Date: 22/02/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 26
Triplé de Thorgan Hazard contre son ancien club : Anderlecht terasse Zulte Waregem
Muzamel Rahmat
Porté par un triplé de Thorgan Hazard, Anderlecht bat enfin son "chat noir" Zulte Waregem 2-4. Une victoire qui met fin à une série de sept matchs sans succès.

Il y a des soirs où le football aime nous surprendre. Et ce Zulte Waregem - Anderlecht en faisait partie. Anderlecht n'avait plus battu son "chat noir" lors des trois derniers duels. Pire encore, les Bruxellois étaient sur sept matchs sans victoire en Pro League.

Mauvais début de rencontre pour les Mauves

Le début de match n'a rassuré personne du côté bruxellois. Dès la 6e minute, Zulte Waregem s'est montré dangereux. Beaucoup d'espace dans la défense d'Anderlecht. Le danger ne venait que de Zulte. Les Bruxellois se cherchaient et hésitaient. C'était le 250e match de Yari Verschaeren sous le maillot anderlechtois.

Adriano Bertaccini a marqué à la 18e après plus de 750 minutes sans but. Une libération… vite refroidie par la VAR. Hors-jeu de Camara, le but est annulé. La frustration est visible, sur le banc où Jérémy Taravel multipliait les gestes.

En quelques minutes le match change de visage. Penalty pour Anderlecht à la 39e, faute de main de Jakob. Thorgan Hazard s'avance et le transforme calmement. Deux minutes plus tard, il récidive d'une frappe au premier poteau, en dehors de la surface. Et ce n'est pas fini : Camara alourdit le score à la 43e minute. 0-3 à la pause.

La première réaction de Zulte

Mais Zulte n'abdique pas. À la 53e minute, Ementa réduit l'écart après un bon débordement de Soglo. 1-3. La panique s'installe dans la surface anderlechtoise. À la 62e, Ementa élimine Hey, mais ne trouve personne pour conclure. Les Mauves ne dépassent plus le milieu de terrain.

Triplé pour Thorgan

Et puis, encore lui. À la 86e minute, Hazard s'offre un triplé. Il se fait justice lui-même et ne célèbre pas. Le public a applaudi sa sortie. Ake réduit le score à 2-4 deux minutes plus tard, mais le mal est fait. Anderlecht tient enfin sa victoire.

Les compositions

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 5.76 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Claes Thomas 90' 6.61 -
  • Précision des passes: 41/45 (91.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/7
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Kiilerich Jakob 88' 6.32 -
  • Précision des passes: 62/68 (91.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
De Jaegere Benoit 90' 6.08 -
  • Précision des passes: 39/48 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Nyssen Benoit 73' 5.98 -
  • Précision des passes: 30/37 (81.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Willen Lukas 90' 6.04 -
  • Précision des passes: 38/48 (79.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Asare Dirk 90' 6.74 -
  • Précision des passes: 44/46 (95.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Soglo Emran A   79' 6.55 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 32/39 (82.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Erenbjerg Jeppe 79' 6.37 -
  • Précision des passes: 34/42 (81%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/6
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Opoku Joseph 79' 6.53 -
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Ementa Anosike 90' 8.06 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/29 (58.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/6 (16.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
  • Ballons perdus: 23
Banc
Bostyn Louis 0'  
Tanghe Anton 0'  
Vossen Jelle 2' 6.22  
  • Tirs cadrés: 0/1
Gavriel Stavros 11' 5.92 -
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Paugain Wilguens 0'  
Hedl Tobias 11' 6.42 -
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Mbaye Malick 11' 6.23 -
Ake Marley 17' 6.92 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Cappelle Yannick 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.71 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 3
  • Ballon capté: 0
Camara Ilay 64' 7.05 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Hey Lucas 90' 6.29 9
  • Précision des passes: 21/25 (84%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Ilic Mihajlo 90' 6.91 -
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Interceptions: 5
Augustinsson Ludwig 64' 6.7 -
  • Précision des passes: 29/33 (87.9%)
Verschaeren Yari 64' 6.54 -
  • Précision des passes: 28/30 (93.3%)
  • Passes clés: 2
Saliba Nathan-Dylan   90' 6.56 -
  • Précision des passes: 41/45 (91.1%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 6
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
De Cat Nathan A A 90' 8.31 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Degreef Tristan A 90' 7.18 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Bertaccini Adriano 76' 6.07 -
  • Précision des passes: 14/23 (60.9%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Hazard Thorgan ⚽ ⚽ ⚽ 89' 9.27 -
  • Buts: 3
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 33/43 (76.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 4/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 21
Banc
Angely Mathys 0'  
Cvetkovic Mihajlo 0'  
Sikan Danylo 0'  
Llansana Enric 1' 5.88  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Stroeykens Mario 14' 6.12 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Heekeren Justin 0'  
Sardella Killian 26' 6.23 -
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
Maamar Ali 26' 6.4 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Kanate Ibrahim 26' 6.32 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Revivre Zulte Waregem - Anderlecht

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
