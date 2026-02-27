2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6"

Accroché par la RAAL à Sclessin, le Standard a jeté à la poubelle sa victoire acquise la semaine dernière au Racing Genk. Dans son analyse de la rencontre, Vincent Euvrard regrettait le manque de qualité montré par ses joueurs en seconde période.

Le Standard avait pourtant toutes les cartes en main après avoir ouvert le score dès les cinq premières minutes. Les Rouches ont cependant été accrochés par La Louvière ce vendredi soir à Sclessin et ont laissé filer une occasion en or dans la course au top 6.

"Je suis très content de notre début de match. On était dangereux comme il le faut contre La Louvière, qui est une équipe qui défend très bien et qui ne perd que très rarement par plus de deux buts d'écart", analysait Vincent Euvrard après la rencontre.

"Très content de l'entame, donc, et on a une deuxième occasion que l'on peut mettre au fond pour avoir un but d'écart en plus. Ensuite, à la 23e, leur but tombe de nulle part et leur donne l'énergie pour revenir dans le match. On a eu du mal à nous en remettre, malgré une belle occasion pour Hautekiet sur corner avant la pause."

2/12 contre le "flop 4" à Sclessin, un bilan catastrophique pour le Standard

Obligé d'enflammer Sclessin en seconde période, le Standard ne l'a jamais fait et n'a jamais retrouvé sa vitesse d'exécution du premier quart d'heure. C'est finalement sans trop de difficulté que la RAAL a gardé son point du partage.

"En deuxième mi-temps, on n'a pas assez trouvé les automatismes. La Louvière était plus agressive, on s'est remis dans l'intensité, mais pas dans la qualité qu'il fallait pour se créer des occasions. On a eu quelques situations dangereuses, mais la RAAL aussi. Je pense que c'est un partage mérité pour eux, et un goût de trop peu pour nous."



Lire aussi… Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière›

"Quand tu vois que tu prends 2 points sur 12 contre les quatre derniers du classement à Sclessin, c'est beaucoup trop pauvre pour ambitionner le top 6, malgré tout le respect que j'ai pour les quatre derniers", a conclu Vincent Euvrard.