Le "ket" Nga Kana, l'inévitable Adriano Bertaccini : Anderlecht galère, mais bat une RAAL réduite à 10

En supériorité numérique pendant la dernière demi-heure, le Sporting d'Anderlecht n'aura fait la différence que dans le temps additionnel pour s'imposer face à la RAAL La Louvière, ce dimanche. Joshua Nga Kana et Adriano Bertaccini sont les héros du jour chez les Bruxellois.

Suite de la première journée de la Jupiler Pro League, avec une rencontre entre Anderlecht et la RAAL au Lotto Park. Chez les Mauves, Vitor Bruno change beaucoup l'équipe qui a gagné au PAOK jeudi, avec Augustinsson, Maamar, Degreef ou encore Marco Kana au coup d'envoi. Chez les Loups, on retrouve déjà un paquet de nouvelles recrues dans le premier onze d'Edward Still, dont Filet, Wade, Isah, Delos, Nkoa et Coulibaly.

Anderlecht - RAAL et la première officielle d’Edward Still chez les 🐺 pic.twitter.com/EIUAIJQCF6 — Loic Woos (@LoicWoos2) August 9, 2026

Anderlecht maîtrise la RAAL, mais ne trouve pas la faille

Logiquement, les hommes de Vitor Bruno prennent le jeu à leur compte dès les premiers instants de la partie. Tristan Degreef, d'une accélération sur la gauche laissant Wagane Faye de marbre, et Ludwig Augustinsson, de plusieurs débordements et centres venus de la gauche, sonnent la première alarme dans la défense des Loups, qui se dégage comme elle le peut.

Mais, tout en maîtrisant clairement le jeu, Anderlecht manque d'idées derrière la tête, de dynamisme et de vitesse d'exécution. Le jeu penche presque exclusivement à gauche avec Joshua Nga Kana et Augustinsson, ce qui oblige Tristan Degreef, numéro 10, à se déporter pour exister, et ce qui laisse un Lukas Ambros sevré de ballons de l'autre. Anderlecht tourne autour du rectangle de Marcos Peano, le trouve à quelques reprises, mais ne lui fait pas mal.

Dans l'autre sens, la RAAL ne montre rien pendant la première demi-heure, puis met de temps à autre le nez à la fenêtre. Thierry Lutonda y contribue, mais les choix du duo offensif, et surtout de Mustapha Isah, sont presque systématiquement les mauvais. La Louvière rate le coche à l'une ou l'autre reprise, comme le RSCA, notamment sur une frappe trop faible d'un Nga Kana pourtant esseulé dans le rectangle. 0-0 à la pause, le Lotto Park restant logiquement sur sa faim, après un espoir de penalty juste avant le retour aux vestiaires, devenu vain.





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Le "ket" Nga Kana inscrit son premier but en Jupiler Pro League

Anderlecht va passer à la vitesse supérieure et faire la différence, se dit-on à la pause. Mais non. En début de seconde période, les Mauves ont moins de maîtrise qu'en première et les débats sont plus équilibrés. Tout profit pour la RAAL, qui frappe quand on ne l'attend pas. Nathan Saliba perd son duel au milieu de terrain, Okou récupère et sert Mame Wade, qui remise pour Mustapha Isah, qui a tout le loisir de s'en aller tromper Coosemans (0-1, 55e).

Gros coup de froid, dans le Lotto Park, où c'est quasiment l'incompréhension qui règne. Les ardeurs reviennent toutefois rapidement, avec l'exclusion de Joël Ito, averti pour la deuxième fois de la soirée après une semelle de Joshua Nga Kana, à l'heure de jeu. La RAAL est condamnée à faire le gros dos dans la dernière demi-heure et à espérer un miracle pour faire le break.

Un miracle qui ne se produit pas, car Anderlecht met moins de dix minutes à égaliser, à la suite d'une action d'Ali Maamar bien conclue par le tout jeune Joshua Nga Kana (17 ans), qui inscrit là son tout premier but en Jupiler Pro League pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 69e).

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La RAAL tient bon... jusque dans le temps additionnel

Un point, cela convient encore très bien à La Louvière, qui défend chèrement sa peau pour conserver son résultat, à l'image de son portier Marcos Peano, plusieurs fois à l'abordage pour empêcher une deuxième fois le ballon de le tromper.

De son côté, Vitor Bruno jette ses dernières forces dans la bataille avec Danylo Sikan et Moussa N'Diaye, puis Oliver Antman et Adriano Bertaccini. Mais il y a toujours une jambe, un pied, une main de Peano ou un panneau publicitaire pour recueillir le ballon. Les entrants, dont Antman, ont tenté de bonnes choses, mais sans prendre à revers la défense louviéroise.

Tout ça jusqu'à la 92e minute, et le sursaut de l'inévitable Adriano Bertaccini, qui surgit dans le petit rectangle pour mettre fin à un cafouillage et offrir la victoire aux Bruxellois. À genoux, les Loups ne méritaient pas de perdre le match de cette manière, mais la pièce tombe finalement logiquement du côté anderlechtois, où l'on aura quand même dû batailler très, très longtemps dans cette partie.