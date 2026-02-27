Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !
Photo: © photonews

C'est une très mauvaise nouvelle pour Vincent Euvrard. Son capitaine, Marlon Fossey, n'est pas sur la feuille de match pour la réception de La Louvière, ce vendredi soir.

C'est une rencontre terriblement importante pour les deux équipes qui se déroulera à Sclessin, ce vendredi soir, entre le Standard et La Louvière.

En confiance après leur victoire acquise la semaine dernière au Racing Genk, les Rouches doivent l'emporter à nouveau pour prendre provisoirement la sixième place en l'attente des autres résultats du week-end.

Souvent ennuyé par des blessures dans son effectif depuis le début de la saison, Vincent Euvrard pensait enfin pouvoir aligner la même équipe deux fois d'affilée, puisque personne ne s'est blessé dans le Limbourg et que les retours de blessure arriveront la semaine prochaine.

Marlon Fossey absent au Standard contre la RAAL !

C'était toutefois sans compter sur un nouvel absent de dernière minute. Le capitaine Marlon Fossey n'est pas sur la feuille de match pour la réception des Loups. Il s'est blessé à la cuisse ce jeudi à l'entraînement.

Ce n'est qu'après la rencontre qu'on en saura plus sur l'état de santé de l'Américain, mais il s'agit d'une perte importante pour les Rouches. C'est Adnane Abid, buteur la semaine dernière à Genk, qui le remplace numériquement dans le onze.

La composition : Pirard - Hautekiet, Bates, Karamoko - Lawrence, Ilaimaharitra, Abid, Mohr, Mortensen - Said, Ayensa.

