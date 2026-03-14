Felice Mazzù se confesse : "J'aurais peut-être fait certaines choses différemment"

Actuellement à OHL, où les choses se passent plutôt bien pour lui, Felice Mazzù a traversé des périodes compliquées dans sa carrière. Il est revenu sur ces "échecs", reconnaissant qu'il ne referait peut-être pas les mêmes choix aujourd'hui.

Malgré trois défaites d'affilée, OHL peut sortir de la zone rouge ce week-end en cas de bon résultat... à OHL. Cela ferait certainement un peu de mal à Felice Mazzù d'enfoncer son ancien club, qui est également sur une très mauvaise série et n'est même pas encore certain d'éviter les Playdowns.

Le dernier passage de Mazzù à Charleroi s'était mal terminé, mais le coach d'OHL reste une icône du Mambourg. "La boucle a commencé ici, et espérons que dimanche, elle ne soit pas tout à fait bouclée", sourit-il en conférence de presse dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Mazzù n'aurait pas fait les mêmes choix

À 60 ans depuis cette semaine, Felice Mazzù a regardé dans le rétroviseur. "La vie va si vite. J'aurais voulu avoir encore vingt années supplémentaires devant moi", reconnaît-il. "Si je savais à l'époque ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas fait les mêmes choix".

Il ne précisera pas s'il pense par là à sa décision de quitter une Union en grande forme pour un Anderlecht moribond, un choix qui l'a poursuivi durant plusieurs saisons. Par la suite, ses passages à STVV et Charleroi ont été mitigés.

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"Si nous avions 10 points de plus cette saison, si nous avions été plus haut au classement la saison passée avec Saint-Trond, ou la saison d'avant avec Charleroi... Qui sait ce qui se serait passé ? Mais c'est la vie", conclut Felice Mazzù.