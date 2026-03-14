Charleroi accueille Louvain dans l'après-midi. Les Zèbres veulent enfin renouer avec la victoire devant leurs supporters.

Si le point ramené dans l'adversité à Dender a mis fin à la série de défaites et ramené un peu de positif avec l'égalisation, la physionomie de la rencontre a été une nouvelle fois assez décevante comparée à la forme de Charleroi en début d'année.

Le Sporting est désormais à sept matchs de rang sans victoire et compte bien repartir de l'avant à l'occasion de la réception de Louvain. "On a eu une très bonne semaine avec de l'intensité et de la concentration durant les entraînements", a rassuré Hans Cornelis en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Un match dans le match entre Hans Cornelis et Felice Mazzù

L'entraîneur carolo reconnaît que la mauvaise série ajoute une certaine pression, mais ne veut pas en rajouter plus que nécessaire : "Parfois, je suis fâché ou déçu après un match. C'est normal. Mais je ne change pas trop dans ma personnalité parce que sinon, tu donnes du stress au groupe. Et ça, je ne veux pas".

Par rapport au match à Dender, les Zèbres retrouvent Lewin Blum, de retour de suspension. Jules Gaudin pourrait donc retourner sur le banc, même s'il n'a pas démérité. Dans le camp d'en face, Felice Mazzù sera privé de Tobe Leysen (toujours blessé au visage) et de Siebe Schrijvers (suspendu) pour son retour au Mambourg.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Blum, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Bernier, Romsaas, Guiagon - Scheidler