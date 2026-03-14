Suis Charleroi - OH Louvain en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
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Date: 14/03/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 29

Charleroi accueille Louvain pour ouvrir ce samedi de Pro League. Les Zèbres renoueront-ils avec la victoire à l'occasion du retour de Felice Mazzù au Mambourg ?

Tous les matches en direct
Temps   16:00 
Scott Crabbé
15:47
 Le retour de Felice Mazzù
L'entraîneur carolo n'a jamais gagné contre le Sporting en dehors de son passage à l'Union Saint-Gilloise.
15:09
 Pflücke au détriment de Bernier
On note également le retour de suspension de Lewin Blum, il renvoie Jules Gaudin sur le banc
Charleroi (Charleroi - OH Louvain)
Charleroi: Mohamed Kone - Lewin Blum - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Banc: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Martin Delavallee - Amine Boukamir

OH Louvain (Charleroi - OH Louvain)
OH Louvain: Maxence Andre Prévôt - Óscar Gil Regaño - Noë Dussenne - Roggerio Nyakossi - Ewoud Pletinckx - Takahiro Akimoto - Lukasz Lakomy - Birger Verstraete - Youssef Maziz - Chukwubuikem Ikwuemesi - Henok Teklab
Banc: Takuma Ominami - Wouter George - Thibaud Verlinden - Kyan Vaesen - Mathieu Maertens - Sory Kaba - Bryang Kayo - Owen Jochmans - Davis Opoku
15:02
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Carolos et Louvanistes

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed  
Blum Lewin  
Keita Cheick  
Ousou Aiham  
Nzita Mardochee  
Camara Etienne  
Titraoui Yacine  
Pflücke Patrick  
Romsaas Jakob Napoleon  
Guiagon Parfait  
Scheidler Aurélien  
Banc
Szymczak Filip  
Bernier Antoine  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Cisse Yoann  
Delavallee Martin  
Boukamir Amine  
 

OH Louvain OH Louvain
Prévôt Maxence Andre  
Gil Regaño Óscar  
Dussenne Noë  
Nyakossi Roggerio  
Pletinckx Ewoud  
Akimoto Takahiro  
Lakomy Lukasz  
Verstraete Birger  
Maziz Youssef  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Teklab Henok  
Banc
Ominami Takuma  
George Wouter  
Verlinden Thibaud  
Vaesen Kyan  
Maertens Mathieu  
Kaba Sory  
Kayo Bryang  
Jochmans Owen  
Opoku Davis  

présentation (du match)

Un retour au Sporting, Felice Mazzù privé de l'un de ses cadres : les compos probables de Charleroi - Louvain
Un retour au Sporting, Felice Mazzù privé de l'un de ses cadres : les compos probables de Charleroi - Louvain

Charleroi accueille Louvain dans l'après-midi. Les Zèbres veulent enfin renouer avec la victoire devant leurs supporters.

Si le point ramené dans l'adversité à Dender a mis fin à la série de défaites et ramené un peu de positif avec l'égalisation, la physionomie de la rencontre a été une nouvelle fois assez décevante comparée à la forme de Charleroi en début d'année.

Le Sporting est désormais à sept matchs de rang sans victoire et compte bien repartir de l'avant à l'occasion de la réception de Louvain. "On a eu une très bonne semaine avec de l'intensité et de la concentration durant les entraînements", a rassuré Hans Cornelis en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Un match dans le match entre Hans Cornelis et Felice Mazzù

L'entraîneur carolo reconnaît que la mauvaise série ajoute une certaine pression, mais ne veut pas en rajouter plus que nécessaire : "Parfois, je suis fâché ou déçu après un match. C'est normal. Mais je ne change pas trop dans ma personnalité parce que sinon, tu donnes du stress au groupe. Et ça, je ne veux pas".

Par rapport au match à Dender, les Zèbres retrouvent Lewin Blum, de retour de suspension. Jules Gaudin pourrait donc retourner sur le banc, même s'il n'a pas démérité. Dans le camp d'en face, Felice Mazzù sera privé de Tobe Leysen (toujours blessé au visage) et de Siebe Schrijvers (suspendu) pour son retour au Mambourg.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Blum, Ousou, Keita, Nzita - Camara, Titraoui - Bernier, Romsaas, Guiagon - Scheidler

Louvain : Prévot - Akimoto, Pletinckx, Nyakossi - Gil, Verstraete, Lakomy, Teklab - Maziz, Maertens, - Ikwuemesi

Prono Charleroi - OH Louvain

Charleroi gagne
Partage
Charleroi Charleroi gagne Partage OH Louvain OH Louvain gagne
78.26% 14.49% 7.25%
Les plus populaires
2-1
(89x)		 2-0
(64x)		 1-1
(31x)

Comparatif Charleroi - OH Louvain

Classement

11
14

Points

34
28

Gagner

9
7

Perdre

12
14

Buts inscrits

38
29

Buts reçus

39
43

Cartes jaunes

58
85

Cartes rouges

4
1

face-à-face remportés

7
8
8
27/07 16:00 OH Louvain OH Louvain 2-2 Charleroi Charleroi
24/05 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 OH Louvain OH Louvain
28/03 20:45 OH Louvain OH Louvain 0-0 Charleroi Charleroi
14/12 18:15 OH Louvain OH Louvain 1-0 Charleroi Charleroi
26/10 16:00 Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
17/02 18:15 OH Louvain OH Louvain 0-0 Charleroi Charleroi
29/07 18:15 Charleroi Charleroi 1-1 OH Louvain OH Louvain
10/03 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 OH Louvain OH Louvain
10/09 20:45 OH Louvain OH Louvain 3-2 Charleroi Charleroi
27/12 18:45 Charleroi Charleroi 0-3 OH Louvain OH Louvain
08/08 16:00 OH Louvain OH Louvain 1-1 Charleroi Charleroi
27/01 21:00 Charleroi Charleroi 1-1 OH Louvain OH Louvain
22/08 18:30 OH Louvain OH Louvain 1-3 Charleroi Charleroi
12/12 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 OH Louvain OH Louvain
16/08 20:00 OH Louvain OH Louvain 2-0 Charleroi Charleroi
18/01 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 OH Louvain OH Louvain
14/09 20:00 OH Louvain OH Louvain 0-0 Charleroi Charleroi
27/04 20:00 OH Louvain OH Louvain 0-0 Charleroi Charleroi
06/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 OH Louvain OH Louvain
02/02 20:00 OH Louvain OH Louvain 1-0 Charleroi Charleroi
06/10 20:00 Charleroi Charleroi 0-4 OH Louvain OH Louvain
21/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 OH Louvain OH Louvain
20/07 19:00 OH Louvain OH Louvain 0-1 Charleroi Charleroi
Felice Mazzù se confesse : "J'aurais peut-être fait certaines choses différemment"

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08:30

Actuellement à OHL, où les choses se passent plutôt bien pour lui, Felice Mazzù a traversé des périodes compliquées dans sa carrière. Il est revenu sur ces "échecs", reconn...

Un retour au Sporting, Felice Mazzù privé de l'un de ses cadres : les compos probables de Charleroi - Louvain

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10:20

Charleroi accueille Louvain dans l'après-midi. Les Zèbres veulent enfin renouer avec la victoire devant leurs supporters.

Un joli clin d'oeil du calendrier au Mambourg : bon anniversaire, François

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14:00

Ce samedi 14 mars marque l'anniversaire de François Sterchele. De là-haut, il regardera sans doute avec attention le match entre deux de ses anciens clubs.

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Malines KV Malines 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Louvain OH Louvain
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