Un joli clin d'oeil du calendrier au Mambourg : bon anniversaire, François

Ce samedi 14 mars marque l'anniversaire de François Sterchele. De là-haut, il regardera sans doute avec attention le match entre deux de ses anciens clubs.

Le hasard du calendrier fait que cette année, l'anniversaire de François Sterchele tombe le jour du match entre Charleroi et Louvain, deux clubs qui ont compté durant sa carrière.

En 2004, Sterchele quittait sa région liégeoise natale sous la forme d'un transfert de La Calamine vers Louvain, où il reste un an. C'est là que Charleroi est venu le chercher pour une bouchée de pain (à peine 15 000 euros).

À jamais dans nos coeurs

Au Mambourg, l'attaquant a véritablement lancé sa carrière, avec une saison à 11 buts et 3 assists. De quoi le propulser au Beerschot, où il deviendra meilleur buteur du championnat, puis au Club de Bruges.

Révélation des Blauw en Zwart avant son terrible accident, Sterchele avait marqué le championnat belge par sa spontanéité et son sourire, tant sur le terrain qu'en dehors.

François Sterchele aurait eu 44 ans aujourd'hui. Nul doute que le Mambourg aura une pensée toute particulière pour lui cette après-midi, tant dans les tribunes carolos que chez les visiteurs. Jusqu'à voir un but marqué à la 23e minute et accompagné de sa célébration typique ?



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