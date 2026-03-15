L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

L'Antwerp veut prendre sa revanche du match aller, tandis que le Standard joue toujours sa dernière carte dans la course aux Champions Play-Offs. Une affiche à suivre en direct commentée sur Walfoot.be.

La victoire ou l'abandon de toutes chances de disputer les Champions Play-Offs : la situation est exactement la même que la semaine dernière pour le Standard, qui se déplace à l'Antwerp ce dimanche (16h00).

Au Bosuil, les Rouches ont sèchement perdu lors de leurs quatre derniers déplacements et ont concédé 17 buts, mais le Standard a déjà cassé bon nombre de mauvaises séries cette saison et devra reproduire cette performance dans la ville anversoise.

Ce ne sera évidemment pas aisé, d'autant que l'Antwerp joue aussi sa toute dernière carte dans la course au top 6, même s'il semble déjà largué. Les hommes de Joseph Oosting ont aussi évidemment toujours en tête le match aller à Sclessin, qui avait été interrompu pour des jets d'objets après le but de Rafiki Saïd dès la 15e seconde, puis remporté par les Liégeois quelques jours plus tard.

Un match qui s'annonce chaud, aussi dans les tribunes

Si son effectif a été touché par de nombreuses blessures depuis le début de la saison, Vincent Euvrard retrouve progressivement ses joueurs et pourra vraisemblablement compter sur les retours de Matthieu Epolo, Daan Dierckx et Teddy Teuma, même si les deux derniers cités devraient commencer la rencontre sur le banc.





C'est donc une rencontre véritablement cruciale que disputera le Standard, pour qui la beauté de la performance n'aura aucune importance ce dimanche tant que le résultat est à la hauteur des attentes. Une affiche entre, aussi, deux des meilleurs publics du pays, qui sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.