Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière
Photo: © photonews

Nouvelle opportunité manquée pour le Standard, accroché par La Louvière ce vendredi soir à Sclessin malgré l'ouverture du score précoce de Marco Ilaimaharitra. Voici les notes des Rouches pour cette rencontre.

Lucas Pirard (3)

Une sortie à retardement sur l'égalisation et une série de dégagements imprécis. Le gardien trentenaire coûte deux points à son équipe.

Tobias Mohr (6)

"Je jouerais même à droite si le coach me le demandait", disait-il il y a quelques semaines. C'est chose faite pour le pur gaucher, auteur d'un assez bon match face à Liongola. Ses phases arrêtées amènent souvent le danger... et même un penalty.

Ibe Hautekiet (6)

Plutôt bon dans ses interventions défensives, sauf sur l'égalisation de Fall où il arrive un peu en retard, surpris par cette déviation vers le haut. Quelques approximations, mais un match correct dans l'ensemble.

David Bates (5)

Capitaine en l'absence de Fossey, il perd le premier duel face au grand Fall sur l'égalisation et a été en difficulté contre le Sénégalais tout au long de la rencontre. Pas de grossière erreur, cependant, et une sortie à la 60e après une frayeur sur un duel avec Nsingi.

Henry Lawrence (7)

Nouvelle prestation irréprochable sur le côté gauche, puis droit de la défense centrale. Pas de fioritures, mais pas d'erreurs : un match à son image.

Gustav Mortensen (6)

Encore un bon match sur le côté gauche, face à un Benavides que l'on n'a pas trop vu. A manqué d'impact offensif par rapport aux dernières semaines et aux besoins des Rouches ce vendredi soir.

Marco Ilaimaharitra (6)

Plein de sang-froid pour ouvrir le score sur penalty après 5 minutes. Mais le Malgache perd trop de ballons et prend des risques peu utiles sur certaines passes, malgré l'équilibre et les récupérations qu'il apporte devant la défense.

Ibrahim Karamoko (5)

Chez lui aussi, bien trop de mauvais choix en possession de balle malgré de nombreux duels disputés et gagnés.

Adnane Abid (4)

S'offre et manque la balle de break après 10 minutes, puis a disparu de la circulation, sauf sur une déviation pour Ayensa en début de seconde période. Remplacé par El Hankouri peu avant l'heure de jeu, car transparent.

Rafiki Said (3)

Beaucoup moins en vue que lors de ses meilleurs matchs et jamais trouvé dans les bonnes zones, le Comorien n'a pas pesé.

Dennis Ayensa (3)

Il ne reçoit pas souvent des ballons comme celui à côté duquel il passe après 7 minutes. C'était d'ailleurs le seul d'un match où il a encore passé son temps à presser, mais dans lequel il n'a jamais exploité correctement le cuir.

Mohammed El Hankouri (5)

Lui aussi, peu souvent trouvé en zone intéressante. Un centre et quelques dribbles, mais il n'a pas changé le cours du match.

Josué Homawoo (5)

De retour dans la défense centrale pour la dernière demi-heure, avec quelques duels gagnés mais pas énormément de travail.

Non notés : Timothé Nkada, Bernard Nguene, Nayel Mehssatou.

