même et ne célèbre pas. Le public a applaudi sa sortie. Ake réduit le score à 2-4 deux minutes plus tard, mais le mal est fait. Anderlecht tient enfin sa victoire.