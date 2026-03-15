Suis Antwerp - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
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Date: 15/03/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 29

L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Bosuil
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L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil
Photo: © photonews

L'Antwerp veut prendre sa revanche du match aller, tandis que le Standard joue toujours sa dernière carte dans la course aux Champions Play-Offs. Une affiche à suivre en direct commentée sur Walfoot.be.

La victoire ou l'abandon de toutes chances de disputer les Champions Play-Offs : la situation est exactement la même que la semaine dernière pour le Standard, qui se déplace à l'Antwerp ce dimanche (16h00).

Au Bosuil, les Rouches ont sèchement perdu lors de leurs quatre derniers déplacements et ont concédé 17 buts, mais le Standard a déjà cassé bon nombre de mauvaises séries cette saison et devra reproduire cette performance dans la ville anversoise.

Ce ne sera évidemment pas aisé, d'autant que l'Antwerp joue aussi sa toute dernière carte dans la course au top 6, même s'il semble déjà largué. Les hommes de Joseph Oosting ont aussi évidemment toujours en tête le match aller à Sclessin, qui avait été interrompu pour des jets d'objets après le but de Rafiki Saïd dès la 15e seconde, puis remporté par les Liégeois quelques jours plus tard.

Un match qui s'annonce chaud, aussi dans les tribunes

Si son effectif a été touché par de nombreuses blessures depuis le début de la saison, Vincent Euvrard retrouve progressivement ses joueurs et pourra vraisemblablement compter sur les retours de Matthieu Epolo, Daan Dierckx et Teddy Teuma, même si les deux derniers cités devraient commencer la rencontre sur le banc.



C'est donc une rencontre véritablement cruciale que disputera le Standard, pour qui la beauté de la performance n'aura aucune importance ce dimanche tant que le résultat est à la hauteur des attentes. Une affiche entre, aussi, deux des meilleurs publics du pays, qui sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Antwerp - Standard

Antwerp gagne
Partage
Standard gagne
Antwerp Antwerp gagne Partage Standard Standard gagne
52.48% 27.66% 19.86%
Les plus populaires
2-1
(73x)		 1-1
(61x)		 1-2
(36x)

Comparatif Antwerp - Standard

Classement

10
8

Points

34
38

Gagner

9
11

Perdre

12
12

Buts inscrits

30
26

Buts reçus

30
34

Cartes jaunes

55
56

Cartes rouges

3
7

face-à-face remportés

10
8
10
17/10 20:45 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
16/03 13:30 Standard Standard 0-0 Antwerp Antwerp
27/10 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 Standard Standard
31/01 21:00 Standard Standard 0-1 Antwerp Antwerp
11/11 16:00 Antwerp Antwerp 6-0 Standard Standard
22/01 13:30 Antwerp Antwerp 4-1 Standard Standard
20/12 20:45 Antwerp Antwerp 4-0 Standard Standard
16/10 13:30 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
12/12 13:30 Antwerp Antwerp 2-3 Standard Standard
08/08 13:30 Standard Standard 2-5 Antwerp Antwerp
14/02 13:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
08/11 13:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
22/02 18:00 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
18/12 20:45 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
06/10 18:00 Antwerp Antwerp 2-2 Standard Standard
26/04 20:30 Antwerp Antwerp 2-1 Standard Standard
29/03 20:30 Standard Standard 3-1 Antwerp Antwerp
25/01 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
04/11 14:30 Standard Standard 0-2 Antwerp Antwerp
03/12 14:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
26/10 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
27/10 20:45 Standard Standard 2-1 Antwerp Antwerp
14/03 20:30 Standard Standard 4-0 Antwerp Antwerp
28/02 20:30 Antwerp Antwerp 0-1 Standard Standard
07/03 15:00 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
05/10 15:00 Antwerp Antwerp 0-4 Standard Standard
25/05 20:00 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
22/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
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Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 13:30 STVV STVV
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
KV Malines KV Malines 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
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