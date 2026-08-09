Anderlecht Anderlecht
2-1
RAAL La Louvière RAAL La Louvière
andAnderlecht
RAAL La Louvière
0-1
55' Mustapha Isah
(Ali Maamar) Joshua Nga Kana 69'
1-1
Adriano Bertaccini 90+2'
2-1
Date: 09/08/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 1
Stade: Lotto Park

Le "ket" Nga Kana, l'inévitable Adriano Bertaccini : Anderlecht galère, mais bat une RAAL réduite à 10

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Lotto Park
| Commentaire
Le "ket" Nga Kana, l'inévitable Adriano Bertaccini : Anderlecht galère, mais bat une RAAL réduite à 10
Photo: © photonews

En supériorité numérique pendant la dernière demi-heure, le Sporting d'Anderlecht n'aura fait la différence que dans le temps additionnel pour s'imposer face à la RAAL La Louvière, ce dimanche. Joshua Nga Kana et Adriano Bertaccini sont les héros du jour chez les Bruxellois.

Suite de la première journée de la Jupiler Pro League, avec une rencontre entre Anderlecht et la RAAL au Lotto Park. Chez les Mauves, Vitor Bruno change beaucoup l'équipe qui a gagné au PAOK jeudi, avec Augustinsson, Maamar, Degreef ou encore Marco Kana au coup d'envoi. Chez les Loups, on retrouve déjà un paquet de nouvelles recrues dans le premier onze d'Edward Still, dont Filet, Wade, Isah, Delos, Nkoa et Coulibaly.

Anderlecht maîtrise la RAAL, mais ne trouve pas la faille

Logiquement, les hommes de Vitor Bruno prennent le jeu à leur compte dès les premiers instants de la partie. Tristan Degreef, d'une accélération sur la gauche laissant Wagane Faye de marbre, et Ludwig Augustinsson, de plusieurs débordements et centres venus de la gauche, sonnent la première alarme dans la défense des Loups, qui se dégage comme elle le peut.

Mais, tout en maîtrisant clairement le jeu, Anderlecht manque d'idées derrière la tête, de dynamisme et de vitesse d'exécution. Le jeu penche presque exclusivement à gauche avec Joshua Nga Kana et Augustinsson, ce qui oblige Tristan Degreef, numéro 10, à se déporter pour exister, et ce qui laisse un Lukas Ambros sevré de ballons de l'autre. Anderlecht tourne autour du rectangle de Marcos Peano, le trouve à quelques reprises, mais ne lui fait pas mal.

Dans l'autre sens, la RAAL ne montre rien pendant la première demi-heure, puis met de temps à autre le nez à la fenêtre. Thierry Lutonda y contribue, mais les choix du duo offensif, et surtout de Mustapha Isah, sont presque systématiquement les mauvais. La Louvière rate le coche à l'une ou l'autre reprise, comme le RSCA, notamment sur une frappe trop faible d'un Nga Kana pourtant esseulé dans le rectangle. 0-0 à la pause, le Lotto Park restant logiquement sur sa faim, après un espoir de penalty juste avant le retour aux vestiaires, devenu vain.

Anderlecht RAAL
© photonews

Le "ket" Nga Kana inscrit son premier but en Jupiler Pro League

Anderlecht va passer à la vitesse supérieure et faire la différence, se dit-on à la pause. Mais non. En début de seconde période, les Mauves ont moins de maîtrise qu'en première et les débats sont plus équilibrés. Tout profit pour la RAAL, qui frappe quand on ne l'attend pas. Nathan Saliba perd son duel au milieu de terrain, Okou récupère et sert Mame Wade, qui remise pour Mustapha Isah, qui a tout le loisir de s'en aller tromper Coosemans (0-1, 55e).

Gros coup de froid, dans le Lotto Park, où c'est quasiment l'incompréhension qui règne. Les ardeurs reviennent toutefois rapidement, avec l'exclusion de Joël Ito, averti pour la deuxième fois de la soirée après une semelle de Joshua Nga Kana, à l'heure de jeu. La RAAL est condamnée à faire le gros dos dans la dernière demi-heure et à espérer un miracle pour faire le break.

Un miracle qui ne se produit pas, car Anderlecht met moins de dix minutes à égaliser, à la suite d'une action d'Ali Maamar bien conclue par le tout jeune Joshua Nga Kana (17 ans), qui inscrit là son tout premier but en Jupiler Pro League pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 69e).

Nga Kana Joshua
© photonews

La RAAL tient bon... jusque dans le temps additionnel

Un point, cela convient encore très bien à La Louvière, qui défend chèrement sa peau pour conserver son résultat, à l'image de son portier Marcos Peano, plusieurs fois à l'abordage pour empêcher une deuxième fois le ballon de le tromper.

De son côté, Vitor Bruno jette ses dernières forces dans la bataille avec Danylo Sikan et Moussa N'Diaye, puis Oliver Antman et Adriano Bertaccini. Mais il y a toujours une jambe, un pied, une main de Peano ou un panneau publicitaire pour recueillir le ballon. Les entrants, dont Antman, ont tenté de bonnes choses, mais sans prendre à revers la défense louviéroise.

Tout ça jusqu'à la 92e minute, et le sursaut de l'inévitable Adriano Bertaccini, qui surgit dans le petit rectangle pour mettre fin à un cafouillage et offrir la victoire aux Bruxellois. À genoux, les Loups ne méritaient pas de perdre le match de cette manière, mais la pièce tombe finalement logiquement du côté anderlechtois, où l'on aura quand même dû batailler très, très longtemps dans cette partie.

Les compositions

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.6 7
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Maamar Ali A 90' 7.8 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 44/53 (83%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Pétrot Léo 90' 7.2 8
  • Précision des passes: 75/82 (91.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Biancone Giulian   90' 7.5 8
  • Précision des passes: 86/92 (93.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 58' 6.6 7
  • Précision des passes: 51/60 (85%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kana Marco 89' 6.9 7
  • Précision des passes: 71/78 (91%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 58' 6.6 7
  • Précision des passes: 33/39 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ambros Lukas 90' 7.2 8
  • Précision des passes: 72/81 (88.9%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 5/6 (83.3%)
  • Précision des centres: 2/8 (25%)
Plus de stats
Nga Kana Joshua 79' 8.2 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 42/49 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 4/7 (57.1%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.4 7
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Degreef Tristan 78' 7.0 7
  • Précision des passes: 39/47 (83%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Keita Zoumana 0'  
N'Diaye Moussa 32' 7.1 7
  • Précision des passes: 23/27 (85.2%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Antman Oliver 12' 6.8 7
  • Précision des passes: 17/17 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sikan Danylo 32' 6.8 8
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
ojea noa 0'  
Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah 0'  
Bertaccini Adriano  11' 8.0 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
 

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.7 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 12/29 (41.4%)
Plus de stats
Nkoa Patrick 90' -
Okou Yllan 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 26/37 (70.3%)
  • Précision des longs ballons: 6/14 (42.9%)
Plus de stats
Faye Wagane 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 13/21 (61.9%)
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Delos Shaquil 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 9/16 (56.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Wade Mame 72' -
Coulibaly Ismaila 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Interceptions: 5
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ito Joël   59' 5.5 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 73' 6.1 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Isah Mustapha 62' -
Filet Elias 90' -
Banc
Gillot Nolan 18' 6.1 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Kovacs Matyas 28' 6.5 -
  • Précision des passes: 3/7 (42.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Gueulette Samuel 0' 6.1  
Plus de stats
Gourville Siad 0'  
Alain Lamego Djibril 18' -
Nsingi Nachon 0'  
Soumaré Bryan 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Radelet Theo 0'  
Revivre Anderlecht - RAAL La Louvière

présentation (du match)

Les Mauves de Vitor Bruno et la première d'Edward Still chez les Loups : suivez Anderlecht - RAAL en direct

Les Mauves de Vitor Bruno et la première d'Edward Still chez les Loups : suivez Anderlecht - RAAL en direct

09/08

La première journée de Jupiler Pro League se poursuit avec une affiche entre le Sporting d'Anderlecht et la RAAL La Louvière, ce dimanche (18h30). Une rencontre à suivre en...

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 2-0 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 3-1 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren
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